ГАРНАК АДОЛЬФ ФОН

ГАРНАК АДОЛЬФ ФОН - немецкий про­тес­тант­ский тео­лог, цер­ков­ный ис­то­рик, пред­ста­ви­тель ли­бе­раль­но­го на­прав­ле­ния про­тес­тант­ской тео­ло­гии.

Из се­мьи про­тес­тант­ско­го тео­ло­га Ф. Гар­на­ка; учил­ся в Дерпт­ском (1869-1872 годы), а за­тем в Лейп­циг­ском университе , где стал при­ват-до­цен­том (1874 год) и экс­т­ра­ор­ди­нар­ным про­фес­со­ром (1876 год) по ка­фед­ре цер­ков­ной ис­то­рии. В этот же пе­ри­од вме­сте с О.Л. фон Геб­хард­том и Т. За­ном Гарнак на­чал го­то­вить пуб­ли­ка­цию тек­стов му­жей апо­столь­ских (латинское Pat­rum Apostolicorum opera, 1875-1877 годы), а так­же ос­но­вал «Бо­го­слов­ско-ли­те­ра­тур­ный вре­мен­ник» (немецкое «Theologische Li­teraturzeitung», 1876-[1930] годы). В 1879-1886 годах воз­глав­лял ка­фед­ру цер­ков­ной ис­то­рии Ги­сен­ско­го университета, где ос­но­вал из­да­ние, по­свя­щён­ное ис­сле­до­ва­ни­ям но­во­за­вет­ных тек­стов и ран­не­хри­сти­ан­ской литературы (немецкое «Texte und Untersuchungen zur Ge­schichte der altchristlichen Literatur», 1883-[1910] годы). В 1886 году Гарнак опуб­ли­ко­вал 1-й том сво­его тру­да «Ру­ко­во­дство по ис­то­рии дог­ма­тов» (немецкое «Lehrbuch der Dog­men­geschichte», Bd 1-3, 1886-1890 годы), в ко­то­ром из­ло­жил ис­то­рию ран­не­хри­сти­ан­ской дог­ма­ти­ки, счи­тая по­след­нюю край­не за­виси­мой от из­мен­чи­во­го ду­ха вре­ме­ни, про­цесс же об­ра­зо­ва­ния дог­ма­тов - ис­ка­же­ни­ем и от­чу­ж­де­ни­ем Еван­ге­лия. Со­глас­но Гарнаку, Еван­гель­ское про­воз­ве­стие мож­но све­сти к 3 по­ло­же­ни­ям: ве­ре в Бо­га От­ца, не­из­ме­ри­мой цен­но­сти от­дель­ной ду­ши, люб­ви к ближ­не­му как ос­но­ве вся­кой ис­тин­ной нрав­ст­вен­но­сти. Хри­стос для Гарнака не Бог (Бо­го­че­ло­ве­че­ст­во Хри­сто­во, со­глас­но Гарнаку, есть все­го лишь бо­го­слов­ская умо­зри­тель­ная спе­ку­ля­ция, у ис­то­ков ко­то­рой сто­ит апостол Па­вел ), а ве­ли­чай­ший из лю­дей, наи­бо­лее пол­но пе­ре­жив­ший чув­ст­во и опыт Бо­го­сы­нов­ст­ва. Эта кни­га при­нес­ла Гарнаку ши­ро­кую из­вест­ность и по­ро­ди­ла ожес­то­чён­ные дис­кус­сии.

В 1886-1888 годы Гарнак - профессор Мар­бург­ско­го университета; в 1888-1921 годы профессор Бер­лин­ско­го университета, где из­бра­ние Гарнака про­фес­со­ром бы­ло оп­ро­те­сто­ва­но Выс­шим цер­ков­ным со­ве­том, од­на­ко под­твер­жде­но императором Виль­гель­мом II. В 1905-1921 годы ди­рек­тор Ко­ро­лев­ской (позд­нее Прус­ской государственной) библиотеки в Бер­ли­не. В 1914 году ему бы­ло по­жа­ло­ва­но дво­рян­ст­во. Наи­боль­шее влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние бо­го­слов­ских взгля­дов Гарнака ока­за­ли ра­бо­ты Ф.К. Бау­ра и А. Рич­ля.

К чис­лу наи­бо­лее из­вест­ных тру­дов Гарнака мож­но от­не­сти так­же «Ис­то­рию ран­не­хри­сти­ан­ской ли­те­ра­ту­ры до Ев­се­вия» (немецкое «Geschichte der altchristlichen Li­teratur bis Eusebius», Bd 1-4, 1893-1897 годы), «Ис­сле­до­ва­ния по иса­го­ги­ке Но­во­го За­ве­та» (немецкое «Beiträge zur Einleitung in das Neue Testament», Bd 1-7, 1906-1917 sq.) и др.

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