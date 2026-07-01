ГАРНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Александр Васильевич Гарнов родился 21 июля (по новому стилю — 2 августа) 1895 года в селе Ивашкино (ныне — Вадский район Нижегородской области). По национальности русский.

В июне 1915 года Гарнов был мобилизован в Русскую императорскую армию. Участвовал в боях Первой мировой войны , будучи рядовым Гвардии Павловского полка, был ранен. После излечения служил в Петрограде бойцом запасного батальона.

В мае 1918 года Гарнов поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . В том же году он окончил курсы военных комиссаров при Всероссийском бюро военных комиссаров и был направлен на фронт Гражданской войны. Воевал военным комиссаром отдельного тяжёлого артиллерийского дивизиона 4-й армии против войск генералов А. И. Дутова и В. С. Толстова.

В августе 1919 года Гарнов был назначен военным комиссаром Арзамасского уезда. В сентябре 1920 года он попал под трибунал за неисполнение приказа командования и был осуждён к 3 годам лишения свободы условно с оставлением в кадрах. Продолжал службу в качестве командира роты 299-го стрелкового полка 24-й стрелковой дивизии, участвовал в боях с формированиями С. В. Петлюры на Украине.

После окончания войны Гарнов продолжил службу на командных и штабных должностях в стрелковых частях Красной Армии. В 1923 году он окончил повторные курсы старшего командного состава при Штабе Войск Украины и Крыма, в 1927 году — Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе, в 1933 году — оперативный факультет этой же академии.

В 1937-1939 годах Гарнов находился в специальной командировке в Китае, принимал участие в Восточной, Балагерской и Эмбровской операциях японо-китайской войны. За боевые отличия комбриг К. Н. Качанов представил его к ордену Красного Знамени, однако это представление не было реализовано.

Вернувшись в СССР в феврале 1939 года, Гарнов был назначен командиром 5-го стрелкового корпуса Белорусского особого военного округа. Участвовал в польском походе в Западную Белоруссию. 4 июня 1940 года ему было присвоено звание генерал-майора. В этой же должности Гарнов встретил начало Великой Отечественной войны .

Корпус Гарнова входил в 10-ю армию Западного фронта. Немецко-фашистские войска значительно превосходили советские по численности, что обусловило прорыв ими обороны частей фронта на флангах и окружение 10-й армии. 5-й стрелковый корпус сражался с противником до конца июня, сумев сковать его крупные силы, которые должны были наступать на восток. Во время этих ожесточённых боёв Гарнов пропал без вести.