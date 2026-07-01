ГАРНАК АДОЛЬФ ФОН
ГАРНАК АДОЛЬФ ФОН - немецкий протестантский теолог, церковный историк, представитель либерального направления протестантской теологии.
Из семьи протестантского теолога Ф. Гарнака; учился в Дерптском (1869-1872 годы), а затем в Лейпцигском университе, где стал приват-доцентом (1874 год) и экстраординарным профессором (1876 год) по кафедре церковной истории. В этот же период вместе с О.Л. фон Гебхардтом и Т. Заном Гарнак начал готовить публикацию текстов мужей апостольских (латинское Patrum Apostolicorum opera, 1875-1877 годы), а также основал «Богословско-литературный временник» (немецкое «Theologische Literaturzeitung», 1876-[1930] годы). В 1879-1886 годах возглавлял кафедру церковной истории Гисенского университета, где основал издание, посвящённое исследованиям новозаветных текстов и раннехристианской литературы (немецкое «Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur», 1883-[1910] годы). В 1886 году Гарнак опубликовал 1-й том своего труда «Руководство по истории догматов» (немецкое «Lehrbuch der Dogmengeschichte», Bd 1-3, 1886-1890 годы), в котором изложил историю раннехристианской догматики, считая последнюю крайне зависимой от изменчивого духа времени, процесс же образования догматов - искажением и отчуждением Евангелия. Согласно Гарнаку, Евангельское провозвестие можно свести к 3 положениям: вере в Бога Отца, неизмеримой ценности отдельной души, любви к ближнему как основе всякой истинной нравственности. Христос для Гарнака не Бог (Богочеловечество Христово, согласно Гарнаку, есть всего лишь богословская умозрительная спекуляция, у истоков которой стоит апостол Павел), а величайший из людей, наиболее полно переживший чувство и опыт Богосыновства. Эта книга принесла Гарнаку широкую известность и породила ожесточённые дискуссии.
В 1886-1888 годы Гарнак - профессор Марбургского университета; в 1888-1921 годы профессор Берлинского университета, где избрание Гарнака профессором было опротестовано Высшим церковным советом, однако подтверждено императором Вильгельмом II. В 1905-1921 годы директор Королевской (позднее Прусской государственной) библиотеки в Берлине. В 1914 году ему было пожаловано дворянство. Наибольшее влияние на формирование богословских взглядов Гарнака оказали работы Ф.К. Баура и А. Ричля.
К числу наиболее известных трудов Гарнака можно отнести также «Историю раннехристианской литературы до Евсевия» (немецкое «Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius», Bd 1-4, 1893-1897 годы), «Исследования по исагогике Нового Завета» (немецкое «Beiträge zur Einleitung in das Neue Testament», Bd 1-7, 1906-1917 sq.) и др.