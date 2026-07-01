ГАРНИЗОННЫЕ ШКОЛЫ

ГАРНИЗОННЫЕ ШКОЛЫ - в Рос­сии низ­шие во­ен­но-учеб­ные за­ве­де­ния при во­ин­ских гар­ни­зо­нах для обу­че­ния сы­но­вей сол­дат.

Уч­ре­ж­де­ны Пет­ром I в 1721 году. Со­стоя­ли в ве­дом­ст­ве во­енной кол­ле­гии, под­чи­ня­лись ме­ст­ным ко­мен­дан­там. В ка­ж­дом гар­ни­зо­не бы­ло по­ло­же­но иметь по 50 ва­кан­сий для сол­дат­ских сы­но­вей от 7- до 15-лет­не­го воз­рас­та. Обу­ча­ли гра­мо­те, ариф­ме­ти­ке, строе­вой под­го­тов­ке, артиллерийскому и инженерному де­лу, «ху­до­же­ст­вам и мас­тер­ст­вам, кои ар­мии и пол­кам по­треб­ны» (му­зы­ке, пе­нию, иг­ре на флей­те и ба­ра­ба­не), пи­сар­ско­му де­лу, различным ре­мёс­лам. С 15 лет вос­пи­тан­ни­ки за­чис­ля­лись в ар­мию. В 1732 году в Гарнизонных школах обу­ча­лись 4 тысячи учащихся. В 1758 году все де­ти сол­дат при­чис­ля­лись к во­енному ве­дом­ст­ву и рас­пре­де­ля­лись по Гарнизонным школам. В 1798 году с уч­ре­ж­де­ни­ем в Санкт-Пе­тер­бур­ге Во­ен­но-си­рот­ско­го до­ма Гарнизонные школы пе­ре­име­но­ва­ны в во­енно-си­рот­ские от­де­ле­ния (16 от­де­ле­ний; 4 тысяч человек), а в 1805 году ре­ор­га­ни­зо­ва­ны в кан­то­ни­ст­ские школы . Ана­ло­гом Гарнизонных школ на фло­те бы­ли ад­мирал­тей­ские шко­лы (пер­вые от­кры­ты в 1719 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Кронш­тад­те и Ре­ве­ле).

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