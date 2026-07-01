ПАРИЖ

ПАРИЖ - столица и крупнейший город Франции , имеет статус департамента .

Рас­по­ло­жен в центральной час­ти Па­риж­ско­го бас­сей­на, на реке Се­на, у впа­де­ния в неё Мар­ны и Уа­зы. В официальных гра­ни­цах площадь 105,4 км2 (в пре­де­лах па­риж­ской коль­це­вой ав­то­до­ро­ги; за её пре­де­ла­ми вклю­ча­ет так­же Бу­лон­ский лес и Вен­сен­ский лес). Население 2193,6 тысяч человек (2012), в том числе свыше 20% - им­ми­гран­ты (главным образом вы­ход­цы из стран ЕС и Северной Аф­ри­ки). С ближ­ни­ми при­горо­да­ми Бу­лонь-Бий­ан­кур, Сен-Де­ни, Ань­ер-сюр-Сен, Мон­трёй, Нан­тер, Кре­тей и другими (все - в пре­де­лах так называемого Ма­ло­го коль­ца) об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию Боль­шой Па­риж (площадь 762,4 км2; население около 6,6 миллионов человек), ко­то­рая яв­ля­ет­ся ядром Па­риж­ско­го ре­гио­на (Иль-де-Франс; площадь 12,01 тысяч км2; население свыше 12 миллионов человек). Важ­ный транс­порт­ный узел; ав­то­мо­биль­ные и железно-дорожные ма­ги­ст­ра­ли рас­хо­дят­ся от Парижа вее­ром во все час­ти стра­ны. Реч­ной порт. Ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты: Ле-Бур­же (1919 год; к се­ве­ру от го­ро­да), Ор­ли (1932 год; к югу) и Шарль-де-Голль (Руа­си; 1974 год; к севе­ро-во­сто­ку). Мет­ро­по­ли­тен (1900) и сис­те­ма при­го­род­ных элек­тро­по­ез­дов (RER; 1969 год).

История города

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в «За­пис­ках» Гая Юлия Це­за­ря под 53 годом до нашей эры как по­се­ле­ние галль­ско­го пле­ме­ни па­ри­зи­ев под названием Лю­те­ция Па­ри­зио­рум (Lute­tia Parisiorum). Ис­то­рическим цен­тром Парижа счи­та­ет­ся остров Си­те на реке Се­на; в эпо­ху прин­ци­па­та на её ле­вом бе­ре­гу сло­жил­ся соб­ст­вен­но римский квар­тал (на­зван­ный с XIX века Ла­тин­ским), пра­вый бе­рег Се­ны ос­во­ен в Сред­не­ве­ко­вье. С III века нашей эры на­зы­вал­ся обыч­но ци­ви­тас Па­ри­зио­рум (civitas Pa­risiorum, «глав­ный го­род па­ри­зи­ев»), или про­сто Па­ри­зии (Parisii, от­ку­да про­ис­хо­дит польское Paryż и русская транс­крип­ция польского названия Па­риж). Вхо­дил в со­став Лу­гдун­ской Гал­лии, до IV века важ­ной ро­ли не иг­рал, под­чи­нял­ся го­ро­ду се­но­нов Аге­дин­ку (ны­не Санс). На­ча­ло хри­стиа­ни­за­ции Парижа от­но­сит­ся к III веку, пер­вым епи­ско­пом счи­та­ет­ся Дио­ни­сий Па­риж­ский. Пер­вым до­ку­мен­таль­но за­фик­си­ро­ван­ным епи­ско­пом был Вик­то­рин, упо­ми­нае­мый под 346 годом. В 357-360 годы Париж - ре­зи­ден­ция Юлиа­на От­ступ­ни­ка, оце­нив­ше­го стра­те­гическое зна­че­ние го­ро­да. В 451 году к Парижу по­до­шли вой­ска Ат­ти­лы; со­глас­но ле­ген­де, го­род был спа­сён бла­го­да­ря за­ступ­ни­че­ст­ву святой Же­невь­е­вы, по­чи­тае­мой как его не­бес­ная по­кро­ви­тель­ни­ца. В 464 году вре­мен­но, в 486 году окон­ча­тель­но за­нят фран­ка­ми. С 508 года главная ре­зи­ден­ция Хло­дви­га I, с 511 года од­на из ре­зи­ден­ций ко­ро­лей Ней­стрии. В 629 году в при­го­ро­де Парижа уч­ре­ж­де­на яр­мар­ка. Роль Парижа в этот пе­ри­од во мно­гом оп­ре­де­ля­лась зна­че­ни­ем рас­по­ло­жен­но­го близ не­го аб­бат­ст­ва Сен-Де­ни (ос­но­ва­но в 630 году; ны­не в городе Сен-Де­ни) - усы­паль­ни­цы поч­ти всех франк­ских, за­тем французских ко­ро­лей, на­чи­ная с Да­го­бер­та I.

В 585 году Париж силь­но по­стра­дал от по­жа­ра, унич­то­жив­ше­го ан­тич­ный го­род. В 885-886 годах вы­дер­жал оса­ду нор­ман­нов. С середины IX века в ру­ках гра­фов Париж из ро­да Ро­бер­ти­нов, окон­ча­тель­но за­кре­пив­ших за со­бой французскую ко­ро­ну с из­бра­ни­ем ко­ро­лём в 987 году Гу­го Ка­пе­та. На­ря­ду с Ком­пь­е­нем, Ор­леа­ном и Сан­ли­сом, од­на из ре­зи­ден­ций Ка­пе­тин­гов, с середины XII века фак­ти­че­ски сто­ли­ца ко­ро­лев­ст­ва. Круп­ный ре­мес­лен­ный центр; в Париже су­ще­ст­во­ва­ло бо­лее сот­ни це­хов (пер­вое упо­ми­на­ние о це­хе в 1121 году). В 1254 году соз­дан Па­риж­ский пар­ла­мент (смотреть Пар­ла­мен­ты ). В 1263 уч­ре­ж­дён му­ни­ци­па­ли­тет Парижа во гла­ве с пре­во. В пе­ри­од Эть­ен­на Мар­се­ля вос­стания 1356-1358 Париж про­воз­гла­шён ком­му­ной (смотреть в статье Ком­му­на ). В XIV-XV веках са­мый мно­го­люд­ный западно-ев­ропейский го­род; на­ка­ну­не «Чёр­ной смер­ти» (1348) на­се­ле­ние Парижа со­став­ля­ло около 200 тысяч человек (эту чис­лен­ность го­род вос­ста­но­вил во 2-й половине XV века). Центр май­о­те­нов вос­ста­ния (1382) и ка­бошь­е­нов вос­ста­ния (1413). В пе­ри­од Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов за­нят английскими вой­ска­ми в 1420 году, ос­во­бо­ж­дён в 1436 году. В 1470 году в Париже ос­но­ва­на пер­вая во Фран­ции ти­по­гра­фия. В 1528 году офи­ци­аль­но объ­яв­лен сто­ли­цей. В эпо­ху Ре­фор­ма­ции один из оп­ло­тов ка­то­ли­ков, где, од­на­ко, про­жи­ва­ло не­ма­ло гу­ге­но­тов . Ме­сто ос­но­ва­ния ор­де­на ие­зуи­тов (1534) и клю­че­вых со­бы­тий Ре­ли­ги­оз­ных (гу­ге­нот­ских) войн, в том числе Вар­фо­ло­ме­ев­ской но­чи (1572) и Дня бар­ри­кад (1588). В 1588-1591 годах управ­лял­ся Со­ве­том 16 (вы­бор­ных от 16 рай­онов Парижа), дваж­ды вы­дер­жал оса­ду войск Ген­ри­ха IV (1589, 1590), при­знал его лишь в 1594 году. В Париже раз­верну­лись основные со­бы­тия Фрон­ды (1648-1653). В 1682 году ко­ро­лев­ская ре­зи­ден­ция из Парижа (ос­та­вав­ше­го­ся сто­ли­цей Фран­ции) пе­ре­не­се­на в Вер­саль (до 1789). В XVI-XVIII веках круп­ней­ший го­род Ев­ро­пы (в конце XVIII века его на­се­ле­ние со­став­ля­ло 640 тысяч человек), со 2-й половины XVII века ми­ро­вой центр нау­ки, литературы и искусства, за­ко­но­да­тель мод, ме­сто про­жи­ва­ния ев­ропейской эли­ты.

В Париже про­изош­ли главные со­бы­тия Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века (взя­тие Бас­ти­лии 14.7.1789 года, народное вос­ста­ния 10.8.1792 года и 31.5-2.6.1793 года, па­де­ние мо­нар­хии 21.9.1792 года, суд над Лю­до­ви­ком XVI и его казнь в январе 1793 года, тер­ми­до­ри­ан­ский пе­ре­во­рот 27/28.7.1794 года, свер­же­ние Ди­рек­то­рии 9.11.1799 года). В 1789-1794 годах го­ро­дом управ­ля­ла ком­му­на (смотреть Па­риж­ская ком­му­на 1789-1794 годы). В 1795 году Париж был раз­де­лён на 12 му­ни­ци­паль­ных ок­ру­гов (ка­ж­дый во гла­ве со сво­им со­ве­том) и во­шёл в со­став департамента Се­на, соз­дан­ного из тер­ри­то­рий Парижа и его бли­жай­ших при­го­ро­дов.

В пе­ри­од на­по­ле­о­нов­ских войн за­нят 31.3.1814 года русскими и австрийскими вой­ска­ми. Вновь с 20.3.1815 года под вла­стью На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та. Ок­ку­пи­ро­ван прусскими вой­ска­ми 6-7.7.1815 года. С началом XIX века раз­ви­вал­ся как промышленный центр. Ме­сто народных вос­ста­ний 1832, 1834 и 1839 годов. Центр Июль­ской ре­во­лю­ции 1830 года, Ре­во­лю­ции 1848 года во Фран­ции, Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции 1870 года, Па­риж­ской ком­му­ны 1871 года. Во вре­мя фран­ко-прус­ской вой­ны 1870-1871 годов оса­ж­дён 17.9.1870-28.1.1871 годы прусскими вой­ска­ми. В 1843 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Ор­леа­ном и Руа­ном, в 1846 году с Лил­лем и Ту­ром, в 1851 году с Ди­жо­ном и Нан­том, в 1852 году с Нан­си и Страс­бу­ром, в 1853 году с Бор­до, в 1854 году с Лио­ном, в 1856 году с Мар­се­лем, в 1857 году с Ре­ном. В 1859 году раз­де­лён на 20 ок­ру­гов, ка­ж­дый во гла­ве с мэ­ром, на­зна­чае­мым гла­вой го­су­дар­ст­ва. В 1860 году гра­ни­цы Парижа бы­ли су­ще­ст­вен­но рас­ши­ре­ны за счёт вклю­че­ния в не­го, пол­но­го или час­тич­но­го, 24 со­сед­них ком­мун (Бель­виль, Гре­нель и другие). На­се­ле­ние Парижа в 1860 году со­ста­ви­ло около 1,7 миллионов человек, в 1880 году - 2,2 миллиона человек. В 1854 году в Париже поя­ви­лась кон­ка, в 1874 году - трам­вай, в 1900 году - мет­ро. В Париже про­во­ди­лись все­мир­ные вы­став­ки (1855, 1867, 1878, 1889, 1900, 1925, 1937).

В 1-й половине XX века круп­ный промышленный (ма­ши­но­строе­ние, тек­стиль­ная, фар­ма­цев­тическая, пар­фю­мер­ная, по­ли­гра­фическая промышленность, про­изводство пред­ме­тов рос­ко­ши) и тор­го­во-фи­нан­со­вый центр; один из оп­ло­тов ле­вых пар­тий. По­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны в Париж им­миг­ри­ро­ва­ли многие вы­ход­цы из Рос­сии, Поль­ши, Ар­ме­нии, Ита­лии. Ме­сто про­ве­де­ния 6.2.1934 года мас­со­вых за­бас­то­вок и де­мон­ст­ра­ций, со­рвав­ших по­пыт­ку фа­ши­ст­ско­го пе­ре­во­ро­та. В 1935 году в Париже был соз­дан Народный фронт (смотреть в статье На­род­ный фронт ). В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны ок­ку­пи­ро­ван 14.6.1940 года на­ци­ст­ски­ми вой­ска­ми, ос­во­бо­ж­дён 19-25.8.1944 года в ре­зуль­та­те Па­риж­ско­го вос­ста­ния 1944 года. По за­ко­ну от 10.7.1964 года (всту­пил в си­лу 1.1.1968 года) департамент Се­на был рас­фор­ми­ро­ван, Париж вы­де­лен в осо­бую административную еди­ни­цу (од­но­вре­мен­но ком­му­ну и департамент) во гла­ве с Со­ве­том, в со­став ко­то­ро­го вхо­ди­ли вы­бор­ные от 20 ок­ру­гов Парижа. В 1975 году уч­ре­ж­де­ны Со­вет Парижа, из­би­рае­мый на­се­ле­ни­ем го­ро­да, и долж­ность мэ­ра Парижа, из­би­рае­мо­го Со­ве­том (пер­вым мэ­ром стал Ж. Ши­рак). Главный центр все­об­щей за­бас­тов­ки 1968 года во Фран­ции. Во 2-й половины XX века промышленные пред­при­ятия ак­тив­но вы­во­ди­лись за чер­ту го­ро­да; од­но­вре­мен­но Париж при­нял значительное число им­ми­гран­тов из бывших французских ко­ло­ний, а так­же из ря­да ев­ропейских стран.

Тра­диционный центр ме­ж­ду­народной ди­пло­ма­тической и об­щественной жиз­ни (в раз­ное вре­мя в Париже бы­ли под­пи­са­ны мно­го­численные мир­ные и со­юз­ные до­го­во­ры), ме­сто­пре­бы­ва­ние ря­да ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций (ЮНЕСКО, Ор­га­ни­за­ция эко­но­мического со­труд­ни­че­ст­ва и раз­ви­тия, Ев­ропейское кос­мическое агент­ст­во, и другие), ме­сто про­ве­де­ния различных ме­ж­ду­народных кон­грес­сов, кон­фе­рен­ций, встреч.

Городская архитектура и культурная жизнь

Ос­но­ва современной пла­ни­ров­ки го­ро­да за­ло­же­на в древне-римское вре­мя. Пе­ре­се­каю­щим­ся под пря­мым уг­лом гра­до­стро­ительным осям (кар­до и де­ку­ма­нус) со­от­вет­ст­ву­ют современные ли­нии улицы Сен-Мар­тен - Сен-Жак и Сент- Ан­ту­ан - Сент-Оно­ре. От ан­тич­но­го города Лю­те­ция со­хра­ни­лись руи­ны аре­ны (конца I века нашей эры, 130×100 м, рас­ко­па­на в 1869 году), терм II века, до­мов и ук­ре­п­ле­ний I-IV веков (в Ар­хео­ло­гической крип­те под площадью Нотр-Дам), но большая часть ан­тич­ных па­мят­ни­ков не рас­кры­та (Боль­шие тер­мы на мес­те Кол­леж де Франс; фо­рум и другие). Париж стро­ил­ся из ме­ст­но­го из­вест­ня­ка, до­бы­вав­ше­го­ся в под­зем­ных га­ле­ре­ях (со­хра­ни­лись древ­ние ка­та­ком­бы). С V века строи­лись мно­го­численные церк­ви (5-не­фный со­бор Святого Сте­фа­на, VI век, не сохранился) и мо­на­сты­ри - Сен-Де­ни к се­ве­ру от Парижа, Свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла (502 год; на мес­те современного центра Сент-Же­невь­ев (Святой Же­невь­е­вы); ста­рая цер­ковь ра­зо­бра­на в 1807 году, со­хра­ни­лась баш­ня Хло­дви­га, XI и XV веков), Сен-Жер­мен-де-Пре (цер­ковь ос­вя­ще­на в 558 году, пол­но­стью пе­ре­строе­на в XI-XVII веках), Сен-Ло­ран (Святая Лав­рен­тия; пол­но­стью пе­ре­строе­на в XV-XIX веках).

В Сред­не­ве­ко­вье Париж был раз­де­лён на мно­го­численные вла­де­ния - ко­ро­ля (в том числе ре­зи­ден­ция на острове Си­те), епи­ско­пов, ме­ст­ных сень­о­ров. Вы­де­ля­ют­ся 3 ис­то­рические зо­ны: остров Си­те как государственный и ре­лигиозный центр, ле­вый бе­рег Се­ны как уни­вер­си­тет­ский центр и пра­вый бе­рег, где бы­ст­ро раз­ви­ва­лись тор­ги и рын­ки (в том числе у во­рот Сент-Оно­ре; бу­ду­щее «чре­во Па­ри­жа»). На острове Си­те - Па­риж­ской Бо­го­ма­те­ри со­бор, дво­рец Кон­сь­ер­же­ри (с XI века; бывшая тюрь­ма; баш­ня Це­за­ря на римских фун­да­мен­тах; Ча­со­вая баш­ня - 1350-1353 годы, ча­сы - 1370 года, оформ­ле­ны около 1585 года, скульп­тор Ж. Пи­лон; баш­ня Го­во­рун, Зал стра­жи с го­тическими сво­да­ми), ча­сов­ни Сент-Энь­ян (начало XII века) и Сент-Ша­пель (около 1240-1248 годов). На ле­вом бе­ре­гу Се­ны в XIII веке ос­но­ван Па­риж­ский университет (ны­не в со­ста­ве Сор­бон­ны) с по­строй­ка­ми для пре­по­да­ва­те­лей и сту­ден­тов (ны­не Ла­тин­ский квар­тал). Ря­дом рас­по­ло­же­ны: церк­ви Сен-Жюль­ен-ле-Повр (1160-е года - середина XIII века), го­ти­че­ские Сен-Се­ве­рен (Святая Се­ве­ри­на; XIII - начало XVI веков, вит­ра­жи XV века), Сент-Эть­ен-дю-Мон (Святого Сте­фа­на; 1494-1624 годы; фа­сад - 1610-1622 годы; ог­ра­да хо­ра - 1541 год, Ф. Де­лорм); отель Клю­ни (2-я половина XV века, ны­не На­цио­наль­ный му­зей сред­не­ве­ко­во­го ис­кус­ст­ва). На пра­вом бе­ре­гу со­хра­ни­лись: церковь Сен-Жер­мен-л’Ок­сер­руа (XII-XV веков), клу­атр церковь Бийетт (1427), отель Санс (ар­хи­епи­ско­пов Сан­са; 1475-1519 годы), до­ма с XIV века (вое­на­чаль­ни­ка Оли­вье V де Клис­со­на, 1380 год; до­ма на улице Фран­суа-Ми­рон, Воль­та и других). В 1190-1213 годах при Фи­лип­пе II Ав­гу­сте яд­ро Парижа на двух бе­ре­гах ок­ру­же­но кре­по­ст­ной сте­ной (с юга ох­ва­ти­ла холм с монастырем Святой Же­невь­е­вы) с баш­ня­ми и ук­ре­п­ле­ния­ми, за­ло­жив­ши­ми ос­но­вы бу­ду­щей ра­ди­аль­но-коль­це­вой пла­ни­ров­ки го­ро­да. Пло­щадь го­ро­да со­ста­ви­ла 253 га. За пре­де­ла­ми городской сте­ны рас­по­ла­га­лись бо­га­тые аб­бат­ст­ва (Сен-Мар­тен, Сен-Жак ор­де­на гос­пи­таль­е­ров, Сен-Жер­мен-де-Пре, мо­на­стырь там­пли­е­ров и другие), церк­ви (Сен-Ни­ко­ла-де-Шан, XII век, пе­ре­строе­на в XV и XVII веках; Сен-Ме­дар (Святая Ме­дар­да), середина XV - начало XVI веков). На пра­вом бе­ре­гу за городскими сте­на­ми су­ще­ст­во­ва­ла и не­боль­шая кре­пость с дон­жо­ном (1190-1202 годы; ос­но­ва бу­ду­ще­го Лув­ра), за­щи­щав­шая остров Си­те. Пра­во­бе­реж­ная часть го­ро­да рос­ла бы­ст­рее ле­во­бе­реж­ной и в 1356-1383 годы по ука­зу Кар­ла V Муд­ро­го здесь по­строе­ны но­вые ук­ре­п­ле­ния, вклю­чав­шие тер­ри­то­рию около 440 га вме­сте с Лув­ром, пере­стро­ен­ным в ко­ро­лев­скую ре­зи­денцию в 1364-1369 годы. С вос­то­ка го­род за­щи­ща­ла кре­пость Бас­ти­лия. В 1528 году Фран­циск I воз­вра­ща­ет ко­ро­лев­скую ре­зи­ден­цию в Париж, что спо­соб­ст­во­ва­ло ак­ти­ви­за­ции строи­тель­ст­ва на пра­вом бе­ре­гу Се­ны. В позд­не­го­тическом сти­ле воз­ве­де­ны: церк­ви Сен-Мер­ри (1515-1612 годы, вит­ра­жи конца XVI века), Сент-Эс­таш (Святая Ев­ста­фия; 1532-1633 годы; неф - 1570 года; клас­си­ци­стический фа­сад - 1754 года, окон­чен в 1772-1778 годах), баш­ня церкви Сен-Жак-де-ла-Бу­ш­ри (1509-1522 годы; цер­ковь сне­се­на в 1797 году). В ре­нессанс­ном сти­ле по­строе­ны мэ­рия (Отель-де-Виль; с 1533 года, архитектор Д. да Кор­то­на; раз­ру­ше­на по­жа­ром в 1871 году), оте­ли Кар­на­ва­ле (1548 год - около 1560 года, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор П. Лес­ко, скульп­тор Ж. Гу­жон; пе­ре­стро­ен в 1660-1661 годы; ны­не му­зей), Ла­му­ань­он (1584). С 1546 года стро­ит­ся современный ан­самбль Лув­ра (Лес­ко и другие); с 1564 года - дво­рец Тю­иль­ри (ар­хи­тек­то­ры Ф. Де­лорм, Ж. Бюл­лан).

Ген­рих IV сво­им эдик­том (1607) пред­пи­сал бoльшую упо­ря­до­чен­ность за­строй­ки Париж и её ре­гу­ляр­ность. В начале XVII века сфор­ми­ро­ва­ны пер­вые гео­мет­ри­че­ски пра­виль­ные пло­ща­ди: квад­рат­ная замк­ну­тая Ко­ро­лев­ская площадь (ны­не Во­гезов; 1605-1612 годы, архитектор Л. Ме­те­зо; на мес­те сне­сён­но­го в конце XVI века Тур­нель­ско­го зам­ка) в районе Ма­ре с кон­ным па­мят­ником Лю­до­ви­ку XIII (1639 год, пе­ре­плав­лен в 1792 году, но­вая ста­туя уста­нов­ле­на в 1825 году), тра­пе­цие­вид­ная в пла­не площади До­фи­на (1607-1616) на острове Си­те с вы­хо­дом к ста­рей­ше­му из со­хра­нив­ших­ся мос­тов - Пон-Нёф (1578-1606) и па­мят­ни­ку Ген­ри­ху IV (1614 год, вос­ста­нов­лен в брон­зе в 1818 году, Ф.Ф. Ле­мо). При Кар­ле IX по­строе­ны но­вые ук­ре­п­ле­ния (1566), а при Лю­до­ви­ке XIII сте­ны (1630-1635) к се­ве­ро-за­па­ду (до бу­ду­щей площади Со­гла­сия) и к се­ве­ру от Бас­ти­лии. Пло­щадь го­ро­да со­ста­ви­ла 1,1 тысяч га. В XVII веке го­род ак­тив­но рос, и по ука­зу Лю­до­ви­ка XIV (1670) сте­ны раз­ру­ши­ли, на их мес­те впо­след­ст­вии были раз­би­ты Боль­шие буль­ва­ры. На мес­те ста­рых во­рот воз­ве­ли но­вые в ви­де три­ум­фаль­ных арок: Сен-Де­ни (1672 год, архитектор Н.Ф. Блон­дель) и Сен-Мар­тен (1674 год, архитектор П. Бюл­ле). В 1676 году со­став­лен один из пер­вых пла­нов рас­ши­ре­ния Парижа При Лю­до­ви­ках XIII и XIV по­строе­ны многие зна­чительные ан­самб­ли (Люк­сем­бург­ский дво­рец; дво­рец кар­ди­на­ла Ри­ше­льё, позд­нее по­лучил название Па­ле-Ро­яль, 1627-1636 годы, архитектор Ж. Ле­мер­сье, пе­ре­стро­ен в 1764-1770 годы, архитектор П. Кон­тан д’Иври), уве­ли­че­ны двор­цы Лувр (Па­виль­он ча­сов, 1639 год, архитектор Ле­мер­сье; за­вер­ше­ние Квад­рат­но­го дво­ра, 1660-1664 годы, архитектор Л. Ле­во) и Тю­иль­ри (1664-1670 годы; сго­рел во вре­мя Па­риж­ской ком­му­ны 1871 год), ещё в 1595-1610 годы со­еди­нён­ные Боль­шой га­ле­ре­ей (ар­хи­тек­то­ры Б.А. и Жак II А. Дю­сер­со, Л. Ме­те­зо). Ось Лувр - Тю­иль­ри по при­ме­ру Вер­са­ля про­дол­же­на са­да­ми Тю­иль­ри (с 1664 года, архитектор А. Ле­нотр), круг­лой пло­ща­дью (ана­ло­гич­ной площади Звез­ды ко­ро­ля в Вер­са­ле) и пар­ком Ели­сей­ских По­лей (с 1667 года; Ле­нотр). В XVII веке сло­жил­ся тип кре­сто­об­раз­ной в пла­не церк­ви с пор­ти­ка­ми и фрон­то­на­ми, с боль­шим ку­по­лом на ба­ра­ба­не над сре­док­ре­сти­ем: церк­ви Сен-Жо­зеф (Святого Ио­си­фа) бывшего мо­на­сты­ря кар­ме­ли­ток (1613-1620 годы, ку­пол - 1628 год; ны­не Ка­то­лический институт), Па­риж­ско­го университета (1635-1648 годы, архитектор Ж. Ле­мер­сье; рос­пи­си Ф. де Шам­пе­ня; гроб­ни­ца кар­ди­на­ла Ри­ше­льё, 1694 год, Ф. Жи­рар­дон), монастырь бе­не­дик­тин­цев Валь-де-Грас (1645-1667 годы, ар­хи­тек­то­ры Ф. Ман­сар, Ле­мер­сье, П. Ле­мюэ, Г. Ле­дюк), цен­трическая ка­пел­ла Сен-Луи (Святого Лю­до­ви­ка) гос­пи­та­ля Саль­пет­ри­ер (1670-1677 годы, архитектор Л. Брю­ан), церковь Нотр-Дам-де- л’Асомпсь­он (Ус­пе­ния Бо­го­ма­те­ри; 1670-1676 годы, архитектор Ш. Эр­рар). Так­же строи­лись 3-не­фные церк­ви с тран­сеп­том: Сен-Сюль­пис (Святая Суль­пи­ция; 1646-1745 годы, ар­хи­тек­то­ры К. Га­мар, Д. Жит­тар, Ж.М. Оп­пе­нор; 2-ба­шен­ный фа­сад - 1732-1781 годы, архитектор Дж.Н. Сер­ван­до­ни и другие; рос­пи­си Ф. Ле­муа­на, Э. Де­лак­руа), Сен-Рош (Святой Ро­ха) с боль­шой ро­тон­дой за хо­ром (1653-1754 годы, ар­хи­тек­то­ры Ле­мер­сье, Ж. Ар­ду­эн-Ман­сар, Р. де Кот; рос­пи­си). 1-неф­ная (по пла­ну церкви Иль-Дже­зу в Ри­ме) ба­роч­ная церковь Сен-То­ма-д’Акен (Святого Фо­мы Ак­вин­ско­го; 1682-1683 годы, архитектор П. Бюл­ле; рос­пи­си Ле­муа­на, 1723-1724 годы; кар­ти­ны Гвер­чи­но, С. Ро­зы).

Мно­гие гра­до­стро­ительные ан­самб­ли яв­ля­ют­ся уз­ло­вы­ми точ­ка­ми в ис­то­рическом цен­тре Парижа: Дом ин­ва­ли­дов (1671-1676 годы, архитектор Л. Брю­ан и другие; со­бор Сен-Луи, 1680-1706 годы, архитектор Ж. Ар­ду­эн-Ман­сар), от­кры­тый на эс­пла­на­ду (1704-1720). Сре­ди ха­рак­тер­ных по­стро­ек клас­си­циз­ма: Кол­леж че­ты­рёх на­ций (1662-1688 годы, ар­хи­тек­то­ры Л. Ле­во, П. Лам­бер, Ф. д’Орбе; на мес­те Нель­ской баш­ни XII века; ны­не Ин­сти­тут Фран­ции), восточная ко­лон­на­да Лув­ра (1667-1672), Па­риж­ская ас­тро­но­ми­че­ская об­сер­ва­то­рия (1668-1672 годы, оба архитектора К. Пер­ро). По за­мыс­лу Ж.Б. Коль­бе­ра ор­га­ни­зо­ва­ны пер­вая круг­лая в Париже площадь По­бед (1685-1686 годы; диа­метр 80 м; па­мят­ник Лю­до­ви­ку XIV, 1822 год, скульп­тор Ф.Ж. Бо­зио) и пря­мо­уголь­ная со ско­шен­ны­ми уг­ла­ми площадь Лю­до­ви­ка Ве­ли­ко­го (ны­не Ван­дом­ская площадь с Ван­дом­ской ко­лон­ной; 1686-1720 годы; обе пло­ща­ди - архитектор Ж. Ар­ду­эн-Ман­сар). Об­лик цен­тра Парижа во мно­гом оп­ре­де­ля­ют ка­мен­ные оте­ли (особ­ня­ки) зна­ти XVII-XVIII веков; с начала XVII века стро­ят­ся до­ход­ные до­ма.

Ак­тив­но в XVII - начале XVIII веках раз­ви­вал­ся пра­во­бе­реж­ный район Ма­ре - по­стро­ен­ные под влия­ни­ем ти­па рим­ской церкви Иль-Дже­зу церк­ви Сен-Жер­ве - Сен-Про­те (с 1494 года; западная часть не­фа и фа­сад - 1616-1621 годы, ар­хи­тек­то­ры С. Деб­рос, Л. Ме­те­зо) и ие­зу­ит­ская церковь Сен-Поль - Сен-Луи (1627-1641 год, ар­хи­тек­то­ры Э. Мар­тел­ланж, Ф. Де­ран; ба­роч­ный фа­сад - 1634 год), цен­трический Сент-Ма­ри-дез-Анж бывшего мо­на­сты­ря ви­зи­ток (ны­не про­тес­тант­ская; 1632-1633 годы, архитектор Ф. Ман­сар) - од­на из пер­вых ку­поль­ных; оте­ли Май­ен (1613-1617), Сюл­ли (1624-1629 годы, оба - Жан I А. Дю­сер­со), Омон (1644-1648 годы, Л. Ле­во, Ман­сар), Бо­ве (1654-1660 годы, А. Ле­потр) с оваль­ным дво­ром, Са­ле (1656-1659 годы, архитектор Ж. Бу­лье; с 1985 года Му­зей П. Пи­кас­со), Ро­ан (1705-1708 годы; ро­кай­ль­ные ин­терь­е­ры), Су­биз (1705-1709 годы, архитектор П.А. Де­ла­мер; вклю­ча­ет час­ти оте­ля Кли­сон XIV века; ро­кай­ль­ные ин­терь­е­ры 1735-1739 годы, архитектор Г.Ж. Боф­ран; оба ны­не Национальные ар­хи­вы) с дво­ром, об­рам­лён­ным ко­лон­ной га­ле­ре­ей. В XVII веке на­ча­лась за­строй­ка на острове Сен-Луи с Ор­леан­ской и Ан­жуй­ской на­бе­реж­ны­ми; по­строе­ны оте­ли Лам­бер (1640-1644 годы; ин­терь­е­ры Ш. Леб­ре­на, Ф. Пе­рье, Э. Ле­сю­эра), Ло­зён (1650-1658 годы, оба архитектора Ле­во), церковь Сен-Луи-ан-л’Иль (1664-1726 годы, ар­хи­тек­то­ры Ле­во, Ж. Ду­се; рос­пи­си Ж.Б. де Шам­пе­ня). В 1710-1720-е годы го­род про­дол­жа­ет рас­ти на за­пад (в сто­ро­ну Вер­са­ля); за­страи­ва­ют­ся пра­во­бе­реж­ное пред­ме­стье Сент-Оно­ре с Ели­сей­ским двор­цом (1718-1722 годы, архитектор А.К. Мол­ле; с 1873 года ре­зи­ден­ция пре­зи­ден­та Фран­ции) и ле­во­бе­реж­ное - Сен-Жер­мен, где в фор­мах клас­си­циз­ма, но час­то с ин­терь­е­ра­ми в сти­ле ро­ко­ко, воз­во­дят­ся оте­ли Аме­ло-де-Гур­не с оваль­ным дво­ром (1711-1714, архитектор Боф­ран), Ма­тинь­он (1722-1725, архитектор Ж. Кур­тон; ре­зи­ден­ция пре­мьер-ми­ни­ст­ра Фран­ции), Би­рон (1728-1731 годы, ар­хи­тек­то­ры Ж.А. Габ­ри­ель, Ж. Обер; ны­не Му­зей О. Ро­де­на); Бур­бон­ский дво­рец (1722-1728 годы, архитектор Л. Джар­ди­ни; рос­пи­си Э. Де­лак­руа; ны­не Национальное со­б­ра­ние Фран­ции). C середины XVIII века в Париже воз­ни­ка­ют пло­ща­ди пре­имущественно от­кры­то­го ти­па: от­кры­тая с трёх сто­рон площадь Лю­до­ви­ка XV (ны­не площадь Со­гла­сия; 1755-1776 годы, архитектор Габ­ри­ель). В 1750-1760-е годы в сти­ле клас­си­циз­ма XVIII века по­строе­ны: ан­самбль Во­енной шко­лы (1753-1773 годы, архитектор Габ­ри­ель) с Мар­со­вым по­лем (раз­би­то в 1750-е годы; современная пла­ни­ров­ка - 1908-1928 годы), ве­ду­щим к Йен­скому мос­ту (1808-1814); церковь Сент-Же­невь­ев с пла­ном в ви­де греческого кре­ста (1757-1790 годы, архитектор Ж.Ж. Суф­ло, инженер Ж.Б. Рон­де­ле; смотреть иллюстрацию к статье Пан­те­он ; скульп­ту­ра фрон­то­на - 1830-1837 годов, П.Ж. Да­вид д’Анже; рос­пи­си П. Пю­ви де Ша­ван­на). Строи­тель­ст­во ак­ти­ви­зи­ро­ва­лось по­сле за­вер­ше­ния Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов. В 1765 году вы­шел указ о пе­ре­но­се клад­бищ за гра­ни­цы го­ро­да; в 1769 году - о сно­се постро­ек на мос­тах (сне­се­ны к 1809 году). В 1770-1780-е годы воз­ве­де­ны: церковь Сен-Фи­липп-дю-Руль в ви­де ба­зи­ли­ки с до­рическим фа­са­дом (1772-1784 годы, архитектор Ж.Ф. Шаль­грен); оте­ли Мон­не (1771-1777 годы, архитектор Ж.Д. Ан­ту­ан), Бо­мар­ше (архитектор П.Г. Ле­му­ан), Сальм (1782-1787 годы, архитектор П. Ру­со; ны­не Дво­рец По­чёт­но­го ле­гио­на); зда­ние те­ат­ра «Оде­он» (1779-1782 годы, ар­хи­тек­то­ры М.Ж. Пейр, Ш. де Вайи), ко­лон­на­да двор­ца Па­ле-Ро­яль (1781-1784 годы, архитектор В. Луи), Дво­рец пра­во­су­дия на острове Си­те (1783-1786 годы, ар­хи­тек­то­ры П. Де­ме­зон, Ж.Д. Ан­ту­ан, Г.М. Ку­тюр). В 1784-1790 годах в 1-3 км от бывших ук­ре­п­ле­ний в на­ло­го­вых це­лях воз­ве­ли двой­ной вал со сте­ной (дли­на 24 км) и 55 за­ста­ва­ми (архитектор К.Н. Ле­ду), из ко­то­рых со­хра­ни­лось 4 (Ла-Вил­лет, дю-Трон, д’Анфер, ро­тон­да в пар­ке Мон­со). Пло­щадь го­ро­да со­ста­ви­ла 3,4 тысяч га (1790). На мес­те этих ва­лов и стен в середине XIX века раз­би­ли Внеш­ние буль­ва­ры (2-е коль­цо Парижа), ох­ва­ты­ваю­щие ис­то­рическую часть го­ро­да.

В начале XIX века император На­по­ле­он I из­дал дек­ре­ты, ко­то­рые долж­ны бы­ли пре­вра­тить Париж в по­до­бие Ри­ма с ар­ка­ми, ко­лон­на­ми и хра­ма­ми. От­кры­ты 60 круг­ло­су­точ­ных фон­та­нов. На Ван­дом­ской площади ус­та­но­ви­ли по­до­бие ко­лон­ны Трая­на (1806-1810 годы, ар­хи­тек­то­ры Ж. Гон­ду­эн, Ж.Б. Ле­пер) с брон­зо­вы­ми ба­рель­е­фа­ми, изо­бра­жаю­щи­ми бит­ву при Ау­стер­ли­це (П.Н. Бер­же­ре, А.Д. Шо­де). Со­ору­же­ны три­ум­фаль­ные ар­ки Кар­ру­зель (1806 год, ар­хи­тек­то­ры Ш. Пер­сье, П. Фон­тен; увен­ча­на по­вто­ре­ни­ем квад­ри­ги с ве­не­ци­ан­ско­го со­бо­ра Святого Мар­ка, скульп­тор Ф.Ж. Бо­зио) и Звез­ды (1806-1836 годы, архитектор Ж.Ф. Шальг­рен; рель­е­фы, в том числе «Мар­сель­е­за», 1833-1836 годы, Ф. Рюд; под ар­кой - мо­ги­ла Не­из­вест­но­го сол­да­та с веч­ным ог­нём, 1920 год). В ду­хе ан­тич­но­го хра­ма - зда­ние Па­рижской бир­жи (1807-1825, ар­хи­тек­то­ры А.Т. Бронь­яр, Э. Ла­бар). Про­ло­жены аве­ню Об­сер­ва­то­рии, улица Ри­во­ли с еди­но­об­раз­ной за­строй­кой (1802 год, Пер­сье и Фон­тен). За­вер­ше­но фор­ми­ро­ва­ние площади Со­гла­сия, в цен­тре ко­то­рой в 1836 году во­дру­зи­ли египетский обе­лиск из хра­ма Амо­на в Лук­со­ре, а по уг­лам по­ста­ви­ли 6 ста­туй в честь важ­ней­ших французских го­ро­дов. Пло­щадь ста­ла пе­ре­кре­сти­ем осей Лувр - ар­ка Звез­ды и храм Сла­вы (церковь Сент-Мадлен (Святой Ма­рии Ма­гда­ли­ны), ти­па пе­рип­те­ра; 1806-1842 годы, архитекторы П.А. Винь­он, Ж.Ж. М. Юве) - Бур­бон­ский дво­рец (фа­сад с 12-ко­лон­ным пор­ти­ком - 1806-1808 годы, архитектор Б. Пу­айе; ба­рель­е­фы 1837 года, скульп­то­ры Рюд, Ж.Ж. Пра­дье). В 1802-1825 годах про­ры­ты и оформ­ле­ны ка­на­лы Урк, Сен-Мар­тен и Сен-Де­ни, соз­дав­шие Па­риж­скую сис­те­му ка­на­лов (дли­на около 130 км).

По­сле рес­тав­ра­ции ди­на­стии Бур­бо­нов так­же по­строе­ны: ку­поль­ная ча­сов­ня по­кая­ния (на мес­те клад­би­ща, где бы­ли за­хо­ро­не­ны Лю­до­вик XVI и Ма­рия Ан­туа­нет­та; 1816-1826 годы, архитектор П.Ф.Л. Фон­тен), зда­ние Национальной выс­шей шко­лы изящ­ных ис­кусств в сти­ле не­оре­нес­сан­са (1820-1838 годы, ар­хи­тек­то­ры Ф. Деб­ре, Ф. Дю­бан); церк­ви Нотр-Дам-де-Ло­рет (1823-1836), Сен- Вен­сан-де-Поль (1824-1844 годы, ар­хи­тек­то­ры Ж.Б. Ле­пер, Ж.И. Ит­торф) с 2-ба­шен­ным фа­са­дом. На мес­те ста­рых ук­ре­пле­ний у гра­ниц го­ро­да середины XVII века (в том числе Бас­ти­лии, раз­ру­шен­ной в 1789-1790 годы) сфор­ми­ро­ва­ны площадь Бас­ти­лии (с Июль­ской ко­лон­ной, по­став­лен­ной в 1831-1840 годах в честь жертв ре­во­лю­ции 1830 года) и другой пло­ща­ди. В 1841-1844 годы го­род в обо­рон­ных це­лях ок­ру­жён но­вой сте­ной (гра­ни­ца го­ро­да с 1860 года; 7,8 тысяч га) с бас­тио­на­ми, по­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны в 1919-1932 годах за­ме­нён­ной буль­ва­ра­ми Мар­ша­лов (3-м коль­цом Парижа). Ак­ти­ви­зи­ру­ет­ся на­ча­тое ещё в 1800-е года ис­поль­зо­ва­ние ме­тал­лических кон­ст­рук­ций: библиотека Святой Же­невь­е­вы (1844-1851), церковь Сент-Эжен - Сент-Се­силь (1854-1855 годы, ар­хи­тек­то­ры Л.О. Буа­ло, А.Л. Лю­сон; пер­вая с от­кры­той ме­тал­лической кон­ст­рук­ци­ей), чи­таль­ный зал Национальной библиотеки Фран­ции (1862-1868 годы, оба архитектора А. Лаб­руст). Сим­во­лом Парижа ста­ла по­стро­ен­ная для Все­мир­ной вы­став­ки 1889 года Эй­фе­ле­ва баш­ня (1887-1889 годы, по про­ек­ту со­труд­ни­ков инженерного бю­ро А.Г. Эй­фе­ля - М. Кёк­ле­на, Э. Ну­гье и архитектор С. Со­ве­ст­ра; высота 300 м).

В 1853-1896 годы по ини­циа­ти­ве пре­фек­та департамента Се­на Ж.Э. Ос­ма­на пе­ре­пла­ни­ро­ва­на центральная часть го­ро­да: соз­да­ны но­вые ши­ро­кие буль­ва­ры (аве­ню Фош, буль­вар Сен-Жер­мен), пло­ща­ди с ра­ди­аль­но рас­хо­дя­щи­ми­ся от них ули­ца­ми (площадь Рес­пуб­ли­ки, 1854-1862 годы). Ра­ди­аль­но-коль­це­вую сис­те­му Парижа ук­ре­пи­ло железно-дорожное строи­тель­ст­во (11 лу­чей со­еди­не­ны ок­руж­ны­ми же­лез­ны­ми до­ро­га­ми); по­строе­ны во­кза­лы Сен-Ла­зар (1842-1853 годы, рас­ши­рен в 1886-1889 годы), Се­вер­ный (1861-1865 годы, архитектор Ж.И. Ит­торф), Ау­стер­лиц­кий (1862-1867) и другие. Про­ло­же­на но­вая ось буль­ва­ров Сен-Ми­шель - Се­ва­сто­поль­ский буль­вар - буль­вар Страс­бур, вы­хо­дя­щая на Вос­точ­ный во­кзал (1847-1849 годы, архитектор Ф. Дюк­не; рас­ши­рен в 1895-1899 годы). Окон­ча­тель­но сфор­ми­ро­ва­на главная городская ан­фи­ла­да с пло­ща­дя­ми Со­гла­сия и Звез­ды (с 1970 года площадь Шар­ля де Гол­ля), со­еди­нён­ны­ми ши­ро­ким про­спек­том Ели­сей­ских По­лей дли­ной 2 км и ши­ри­ной 70 м (за­стро­ен с 1838 года, Ит­торф). Раз­би­ты мно­го­численные пар­ки (Мон­со, 1852 год; Бют-Шо­мон, 1867 год; Мон­су­ри, 1869 год; и другие) и не­боль­шие ого­ро­жен­ные са­ды. Од­на­ко эта пе­ре­строй­ка Парижа при­ве­ла к по­те­ре многих па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры: в 1858-1868 годы сне­се­на зна­чительная часть по­стро­ек острова Си­те. В сти­ле нео­го­ти­ки пре­имущественно на ок­раи­нах Парижа по­строе­ны церк­ви Сент-Кло­тильд (Святой Кло­тиль­ды; 1846-1857, ар­хи­тек­то­ры Ф.К. Гау, Т. Бал­лю), Нотр-Дам-де-Клинь­ян­кур (1859-1863 годы, П.Э. Ле­кё), анг­ли­кан­ский со­бор Святой Трои­цы (1881-1886), церковь Сен-Жан-де-Мон­мартр с железо-бе­тонными кон­ст­рук­ция­ми (1897-1904 годы, А. де Бо­до) и другие. В ду­хе не­оре­нес­сан­са - церк­ви Сент-Три­ни­те (Святой Трои­цы; 1861-1867 годы, Бал­лю), Сен-Фран­суа-Кса­вье (Святого Фран­ци­ска Кса­ве­рия; 1861-1873 годы; кар­ти­на «Тай­ная ве­че­ря» Тин­то­рет­то, 1559 год), но­вое зда­ние Ра­ту­ши (1874-1882 годы, Бал­лю, Э. Де­перт). С эле­мен­та­ми ро­ман­ской и ви­зантийской ар­хи­тек­ту­ры - церковь Сент-Огю­стен (Святого Ав­гу­сти­на; 1860-1871 годы, архитектор В. Баль­тар; ку­пол в не­ови­зан­тий­ском сти­ле), ба­зи­ли­ка Сак­ре-Кёр на хол­ме Мон­мартр (1875-1919 годы, архитектор П. Аба­ди; ко­ло­коль­ня - архитектура Л. Мань; 473 м2 мо­за­ик, 1900-1923 годы). В рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле - пра­во­слав­ный 5-шат­ро­вый со­бор Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1859-1861 годы, ар­хи­тек­то­ры Р.И. Кузь­мин, И.В. Штром). Для Парижа XIX века ха­рак­тер­ны рез­кие со­ци­аль­ные, жи­лищ­ные и ар­хитектурные кон­тра­сты. Пом­пез­ные те­ат­ры (Па­риж­ская опе­ра, главный па­мят­ник Вто­рой им­пе­рии сти­ля), вы­ста­воч­ные зда­ния, уни­вер­ма­ги («Ле Бон Мар­ше», 1870-1887 годы, архитектор Л.Ш. Буа­ло, инженер А.Г. Эй­фель; «Га­ле­ри Ла­фай­ет», 1905-1912 годы) со­сед­ст­во­ва­ли с до­ход­ны­ми до­мами и бед­ны­ми жи­лы­ми рай­она­ми ок­ра­ин.

В ду­хе эк­лек­тиз­ма к Все­мир­ной вы­став­ке 1900 года по­строе­ны двор­цы Гран-Па­ле (1897-1900 годы, ар­хи­тек­то­ры А. Дег­лан, Л.А. Лу­ве, А.Ф.Т. То­ма; ны­не вы­ста­воч­ный зал) и Пти-Па­ле (1897-1900 годы, архитектор Ш. Жи­ро; с 1902 года му­зей), во­кза­лы Ли­он­ский (1900) и Ор­се (1898-1900 годы, архитектор В. Ла­лу), мост Алек­сан­д­ра III (1896-1900). В сти­ле мо­дерн (ар ну­во) - многие жи­лые до­ма (Кас­тель-Бе­ран­же, 1895-1898 годы), вхо­ды на стан­ции мет­ро 1-й оче­ре­ди (1899-1904 годы, все - архитектор Э. Ги­мар); уни­вер­маг «Са­ма­ри­тен» (1903-1907 годы, архитектор Ф. Жур­ден, пе­ре­стро­ен в 1933 году в сти­ле ар де­ко). Но­ва­тор­ские по­строй­ки О. Пер­ре из же­ле­зо­бе­то­на пред­вос­хи­ти­ли стиль ар де­ко: мно­го­квар­тир­ный дом на улице Бенд­жа­ми­на Франк­ли­на (1903), Те­атр Ели­сей­ских По­лей (1911-1913 годы, совместно с Г. Пер­ре на ос­но­ве про­ек­та Х. ван де Вел­де; рель­е­фы и фре­ски Э.А. Бур­деля, рос­пи­си Э. Вюй­а­ра, М. Де­ни). В 1929 году к Парижу при­сое­ди­не­ны тер­ри­то­рии за буль­ва­ра­ми Мар­ша­лов, в том числе Бу­лон­ский лес (парк раз­бит в 1852-1858) с не­боль­шим двор­цом Ба­га­тель (1777, архитектор Ф.Ж. Бе­лан­же) и Вен­сен­ский лес (раз­бит в 1859-1860 годы) с зам­ком Ва­луа (около 1337 - около 1410 годов), цер­ко­вью Сент-Ша­пель (1379-1552 годы, вит­ра­жи 1559 года), сте­на­ми и во­ро­та­ми (2-я половина XIV века), клас­си­ци­стическими па­виль­о­на­ми ко­ро­ля и ко­ро­ле­вы (1654-1661 годы, архитектор Л. Ле­во). План 1928-1939 годов (архитектор А. Прост и другие) при­ос­та­но­вил пе­ре­строй­ку ис­то­рического Парижа за счёт строи­тель­ст­ва го­ро­дов-спут­ни­ков. На городских ок­раи­нах в рус­ле мо­дер­низ­ма и ар де­ко по­строе­ны: вил­лы Жан­нере и Ла-Рош (1923-1925 годы, ар­хи­тек­то­ры Ле Кор­бю­зье и П. Жан­не­ре; обе ны­не Фонд Ле Кор­бю­зье), 8 до­мов ху­дож­ников в ком­плек­се Вил­лы Сё­ра (1924-1926 годы, архитектор А. Люр­са), дом Т. Тца­ра (1925-1926 годы, архитектор А. Лоз), Ме­ж­ду­народный уни­вер­си­тет­ский го­ро­док с 29 па­виль­о­на­ми (1925-1937 годы; архитектор В.М. Дю­док и другие; в том числе об­ще­жи­тие швейцарских сту­ден­тов, 1930-1932 годы, Ле Кор­бю­зье), ком­плекс особ­ня­ков на улице Мал­ле-Сте­венс (1926-1927 годы, архитектор Р. Мал­ле-Сте­венс), зда­ние Му­зея ко­ло­ний (Порт-До­ре; 1927-1931 годы, ар­хи­тек­то­ры А. Лап­рад, Л. Жос­ли, Л. Ба­зен; ны­не Национальный центр ис­то­рии им­ми­гра­ции), центр Сент-Эс­при (Святого Ду­ха; 1928-1935 годы, архитектор П. Тур­нон; ин­терь­ер в ду­хе хра­ма Святой Со­фии в Стам­бу­ле), центр Ар­мии спа­се­ния (1929-1933 годы, Ле Кор­бю­зье), а так­же городская ме­четь в мав­ри­тан­ском сти­ле (1922-1926 годы, Р. Фур­не, М. Ман­ту, Ш. Эбе).

К Все­мир­ной вы­став­ке 1937 года по­строе­ны ори­ен­ти­ро­ван­ные на Се­ну двор­цы (вы­ста­воч­ные ком­плек­сы) в сти­ле ар де­ко: Шайо с дву­мя по­лу­круг­лы­ми ко­лон­на­да­ми (1934-1937 годы, ар­хи­тек­то­ры Л. Азе­ма, Л.И. Буа­ло, Ж. Кар­лю; ны­не здесь раз­ме­ща­ют­ся Му­зей ар­хи­тек­ту­ры и на­сле­дия и Национальный му­зей мор­ско­го фло­та), То­кио (1937 год, ар­хи­тек­то­ры Ж.К. Дон­дель, А. Обер, П. Вьяр, М. Дас­тюг; ны­не Городской му­зей современного искусства и центр современного искусства, ре­кон­ст­рук­ция 2001 и 2012 годов, бю­ро «La­ca­ton & Vassal»); так­же был воз­ве­дён дво­рец Йенá (1936-1946 годы, архитектор О. Пер­ре; до­стро­ен в 1960-1962 годах и 1990-х годах; ны­не административное зда­ние). В 1950-1970-е годы основное строи­тель­ст­во идёт в при­го­ро­дах, где соз­да­ют­ся многие мас­си­вы мно­го­квар­тир­ных до­мов и но­вый де­ло­вой район Де­фанс. В пре­де­лах Парижа, час­то на мес­те сно­си­мых об­вет­шав­ших квар­та­лов, воз­во­дят­ся круп­ные об­щественные со­ору­же­ния: зда­ние ЮНЕСКО (1952-1958 годы, ар­хи­тек­то­ры М. Брёй­ер, Б. Зер­фюсс, инженер П.Л. Нер­ви; рас­ши­ре­но в 1960-1970-е годы.; кор­пус «Про­стран­ст­во ме­ди­та­ции» в ду­хе не­омо­дер­низ­ма, 1995 год, архитектор Т. Ан­до), Дом ра­дио (1958-1963 годы, архитектор А. Бер­нар и другие), не­бо­скрёб «Тур Мон­пар­нас» в де­ло­вом ком­плек­се Мен-Мон­пар­нас (1969-1973 годы, архитектор Э. Бо­ду­эн и другие; при высоте 210 м са­мое вы­со­кое зда­ние Парижа), зда­ния ком­му­ни­стической пар­тии Фран­ции (1971 год, архитектор О. Ни­мей­ер и другие, инженер Ж. Пру­ве; за­вер­ше­но в 1979-1980 годах; все в рус­ле позд­не­го мо­дер­низ­ма), На­цио­наль­но­го цен­тра ис­кус­ст­ва и куль­ту­ры имени Ж. Пом­пи­ду в сти­ле хай-тек (так называемый Бо­бур; 1972-1977 годы, ар­хи­тек­то­ры Р. Род­жерс, Р. Пиа­но, ин­же­не­ры П. Райс, Э. Хап­полд). Соз­да­ны рай­оны вы­сот­ной (пре­имущественно жи­лой) за­строй­ки Ита­ли-13 (в 13-м ок­ру­ге; 1960-1970-е года, в том числе ком­плекс Лез-Олим­пь­яд из 12 кор­пу­сов, вклю­чаю­щий 8 ба­шен высотой 104 м; 1974 год, архитектор М. Ол­ле и другие) и Фрон-де-Сен (Бог­ре­нель; 15-й ок­руг, 1970-е года).

В 1980-е - 1-й половины 1990-х годов, при пре­зи­ден­те Ф. Мит­те­ра­не, бы­ли реа­ли­зо­ва­ны его «Боль­шие про­ек­ты»: Му­зей Ор­се (бывший од­но­именный во­кзал, ре­кон­ст­рук­ция 1986 года, архитектор Г. Ау­лен­ти), «Го­род нау­ки и про­мыш­лен­но­сти» (му­зей нау­ки и тех­ни­ки; 1986 год, архитектор А. Фен­силь­бер) в пар­ке Ла-Вил­лет в сти­ле де­кон­ст­рук­ти­виз­ма (55 га на мес­те бывших ско­то­бо­ен; 1980-1987 годы; за­вер­шён в 2000 году; архитектор Б. Чу­ми), Институт араб­ско­го ми­ра (1987 год, архитектор Ж. Ну­вель), но­вый вход Лув­ра в фор­ме 4 стек­лян­ных пи­ра­мид (1985-1989 годы, архитектор И.М. Пей), но­вое зда­ние Национальной библиотеки Фран­ции (1992-1995 годы, архитектор Д. Пер­ро). Так­же бы­ли по­строе­ны: спор­тив­ный ком­плекс «Бер­си» (1981-1983 годы, ар­хи­тек­то­ры П. Па­ра, М. Ан­д­ро, инженер Ж. Пру­ве), зда­ние Министерства фи­нан­сов в ду­хе бру­та­лиз­ма (1989 год, ар­хи­тек­то­ры П. Ше­ме­тов, Б. Уи­доб­ро); на площади Бас­ти­лии - те­атр «Опе­ра Бас­тий» в рус­ле по­стмо­дер­низ­ма (1989 год, архитектор К. Отт) и на­чи­наю­щая­ся там озе­ле­нённая бывшая железно-дорожная эс­та­ка­да, со­стоя­щая из «Виа­ду­ка ис­кусств» (1988-1997 годы, архитектор П. Бер­же) и «Зе­лё­ной ал­леи» («Prome­nade plan­tée»; 1988-1993 годы, ар­хи­тек­то­ры Ж. Вер­же­ли, Ф. Ма­тьё); зда­ния фон­да «Кар­тье» (1994 год, архитектор Ну­вель), Американского цен­тра в сти­ле де­кон­ст­рук­ти­виз­ма (1994 год, архитектор Ф. Ге­ри; ны­не Французская си­не­ма­те­ка), ком­плекс «Го­род му­зы­ки» в пар­ке Ла-Вил­лет (1995 год, архитектор К. де Порт­зам­парк). При этом основная стро­ительная ак­тив­ность ве­лась на вос­то­ке Парижа, где многим тер­ри­то­ри­ям тре­бо­ва­лась ре­кон­ст­рук­ция. Сре­ди по­стро­ек начала XXI века - Му­зей на на­бе­реж­ной Бран­ли (2006 год, архитектор Ну­вель).

На­бе­реж­ные Се­ны с па­мят­ни­ка­ми ар­хи­тек­ту­ры и мос­та­ми (кро­ме на­зван­ных - Ма­ри, 1677 год; Ко­ро­лев­ский (Ро­яль), 1685-1689 годы, по про­ек­ту Ж. Ар­ду­эн-Ман­са­ра; Со­гла­сия (Кон­корд), 1787-1791 годы; Ис­кусств, 1802-1804 годы, пер­вый ме­тал­ли­че­ский в Париже, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1981-1984 годы; Ау­стер­лиц­кий, XIX век; Ми­ра­бо, 1893-1896 годы; Бир-Ха­кейм, 1903-1905) вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Фон­та­ны: Не­вин­ных (1547-1549 годы, архитектор П. Лес­ко, скульп­тор Ж. Гу­жон), Ме­ди­чи ря­дом с Люк­сем­бург­ским двор­цом (1624 год, архитектор С. Деб­рос), Од­ри­етт (1638 год, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1760 год), «Че­ты­ре вре­ме­ни го­да» на улице Гре­нель (1739-1745 годы, скульп­тор Э. Бу­шар­дон), «По­бе­ды» на площади Шат­ле (1806-1808 годы, скульп­ту­ра Л. Буа­зо; на мес­те кре­по­сти, раз­ру­шен­ной в 1802 году), Де­вы Ма­рии близ со­бо­ра Па­риж­ской Бо­го­ма­те­ри (1845), Сен-Ми­шель (1860 год, архитектор Г. Да­виу, скульп­тор Ф. Дю­ре), Об­сер­ва­то­рии (1867-1874 годы, скульп­тор Ж.Б. Кар­по), Стра­вин­ско­го (1983 год, скульпторы Ж. Тен­ге­ли, Н. де Сен-Фаль).

Па­мят­ни­ки: мар­ша­лу М. Нею (1852-1853 годы, скульп­тор Ф. Рюд) на площади Об­сер­ва­то­рии, Жан­не д’Арк (1874); «Три­умф Рес­пуб­ли­ки» на площади На­ции (1879-1899 годы, скульп­тор Э.Ж. Да­лу), ста­туя Рес­пуб­ли­ки на площади Рес­пуб­ли­ки (1883 год, архитектор Ш. Мо­рис, скульп­тор Л. Мо­рис); кон­ные императору Кар­лу Ве­ли­ко­му (1882 год, скульп­то­ры Л. и Ш. Ро­ше) и Эть­е­ну Мар­се­лю (1888 год, Ж.А. Ид­рак); О. де Баль­за­ку (1893-1897) и В. Гю­го (1886-1900 годы; оба - скульп­тор О. Ро­ден), Д. Дид­ро (1886 год, скульптор Ж. Го­те­рен); Сво­бо­ды на Ле­бе­ди­ном ост­ро­ве (умень­шен­ный ва­риант ста­туи Сво­бо­ды в Нью-Йор­ке; 1889 год, скульп­тор Ф.О. Бар­толь­ди), Ж.Ж. Дан­то­ну (1891 год, скульп­тор О. Па­ри), Ги де Мо­пас­са­ну (1897 год, скульп­тор Р. Вер­ле), Л. Пас­те­ру (1900 год, скульп­тор А. Фаль­гьер; ус­та­нов­лен в 1908 году), Сте­на ком­му­на­ров на клад­би­ще Пер-Ла­шез (1909 год, скульп­тор П. Мо­ро-Во­тье), А. Миц­ке­ви­чу (1909-1929 годы, скульп­тор Э.А. Бур­дель); 14 ста­туй с Ме­ж­ду­народной вы­став­ки де­ко­ра­тив­ных ис­кусств 1925 года (с 1930 года - в мэ­рии 5-го ок­ру­га), «Фран­ция» близ Порт-До­ре (1931 год, скульп­тор Л.Э. Дри­вье), Ме­мо­ри­ал му­че­ни­ков Со­про­тив­ле­ния на хол­ме Мон-Ва­лерь­ен (1960-1961).

В Боль­шом Па­ри­же, в 1-3 км от буль­ва­ров Мар­ша­лов, со­хра­ни­лось коль­цо фор­тов, по­стро­ен­ных в XIX веке Здесь, за гра­ни­цей департамента Парижа, в XX веке ак­тив­но рос промышленный ра­бо­чий по­яс (ны­не за­ме­ня­ет­ся современными городскими квар­та­ла­ми). В 1920-1930-е годы там бы­ли соз­да­ны 16 го­ро­дов-са­дов (Дю­ньи, 1934 год, ар­хи­тек­то­ры Ж. Аль­банк, Э. Гон­но; Ле-Пле­си-Ро­бен­сон, 1939 год, архитектор М. Пе­ре-Дор­тай, и другие). В Боль­шом Па­ри­же рас­по­ло­же­ны го­ро­да и ком­му­ны: Сен-Де­ни с од­но­именным аб­бат­ст­вом, мо­на­сты­рём ур­су­ли­нок (1644 год, архитектор Ф. Ман­сар), бывшим зда­ни­ем ре­дак­ции газеты «L’Hu­manité» (1989 год, архитектор О. Ни­мей­ер), ста­дио­ном «Стад де Франс» (1998 год, ар­хитектор бю­ро «Costantini Regembal Archi­tects», «Macary Zublena Architects»); Нуа­зи-ле-Гран с жи­лы­ми ком­плек­са­ми в сти­ле пост­мо­дер­низ­ма «Ар­ка­ды на озе­ре» (1972-1975) и «Про­стран­ст­ва Аб­рак­са­са» (1978-1983 годы; оба - Р. Бо­филл); Бо­би­ньи с до­мом проф­сою­зов (бир­жей тру­да; 1978 год, архитектор Ни­мей­ер); Ле-Рен­си с церковью Нотр-Дам-дю-Рен­си (1922-1923 годы, О. и Г. Пер­ре); Со с зам­ком Ж.Б. Коль­бе­ра (1670 год, пе­ре­стро­ен в 1857 году; ны­не Му­зей Иль-де-Фран­са); Севр с за­во­дом по про­изводству севр­ско­го фар­фо­ра (с 1756 года; му­зей с 1824 года); Сен-Клу с пар­ком XVII-XVIII веков (архитектор А. Ле­нотр); Рю­эй-Маль­ме­зон с двор­цом Маль­ме­зон; Мё­дон с собственным до­мом архитектора Т. ван Дус­бур­га (1929-1931); Гарш (Вок­ре­сон) с вил­лой Стайн (1927 год, архитектор Ле Кор­бю­зье).

На тер­ри­то­рии трёх го­ро­дов (Пю­то, Кур­бе­вуа и Нан­тер, департамент О-де-Сен), на гра­до­стро­ительной оси, иду­щей от Лув­ра че­рез Ели­сей­ские По­ля, рас­по­ло­жен круп­ней­ший в Ев­ро­пе де­ло­вой район Де­фанс (стро­ил­ся с 1950-х годов). Там на­хо­дят­ся Центр но­вой промышленности и тех­но­ло­гий (CNIT; 1956-1958 годы, архитектор Б. Зер­фюсс и другие, инженер Ж. Пру­ве и другие), многие вы­сот­ные зда­ния, в том числе «Initiale» (1965-1966 годы, архитектор Ж. де Майи и другие, инженер Пру­ве), «First» (1974 год, архитектор П. Дю­фо; по­сле ре­кон­ст­рук­ции (2011 год, ар­хитектор бю­ро KPF) дос­тиг­ло высоты 231 м - са­мое вы­со­кое зда­ние Фран­ции), «La Grande Arche» (в фор­ме ар­ки высотой 110 м; 1985-1989 годы, архитектор Й.О. фон Спрек­кель­сен при уча­стии П. Ан­д­рё; один из «Боль­ших про­ек­тов» Ф. Мит­те­ра­на), «Pacific» (1988-1992 годы, архитектор К. Ку­ро­ка­ва), «Cœ ur D ́efense» (1999-2001 годы, архитектор Ж.П. Ви­гье), «Grani­te» (2005-2008 годы, архитектор К. де Порт­зам­парк), многие пе­ше­ход­ные мос­ты ме­ж­ду кор­пу­са­ми и че­рез ав­то­ма­ги­ст­ра­ли (например, мост Валь­ми, 2008 год, архитектор Д. Файх­тин­гер). Так­же в Де­фан­се - ка­то­лический центр Нотр-Дам-де-Пант­кот (1998-2001 годы, архитектор Ф. Ам­му­тен).

В 2007 году по ини­циа­ти­ве Н. Сар­ко­зи на­чал раз­ра­ба­ты­вать­ся план ком­плекс­ной ре­кон­ст­рук­ции Парижа «Боль­шой Па­риж», рас­счи­тан­ный на 20-40 лет (в 2010-2013 году под руководством Б. Ле­муа­на; с уча­сти­ем ар­хи­тек­то­ров Ж. Ну­ве­ля, К. де Порт­зам­пар­ка, Р. Род­жер­са, А. Грум­ба­ха, И. Льо­на и других).

Наука, образование, культура

Париж - один из круп­ней­ших в ми­ре цен­тров нау­ки и об­ра­зо­ва­ния. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Институт Фран­ции, Па­риж­ская ас­тро­но­мическая об­сер­ва­то­рия, Национальная ака­де­мия хи­рур­гии (1731), Сельско-хозяйственная ака­де­мия (1761), Национальная ака­де­мия фар­ма­ко­ло­гии (1803), Национальная ака­де­мия ме­дици­ны (1820), Ака­де­мия ар­хи­тек­ту­ры (1840 год, современное название с 1953 года), Ве­те­ри­нар­ная ака­де­мия (1844), Институт Пас­те­ра (1888), Французский институт ви­зантийских ис­сле­до­ва­ний (1897), Институт Кю­ри (ос­но­ван в 1909 году как Радие­вый институт, современное название с 1970 года), Па­риж­ский институт фи­зи­ки Зем­ли (1921), На­цио­наль­ный центр на­уч­ных ис­сле­до­ва­ний Фран­ции, Национальный институт де­мо­гра­фических ис­сле­до­ва­ний (1945), Па­риж­ская шко­ла эко­но­ми­ки (2006). В Париже - штаб-квар­ти­ры Французского института Даль­не­го Вос­то­ка (ос­но­ван в 1898 году как Ар­хео­ло­гическая мис­сия в Ин­до­ки­тае, на­хо­дил­ся в Сай­го­не, Ха­ное; с 1954 года в Париже), Ме­ж­ду­народного сою­за ла­бо­ра­то­рий и экс­пер­тов в об­лас­ти стро­ительных ма­те­риа­лов, сис­тем и кон­ст­рук­ций (1947). Круп­ные ву­зы: Кол­леж де Франс, Сор­бон­на, Национальная выс­шая шко­ла изящ­ных искусств (1671), Национальная выс­шая шко­ла мос­тов и до­рог (1747), Национальная выс­шая шко­ла де­ко­ра­тив­ных искусств (1766), Национальная выс­шая шко­ла искусств и ре­мё­сел (1780), Национальная выс­шая шко­ла гор­но­го де­ла (1783), «Национальная кон­сер­ва­то­рия искусств и ре­мё­сел» (1794), Выс­шая нор­маль­ная шко­ла (ос­но­ва­на в 1794 году, в 1985 году объ­е­ди­не­на с Севр­ской жен­ской Выс­шей нор­маль­ной шко­лой), По­ли­тех­ническая шко­ла (ос­но­ва­на в 1794 году как Центральная шко­ла государственных ра­бот; современное назвавние с 1795), Национальная шко­ла хар­тий (1821), Центральная шко­ла Парижа (1829), Па­риж­ский институт по­ли­тических ис­сле­до­ва­ний (1872), Институт араб­ско­го ми­ра (1980), Па­риж­ский на­уч­но-тех­но­ло­гический институт (Па­ри­тек; ос­но­ван в 1991 году как Выс­шая тех­но­ло­гическая шко­ла, современное название с 1999 года; в его со­ста­ве 11 тех­нических кол­ле­жей и 1 биз­нес-кол­леж), Национальный институт ис­то­рии искусства (2001) и другие. На­цио­наль­ная биб­лио­те­ка Фран­ции, сре­ди других биб­лио­тек - Ма­за­ри­ни (1643 год; с 1945 года при Институте Фран­ции), Ар­се­на­ла (1756), Национальной ас­самб­леи (1796), Се­на­та (1818), ис­то­ри­че­ская (1871), ад­ми­ни­ст­ра­ции Парижа (1872), Русская об­ще­ст­вен­ная имени И.С. Тур­ге­не­ва (1875 год; в 1940 году со­б­ра­ние бы­ло вы­ве­зе­но; вос­ста­нов­ле­но в 1959 году), Фор­не (1886 год, с 1961 года - в особ­ня­ке Санс), Г. Ма­ле­ра (1986). Национальные ар­хи­вы (1790).

Му­зеи: Дом ин­ва­ли­дов, Кар­на­ва­ле, Лувр, Мар­мот­тан, Оран­же­ри, Ор­се, Национальный му­зей ес­тественной ис­то­рии (ве­дёт ис­то­рию с 1635; объ­е­ди­ня­ет в Париже: Сад рас­те­ний (1794), Вен­сен­ский зоо­парк (1934), Му­зей че­ло­ве­ка (1937), Га­ле­рею эво­лю­ции (2010), Ми­не­ра­ло­гическую га­ле­рею и Па­лео­нто­ло­гический му­зей), искусств и ре­мё­сел (1794), Национальный му­зей средневекового искусства (1843), ис­то­рии Фран­ции (1867), Национальный му­зей восточных искусств - Ги­ме (1889; один из круп­ней­ших му­зе­ев восточного искусства в ми­ре), Чер­ну­ски (1898), Объ­е­ди­не­ние де­ко­ра­тив­ных ис­кусств (соз­да­но в 1901 году; ко­ор­ди­ни­ру­ет дея­тель­ность му­зе­ев: де­ко­ра­тив­но­го искусства; мо­ды и тек­сти­ля; рек­ла­мы; Нис­сим-де-Ка­мон­до), изо­бра­зительных искусств Жак­мар-Ан­д­ре (1913), О. Ро­де­на (1916 год, от­крыт в 1919 годe), Конь­як-Же (1929 год; французское искусство XVIII века), здра­во­охра­не­ния (1934), от­кры­тий и изо­бре­те­ний (1937), Национальный му­зей Э. Де­лак­руа (1952 год; современный ста­тус с 1971 года), Городской му­зей современного искусства (1961 год, во двор­це Токио), О. Цад­ки­на (от­крыт в 1982 году), П. Пи­кас­со (1985), Бак­ка­ра (1988 год; из­де­лия ло­та­ринг­ской хру­сталь­ной ма­ну­фак­ту­ры), Па­виль­он Ар­се­на­ла (1988 год; гра­до­строи­тель­ст­во и ар­хи­тек­ту­ра Парижа; зда­ние 1879 года), С. Да­ли (1991), А. Май­о­ля и другие. До­ма-му­зеи: В. Гю­го, Г. Мо­ро (оба от­кры­ты в 1902 году), Э.А. Бур­де­ля (от­крыт в 1949 году), О. де Баль­за­ка (от­крыт в 1960 году).

Париж - круп­ней­ший те­ат­раль­ный центр ми­ра. Пер­вый те­атр в Париже («Бур­гунд­ский отель») в 1548 году от­кры­ло Брат­ст­во стра­стей гос­под­них (в 1402 году по­лу­чи­ло мо­но­по­лию на по­ста­нов­ку мис­те­рий в Париже). Пер­вая по­сто­ян­ная труп­па поя­ви­лась в Париже в 1599 году. В начале XXI века в го­ро­де бо­лее 100 те­ат­ров, в том числе ве­ду­щие дра­ма­ти­че­ские, имею­щие ста­тус на­цио­наль­ных, - «Ко­ме­ди Фран­сез» и Национальный народный те­атр (Théâtre National Populaire, TNP, 1920 год; рас­по­ло­жен­ный во двор­це Шайо зал пред­на­зна­чен для те­ат­раль­ных пред­став­ле­ний, кон­цер­тов и ки­но­по­ка­зов), а так­же 15 му­ни­ци­паль­ных, бо­лее 30 те­ат­ров для де­тей, около 50 ча­ст­ных те­ат­ров различных жан­ров, вхо­дя­щих в Ас­со­циа­цию па­риж­ских те­ат­ров. Сре­ди са­мых из­вест­ных те­ат­ров: «Ате­лье», «Оде­он» (1782 год, с 1990 года «Те­атр Ев­ро­пы»), «Шат­ле» (1862), «Ате­ней - Луи Жу­ве» (1893), «Ан­ту­ан» (1897; зда­ние 1866), Те­атр Ели­сей­ских По­лей (1913). В трой­ку луч­ших клас­сических трупп ми­ра вхо­дит ба­лет Па­риж­ской опе­ры. По­пу­ляр­но­стью поль­зу­ют­ся «Те­ат­ры буль­ва­ров» и мно­го­численные ка­фе-те­ат­ры. Еже­год­но про­во­дят­ся: «Осен­ний фес­ти­валь» - круп­ней­ший во Фран­ции ме­ж­ду­народный фес­ти­валь современного искусства (те­ат­ра, му­зы­ки, тан­ца, ви­зу­аль­ных ис­кусств и ки­но; с 1972 года), фес­ти­валь му­зы­ки, тан­ца, те­ат­ра и ки­но «Лет­ний квар­тал» (с 1990 года), Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь филь­мов о пра­вах че­ло­ве­ка и ки­но­фес­ти­валь «Па­ри си­не­ма» (оба с 2003 года) и другие.

Уни­каль­ный центр ми­ро­вой музыкальной куль­ту­ры со вре­мён ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья, дав­ший на­ча­ло ря­ду музыкальных жан­ров, школ и на­прав­ле­ний; ро­ди­на ев­ропейской профессиональной мно­го­го­лос­ной му­зы­ки, ба­ле­та, опе­рет­ты, не­сколь­ких ви­дов опе­ры. Здесь сфор­ми­ро­ва­лась пер­вая в ис­то­рии шко­ла хо­ро­вой по­ли­фо­нии - Нотр-Дам шко­ла. В XIV веке в Па­риж­ском университете ра­бо­та­ли Фи­липп де Вит­ри и Ио­анн де Му­рис - соз­да­те­ли но­вой тео­рии музыкальной ритми­ки и но­та­ции. В 1528 году Парижане Ат­тень­ян и П. Отен ос­но­ва­ли нот­ное издательство. В 1570 году Т.де Кур­виль и Ж.А. де Ба­иф от­кры­ли Ака­де­мию по­эзии и му­зы­ки (су­ще­ст­во­ва­ла до 1584 года).

В XVII веке зна­чительную роль в куль­тур­ной жиз­ни иг­рал ко­ро­лев­ский двор, в осо­бен­но­сти в го­ды прав­ле­ния Лю­до­ви­ка XIV. В «Му­зы­ку ко­ро­ля» вхо­ди­ли три боль­ших кол­лек­ти­ва: «Ка­ме­ра», вклю­чав­шая 2 ор­ке­ст­ра - «Боль­шой, или 24 скрип­ки ко­ро­ля» (по­сто­ян­но на­хо­дил­ся в Париже) и «Ма­лый, или 16 скри­пок ко­ро­ля» (со­про­во­ж­дал ко­ро­ля в пу­те­ше­ст­ви­ях); «Ка­пел­ла» (во­ка­ли­сты); «Боль­шая ко­нюш­ня» (ор­кестр охот­ничь­ей ду­хо­вой му­зы­ки). Глав­ный опер­но-ба­лет­ный те­атр - «Ко­ро­лев­ская ака­де­мия му­зы­ки» (1672). В 1653-1687 годы музыкальная жизнь Парижа воз­глав­лял Ж.Б. Люл­ли, в 1730-1760-х годах в при­двор­ной опе­ре ве­ду­щее по­ло­же­ние за­нял Ж.Ф. Ра­мо. Од­но­вре­мен­но в народно яр­ма­роч­ных те­ат­рах да­ва­лись ко­мические пред­став­ле­ния с му­зы­кой, в 1714 году в пред­ме­стье Сен-Жер­мен ос­но­ван те­атр, дав­ший на­ча­ло те­ат­ру «Опе­ра-Ко­мик». По­сле Французской ре­во­лю­ции конца XVIII века те­ат­ры бы­ли на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны, цер­ков­ные шко­лы уп­разд­не­ны; в музыкальной жиз­ни го­ро­да зна­чительное ме­сто за­ня­ли мас­со­вые тор­же­ст­ва. В 1828 году Ф.А. Ха­бе­нек ос­но­вал «Кон­церт­ное об­ще­ст­во кон­сер­ва­то­рии». В пе­ри­од Вто­рой им­пе­рии Париж стал цен­тром искусства опе­рет­ты. В XVIII-XIX веках ра­бо­та­ли фир­мы музыкальных ин­стру­мен­тов: Ж.Б. Виль­о­ма (смыч­ко­вые), «Плей­ель», С. Эра­ра (фортепиано, ар­фы), А. Ка­вайе-Ко­ля (ор­га­ны). В XIX-XX веках Париж стал при­вле­кать мно­же­ст­во круп­ных му­зы­кан­тов из других стран: здесь жи­ли и ра­бо­та­ли Дж. Рос­си­ни, Ф. Шо­пен, Ф. Лист, Ф.И. Ша­ля­пин, И.Ф. Стра­вин­ский, С.С. Про­кофь­ев и другие. Со­бы­тия­ми ста­ли ор­га­ни­зо­ван­ные С.П. Дя­ги­ле­вым в начале XX века. Ис­то­ри­че­ские рус- ские кон­цер­ты и опер­но-ба­лет­ные Рус­ские се­зо­ны. По­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны воз­ник­ли груп­пы ком­по­зи­то­ров-экс­пе­ри­мен­та­то­ров «Шес­тёр­ка» и «Мо­ло­дая Фран­ция» (1935). В 1954-1974 годы про­во­ди­лись кон­цер­ты современной му­зы­ки «Domaine musical», од­ним из идео­ло­гов ко­то­рых был П.П. Сув­чин­ский, од­ним из ру­ково­ди­те­лей - П. Бу­лез. Сло­жи­лась свое­об­раз­ная тра­ди­ция эс­т­рад­ной пес­ни (шан­сон). Ныне функ­цио­ни­ру­ют: Па­риж­ская опе­ра, «Опе­ра-Ко­мик» (название с 1801 года), Па­риж­ский ор­кестр, Ор­кестр Ко­лон­на (1873), Ор­кестр Ла­му­рё (1881), Национальный ор­кестр Фран­ции (1934, пер­во­на­чаль­но - Фран­цуз­ско­го ра­дио), Фи­лар­мо­нический ор­кестр Ра­дио Фран­ции (1937), ка­мер­ные ор­ке­ст­ры «Ensemble inter­con­tem­porain» (1976), «Ор­ке­ст­ро­вый ан­самбль Па­ри­жа» (1978). Ра­бо­та­ют все­мир­но из­вест­ные музыкальные ан­самб­ли, спе­циа­ли­зи­рую­щие­ся в об­лас­ти ау­тен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва: «Му­зы­кан­ты Лув­ра» (1982 год; с 1996 года в Гре­ноб­ле), «Ду­хов­ный кон­церт» (1987), «Ли­ри­че­ские да­ро­ва­ния» (1991) и другие. Выс­шие музыкальные учеб­ные за­ве­де­ния: Па­риж­ская кон­сер­ва­то­рия, Нор­маль­ная шко­ла му­зы­ки (1919), Русская консерватория имени С.В. Рах­ма­ни­но­ва (1923), Американская консерватория в Фон­тенб­ло (1918). Пре­по­да­ва­ние ста­рин­ной му­зы­ки со­сре­до­то­че­но в «Схо­ла кан­то­рум» (1894) и «Цен­тре ба­роч­ной му­зы­ки в Вер­са­ле» (1988). Институт исс­ле­до­ва­ний и ко­ор­ди­на­ции музыкальных аку­стических про­блем (IRCAM; 1977 год) - один из ми­ро­вых цен­тров изу­че­ния музыкальной аку­сти­ки, а так­же современной (в том числе элек­трон­ной) му­зы­ки. В Париже на­хо­дит­ся штаб-квар­ти­ра Ме­ж­ду­на­род­но­го му­зы­каль­но­го со­ве­та при ЮНЕСКО (1949). В рам­ках мно­гопро­филь­но­го «Осен­не­го фес­ти­ва­ля» про­во­дят­ся Ме­ж­ду­народные музыкальные не­де­ли. Ме­ж­ду­народный музыкальный кон­курс пиа­ни­стов, скри­па­чей и во­ка­ли­стов имени М. Лонг - Ж. Ти­бо - Р. Крес­пен (ос­но­ван в 1943 году, с 1946 года Ме­ж­ду­народный кон­курс пиа­ни­стов и скри­па­чей имени М. Лонг - Ж. Ти­бо; с 2011 года современное название) - один из са­мых пре­стиж­ных в ми­ре. Круп­ней­шие кон­церт­ные за­лы - «Плей­ель» (от­крыт в 1839 году; с 1927 года в но­вом зда­нии, ар­хи­тек­тор Г. Лион, ре­став­ри­ро­ван в 2002-2006 годах), «Га­во» (1907 год, в 1976 году за­крыт, в 2001 году вновь от­крыт пос­ле рес­тав­ра­ции); кон­цер­ты про­во­дят­ся и в те­ат­раль­ных за­лах.

Круп­ный спор­тив­ный центр Ев­ро­пы. В 1900 и 1924 годах в Париже бы­ли про­ве­де­ны Олим­пий­ские иг­ры. Фут­боль­ный клуб «Па­ри Сен-Жер­мен» (ПСЖ) - 4-крат­ный чем­пи­он стра­ны (1986, 1994, 2013, 2014) и 8-крат­ный об­ла­да­тель Куб­ка Фран­ции (1982-2010), об­ла­да­тель ев­ропейского Куб­ка Куб­ков (1996); при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на «Парк де Пренс» (свыше 47 тысяч мест), где про­хо­ди­ли мат­чи чем­пио­на­тов Ев­ро­пы (1960, 1984) и ми­ра (1998) по фут­бо­лу и 3 фи­на­ла Ли­ги чем­пио­нов. Фи­нал чем­пио­на­та ми­ра по фут­бо­лу (1998) про­ве­дён на спе­ци­аль­но по­стро­ен­ном «Стад де Франс» (80 тысяч мест), где так­же при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков один из ве­ду­щих рег­бий­ных клу­бов стра­ны «Стад Фран­се». С 1891 года про­во­дит­ся тен­нис­ный тур­нир «Боль­шо­го шле­ма» - От­кры­тый чем­пио­нат Фран­ции (с 1928 года на зем­ля­ных кор­тах «Ро­лан Гар­рос»). На ип­по­дро­ме «Лон­шан» с середины XIX века еже­год­но ра­зыг­ры­ва­ют­ся тра­диционные при­зы с уча­сти­ем ло­ша­дей луч­ших ска­ко­вых по­род, в том числе «Приз Три­ум­фаль­ной ар­ки». С 1867 года пе­рио­ди­че­ски про­во­дят­ся ме­ж­ду­народные шах­мат­ные тур­ни­ры. С 1976 про­хо­дит тра­диционный ме­ж­ду­народный ма­ра­фон (старт на Ели­сей­ских По­лях, фи­ниш на аве­ню Фош). В начале XXI века ме­сто про­ве­де­ния множества ме­ж­ду­народных со­рев­но­ва­ний, в том числе чем­пио­на­тов ми­ра по бад­мин­то­ну (2010), дзю­до (2011). В Париже, как пра­ви­ло, фи­ни­ши­ру­ет ве­ло­гон­ка «Тур де Франс». На юго-вос­то­ке рас­по­ло­жен один из са­мых круп­ных в Ев­ро­пе мно­го­функ­цио­наль­ных спор­тив­ных ком­плек­сов - «Бер­си» (от­крыт в 1984).

Экономика

Па­риж­ский ре­ги­он - главное эко­но­мическое яд­ро Фран­ции, здесь соз­да­ёт­ся около 30% ВВП стра­ны, на­счи­ты­ва­ет­ся свыше 4,6 миллионов ра­бо­таю­щих (из них в пре­де­лах Боль­шо­го Па­ри­жа - бо­лее 57%). Париж (на­ря­ду с Нью-Йор­ком, Лон­до­ном и То­кио) вхо­дит в чис­ло ве­ду­щих «ми­ро­вых го­ро­дов»; сре­ди круп­ней­ших го­ро­дов ми­ра по объёму ВРП де­лит с Лон­до­ном 5-6-е ме­сто. Ос­но­ва эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (около 87% ВРП, свыше 85% за­ня­тых), в том числе административные, де­ло­вые, ин­фор­мационные и те­ле­ком­му­ни­кационные ус­лу­ги, фи­нан­со­вый биз­нес, нау­ка, об­ра­зо­ва­ние и куль­ту­ра, транс­порт и ло­ги­сти­ка, тор­гов­ля, ин­ду­ст­рия ту­риз­ма, от­ды­ха и раз­вле­че­ний.

Боль­шой Па­риж - один из главных ев­ропейских де­ло­вых цен­тров. По чис­лу ба­зи­рую­щих­ся здесь го­лов­ных офи­сов круп­ней­ших ми­ро­вых ком­па­ний (33 из 500, 2011) ус­ту­па­ет лишь То­кио (48) и Пе­ки­ну (41), штаб-квар­тир ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций (в том числе ЮНЕСКО, ОЭСР, Ме­ж­ду­народная тор­го­вая па­ла­та, Ме­ж­ду­народное агент­ст­во по энер­ге­ти­ке, Ме­ж­ду­народное бюро вы­ста­вок, Ев­ропейское кос­мическое агент­ст­во и другие) - толь­ко Брюс­се­лю.

В са­мом Париже раз­ме­ща­ют­ся штаб-квар­ти­ры ев­ропейских аэ­ро­кос­мических и обо­рон­но­го кон­цер­на «Airbus Group» (вто­рая - в От­тоб­рун­не, близ Мюн­хе­на, Гер­ма­ния), ве­ду­щих национальных ком­па­ний: « ́Electricit ́e de Fran­ce» (элек­тро­энер­ге­ти­ка), «PSA Peu­geot Citroёn» (ав­то­мо­би­ле­строе­ние), «Sano­fi» (фар­ма­цев­тическая промышленность), «La­farge» (промышленность стро­ительных ма­те­риа­лов), «Grou­pe Danone» (пи­ще­вку­со­вая промышленность), «Groupe Galeries Lafayette», «Printemps» (обе - роз­нич­ная тор­гов­ля), «Pixma­nia» (элек­трон­ная тор­гов­ля), а так­же французо-американской ком­па­нии «Alcatel-Lucent» (про­изводство те­ле­ком­му­ни­кационного и ком­пь­ю­тер­но­го обо­ру­до­ва­ния, раз­ра­бот­ка про­грамм­но­го обес­пе­че­ния) и других, в ближ­них при­го­ро­дах - го­лов­ные офи­сы ком­па­ний «Total» (неф­тя­ная и га­зо­вая промышленность), «GDF Suez» (элек­тро­энер­ге­ти­ка и га­зо­вая промышленность), «Saint-Gobain» (промышленность стро­ительных ма­те­риа­лов; все - в городе Кур­бе­вуа), «Renault» (ав­то­мо­би­ле­строе­ние), «Carrefour» (тор­гов­ля; обе - в городе Бу­лонь-Бий­ан­кур), «Alstom» (транс­порт­ное и энер­ге­тическое ма­ши­но­строе­ние; город Ле­вал­луа-Пер­ре), «Dassault Aviation» (авиа­строе­ние; город Сен-Клу), «Groupe Auchan» (город Круа), «E. Leclerc» (город Ив­ри-сюр-Сен), «Monoprix» (все - тор­гов­ля), «L’Oréal» (пар­фю­мер­но-кос­ме­тическая промышленность; обе - в городе Кли­ши) и других.

Париж - круп­ный ме­ж­ду­народный фи­нан­со­вый центр; здесь со­сре­до­то­че­ны штаб-квар­ти­ры большей части круп­ней­ших французских ком­мерческих бан­ков (Crédit Agricole (в городе Мон­руж), BNP Paribas, Société Générale, Groupe BPCE и другие) и стра­хо­вых ком­па­ний (AXA, «CNP Assurances», «Groupama», груп­па ком­па­ний SCOR (города Пю­то) и другие), на­хо­дит­ся фон­до­вая бир­жа NYSE Euro­next Paris (бывшая Па­риж­ская бир­жа).

Париж - главный французский ме­диа­центр: здесь рас­по­ла­га­ют­ся ве­ду­щие французские те­ле­ком­му­ни­кационные («Orange» и другие), те­ле-, ки­но- и зву­ко­за­пи­сы­ваю­щие ком­па­нии, ре­дак­ции круп­ней­ших еже­днев­ных га­зет («Le Fi­garo», «Le Monde», «Lib ́eration», «Inter­national New York Times» (вы­хо­дит на английском языке) и другие) и все­мир­но из­вест­ных жур­на­лов мод (в том числе «Vogue», «Elle» и «Ma­rie Claire»), мно­го­численные из­да­тель­ст­ва.

В Боль­шом Па­ри­же раз­ме­ща­ют­ся 9 «кла­сте­ров кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти» (обес­пе­чи­ва­ют со­труд­ни­че­ст­во ме­ж­ду биз­не­сом, об­ра­зо­вательными уч­ре­ж­де­ния­ми и ис­сле­до­ва­тель­ски­ми ла­бо­ра­то­рия­ми): «Me­di­cen», «Systematic», «Cap Digital», «AS­Tech», «Cosmetic Valley», «Finance In­no­vation», «Mov’eo», «Advancity», «Ela­stop ̂ole»; тех­но­пар­ки «Biocitech» (ин­но­ва­ции в сфе­ре био­тех­но­ло­гий и тон­кой хи­мии; Париж), «Genopole» (ге­не­ти­ка, ге­но­ми­ка и био­тех­но­ло­гии; город Эв­ри), «Paris Innovation Vauvenargues» (мно­го­от­рас­ле­вой; город Сен-Де­ни) и другие. В рам­ках ин­но­вационных про­грамм соз­да­но 26 цен­тров по­мо­щи биз­не­су (в том числе «Ateliers de Paris» - един­ст­вен­ный во Фран­ции «ин­ку­ба­тор» в об­лас­ти искусства, мо­ды и ди­зай­на) и так называемые биз­нес-пи­том­ни­ки по под­держ­ке ин­но­ва­ций (функ­цио­ни­ру­ют под эги­дой Тор­го­во-промышленной па­ла­ты; в Боль­шом Па­ри­же ку­ри­ру­ют дея­тель­ность около 380 тысяч пред­при­ятий).

Париж, на­ря­ду с Ми­ла­ном, Нью-Йор­ком и Лон­до­ном, - один из главных ми­ро­вых цен­тров ин­ду­ст­рии мо­ды; с конца XIX века со­хра­ня­ет сла­ву за­ко­но­да­те­ля в про­изводстве мод­ной оде­ж­ды, ак­сес­суа­ров, вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ных юве­лир­ных из­де­лий, пар­фю­мер­но-кос­ме­тических средств и другого. Здесь раз­ме­ща­ют­ся до­ма мо­ды («Dior», «Cha­nel», «Givenchy» и другие), го­лов­ные офи­сы ком­па­ний - ве­ду­щих ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей оде­ж­ды клас­са люкс и пред­ме­тов рос­ко­ши: «LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton» (то­ва­ры тор­го­вых ма­рок «Givenchy», «Louis Vuitton», «Guerlain», «Chaumet», «Moët & Chandon», «Hen­nessy» и другие), «Kering» (мар­ки «Gucci», «Yves Saint Laurent», «Boucheron», «Brioni» и другие), «Hermès International» и «Christian Dior». Не­де­ля мо­ды в Париже (про­хо­дит с 1973 года, два раза в год) - од­но из са­мых зна­чи­мых ме­ро­прия­тий, за­даю­щих тон раз­ви­тию ми­ро­вой мо­ды.

Париж - важ­ней­ший узел национальной се­ти ав­то­ма­ги­ст­ра­лей. От 7 па­риж­ских железно-дорожных во­кза­лов ра­ди­аль­но рас­хо­дят­ся 11 железно-дорожных ли­ний. Париж - круп­ней­ший в стра­не реч­ной порт; гру­зо­обо­рот 21 миллион тонн (2010 год; 2-е ме­сто сре­ди ев­ропейских реч­ных пор­тов по­сле германского Дуйс­бур­га); основные тер­ми­на­лы - в городе Жен­ви­лье; главные гру­зы: стро­ительные ма­те­риа­лы, неф­те­про­дук­ты, уголь и из­де­лия из ме­тал­лов. Париж - один из круп­ней­ших ми­ро­вых уз­лов авиа­со­об­ще­ний. Пас­са­жи­ро­обо­рот ме­ж­ду­народного аэ­ро­пор­та Шарль-де-Голль 61,6 миллионов пас­са­жи­ров (2012; 2-е ме­сто в Ев­ро­пе по­сле лон­дон­ско­го аэ­ро­пор­та Хит­роу), Ор­ли - 27,1 миллион пас­са­жи­ров (2011); аэ­ро­порт Ле-Бур­же - од­на из ве­ду­щих ев­ропейских баз биз­нес-авиа­ции. Мет­ро­по­ли­тен Париж - один из круп­ней­ших в ми­ре (об­щая дли­на 219,9 км, 16 ли­ний, 303 стан­ции).

Главный тор­го­вый центр Фран­ции (свыше 1/2 национального тор­го­во­го обо­ро­та) и один из круп­ней­ших ев­ропейских и ме­ж­ду­народных цен­тров вы­ста­воч­но-яр­ма­роч­ной дея­тель­но­сти; сре­ди важ­ней­ших ме­ж­ду­народных ме­ро­прия­тий (все­го около 10 миллионов по­се­ти­те­лей в год) - Па­риж­ский ав­то­са­лон (Mondial de l’auto­mobile), Авиа­кос­мический са­лон в Ле-Бур­же (Salon international de l’aéronautique et de l’espace - Paris Le Bourget), вы­став­ки сельского хозяйства (Salon international de l’agri­culture), то­ва­ров ши­ро­ко­го по­треб­ле­ния (Foire de Paris), транс­пор­та и ло­ги­сти­ки (SITL), ди­зай­на ин­терь­е­ров (Maison & Objet), мод­ных ди­зай­не­ров (Tranoї), гос­ти­нич­но­го биз­не­са, здо­ро­вья и другие.

Париж - один из круп­ней­ших ми­ро­вых цен­тров ту­риз­ма, главным образом куль­тур­но-по­зна­вательного и де­ло­во­го. Го­род по­се­ща­ют около 27 миллионов человек в год (свыше 1/3 всех при­ез­жаю­щих во Фран­цию; из них около 17 миллионов человек - ино­стран­цы, в основном из ев­ропейских стран и США), Па­риж­ский ре­ги­он - около 42 миллионов человек (1-е ме­сто сре­ди ре­гио­нов ЕС). Важ­ный объ­ект ту­риз­ма - ком­плекс пар­ков раз­вле­че­ний «Дис­ней­ленд» (1992; в городе Марн-ла-Вал­ле; 15,6 миллионов человек, 2011 год). До­хо­ды от иностранного ту­риз­ма 58,5 миллиардов долларов (2009).

Па­риж­ский ре­ги­он - тра­ди­ци­он­но круп­ней­ший в стра­не ин­дуст­риаль­ный узел. С 1950-х годов наи­бо­лее круп­ные промышленные пред­при­ятия вы­ве­де­ны за городскую чер­ту Парижа, с 1970-х годов - за пре­де­лы Боль­шо­го Па­ри­жа. В са­мом Париже со­хра­ни­лось несколько круп­ных пред­при­ятий, в том числе за­во­ды ком­па­ний «PSA Peugeot Citroёn», «Safran» и «Valeo» (все - про­изводство ав­то­ком­плек­тую­щих).

В начале 2010-х годов Боль­шой Па­риж ос­та­ёт­ся од­ним из главных ев­ропейских цен­тров ав­то­мо­биль­ной, авиа­ра­кет­но-кос­мической и элек­трон­ной промышленности; так­же раз­ви­то стан­ко­строе­ние, про­изводство из­де­лий точ­ной ме­ха­ни­ки и оп­ти­ки. Важ­ную роль иг­ра­ют хи­мическая (вы­пуск ми­неральных удоб­ре­ний, по­ли­мер­ных ма­те­риа­лов, пар­фю­мер­но-кос­ме­тических и фар­ма­цев­тических средств), ме­бель­ная, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная, по­ли­гра­фическая, швей­ная, пи­ще­вку­со­вая промышленность и промышленность стро­ительных ма­те­риа­лов. В западных при­го­ро­дах Парижа раз­ви­то ав­то­мо­би­ле­строе­ние (за­во­ды в го­ро­дах Бу­лонь-Бий­ан­кур, Ань­ер-сюр-Сен, Ле­вал­луа-Пер­ре и Мё­дон), авиа­строе­ние (Сен-Клу и Жен­ви­лье), энер­ге­тическое ма­ши­но­строе­ние (Кур­бе­вуа), про­изводство пар­фю­мер­но-кос­ме­тических средств (Ань­ер-сюр-Сен) и та­бач­ных из­де­лий (Иси-ле-Му­ли­но); в северо-восточных при­го­ро­дах - про­изводство вер­то­лё­тов (Ла-Кур­нёв), фос­фор­ных удоб­ре­ний (Обер­виль­ер) и кра­си­те­лей (Сен-Де­ни); в юго-восточных при­го­ро­дах - про­изводство дви­га­те­лей и авиа­ра­кет­но­го обо­ру­до­ва­ния (Ив­ри-сюр-Сен), элек­тро­тех­нических и элек­трон­ных из­де­лий (Нуа­зо и Рён­жи), зер­кал и хру­ста­ля (Вит­ри-сюр-Сен).

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