ГАРНЬЕ РОБЕР
ГАРНЬЕ РОБЕР - французский писатель.
Учился в Тулузском университете. Первое известное сочинение - поэтический сборник «Жалобы влюблённого» («Plaintes amoureuses», 1565 год). С 1568 года обратился к жанру политической трагедии [в общей сложности семь пьес, наиболее известная - «Еврейки» («Les Juives», 1583 год)] на античные и ветхозаветные сюжеты. Трагедии Гарнье риторичны; действие строится не на развитии характера, а на панорамном освещении трагической ситуации, с преобладанием лирического элемента. Особое место в творчестве Гарнье занимает трагикомедия «Брадаманта» («Bradamante», 1582 год), первый образец этого жанра во французской литературе. Драматургия Гарнье оказала влияние на театр французского классицизма, в том числе на П. Корнеля.
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