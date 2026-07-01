ГАРНИЗОННЫЕ ШКОЛЫ
ГАРНИЗОННЫЕ ШКОЛЫ - в России низшие военно-учебные заведения при воинских гарнизонах для обучения сыновей солдат.
Учреждены Петром I в 1721 году. Состояли в ведомстве военной коллегии, подчинялись местным комендантам. В каждом гарнизоне было положено иметь по 50 вакансий для солдатских сыновей от 7- до 15-летнего возраста. Обучали грамоте, арифметике, строевой подготовке, артиллерийскому и инженерному делу, «художествам и мастерствам, кои армии и полкам потребны» (музыке, пению, игре на флейте и барабане), писарскому делу, различным ремёслам. С 15 лет воспитанники зачислялись в армию. В 1732 году в Гарнизонных школах обучались 4 тысячи учащихся. В 1758 году все дети солдат причислялись к военному ведомству и распределялись по Гарнизонным школам. В 1798 году с учреждением в Санкт-Петербурге Военно-сиротского дома Гарнизонные школы переименованы в военно-сиротские отделения (16 отделений; 4 тысяч человек), а в 1805 году реорганизованы в кантонистские школы. Аналогом Гарнизонных школ на флоте были адмиралтейские школы (первые открыты в 1719 году в Санкт-Петербурге, Кронштадте и Ревеле).