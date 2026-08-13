ГАРНЬЕ РОБЕР

ГАРНЬЕ РОБЕР - французский писатель.

Учил­ся в Ту­луз­ском университете. Пер­вое из­вест­ное сочинение - по­этический сборник «Жа­ло­бы влюб­лён­но­го» («Plaintes amoureuses», 1565 год). С 1568 года об­ра­тил­ся к жан­ру по­ли­тической тра­ге­дии [в об­щей слож­но­сти семь пьес, наи­бо­лее из­вест­ная - «Ев­рей­ки» («Les Juives», 1583 год)] на ан­тич­ные и вет­хо­за­вет­ные сю­же­ты. Тра­ге­дии Гарнье ри­то­рич­ны; дей­ст­вие стро­ит­ся не на раз­ви­тии ха­рак­те­ра, а на па­но­рам­ном ос­ве­ще­нии тра­гической си­туа­ции, с пре­об­ла­да­ни­ем ли­рического эле­мен­та. Осо­бое ме­сто в твор­че­ст­ве Гарнье за­ни­ма­ет тра­ги­ко­ме­дия «Бра­да­ман­та» («Bradamante», 1582 год), пер­вый об­ра­зец это­го жан­ра во французской литературе. Дра­ма­тур­гия Гарнье ока­за­ла влия­ние на те­атр французского клас­си­циз­ма , в том числе на П. Кор­не­ля .

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