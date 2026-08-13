Гарнье-Пажес (фр. Garnier-Pages), Луи Антуан (16.02.1803, Марсель ‒ 31.10.1878, Париж)

Гарнье́-Паже́с (фр. Garnier-Pagès), Луи Антуан (16.02.1803, Марсель — 31.10.1878, Париж) — французский политический деятель. Участвовал в Июльской революции 1830. В дальнейшем занимался торговыми делами. В 1842 был избран в Палату депутатов, где выступал по финансово-экономическим вопросам. Поначалу принадлежал к республиканской фракции, но в дальнейшем стал ориентироваться на левых либералов во главе с О. Барро, вместе с которым в 1847 организовывал «банкетную компанию», ставшую прелюдией к Февральской революции 1848. После победы революции — мэр Парижа, затем министр финансов во Временном правительстве Второй республики. Был избран в Учредительное собрание и вошел в состав Исполнительной комиссии, где проявил себя как умеренный республиканец. На выборах в Законодательное собрание в 1849 потерпел поражение, после чего вернулся к торговым делам. Одновременно занялся написанием «Истории революции 1848». После нескольких неудачных попыток вернуться в политику Г.-П. в 1864 прошел от департамента Сена в депутаты Законодательного корпуса, где примкнул к оппозиции. В сентябре 1870 вошел в состав правительства Национальной обороны, но заметной роли в нем не играл. В 1871 потерял депутатское место в парламенте, куда больше уже не вернулся.

Соч.: Histoire de la Révolution de 1848. Paris, 1862; L’Opposition et l’Empire. Paris, 1872.

Лит.: Верморель. Деятели 1848 г. СПб., 1870. П. П. Черкасов.