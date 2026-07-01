ГАРМОНИЗАЦИЯ (МУЗЫКА)
ГАРМОНИЗАЦИЯ - в музыке, выявление ладофункциональной сущности тонов мелодии и её сопровождение соответствующими аккордами.
Гармонизация данного голоса (сопрано, баса, также одного из средних голосов - тенора или альта) - традиционный метод обучения практической гармонии. Распространённые в европейской профессиональной музыке XVIII-XIX веков. Гармонизация народных-песенных мелодий способствовали взаимному обогащению национальных культур (среди авторов Гармонизации - Й. Гайдн, Л. ван Бетховен, М.И. Глинка, М.А. Балакирев, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Лядов), однако своеобразие фольклорного источника в них нередко нивелировалось, многоголосная ткань лишь частично сохраняла национально-характерные обороты, приводилась в соответствие правилам школьной гармонии (избегались параллелизмы квинт и т. п.). В частности, для русского народного пения нехарактерно четырёхголосие, преобладающее в обработках XIX века. В условиях ладотональной и аккордовой многозначности гармонических систем XX-XXI веков возможны существенно различные варианты Гармонизации одной и той же мелодии.
В русском церковном пении Гармонизация - форма многоголосной обработки монодических распевов (знаменного, путевого, демественного, киевского, греческого, болгарского и др.). Партесные Гармонизации (смотрите Партесное пение) распространились во 2-й половине XVII века, были рассчитаны главным образом на 4-голосный (дисканты, альты, тенора, басы), реже 8-голосный хор (также встречаются Гармонизации на 3, 5, 6 голосов). Образцы преимущественного анонимного творчества Гармонизации сохранились в виде отдельных партий (так называемых поголосников), реже хоровых партитур (мелодия первоисточника помещалась в теноровой партии). Характерен смешанный многоголосный склад: аккордовая фактура, подчиняющаяся правилам классической гармонии (которые в XVII веке переживали время своего становления), со следами гетерофонии (прямое движение голосов, параллелизмы). В конце XVII-XVIII веков были созданы партесные Гармонизации песнопений основных певческих книг: Обихода, Октоиха, Ирмология, Праздников, Триоди, Трезвонов. Многоголосные «переложения» распевов в 1-й половине XIX века создавались исключительно в Придворной певческой капелле (Д.С. Бортнянским, П.И. Турчаниновым, А.Ф. Львовым и др.), мелодии подвергались изменению и сокращению, круг гамонических средств был искусственно сужен, фактура предельно упрощена (вплоть до дублирования мелодии в терцию и сексту). Во 2-й половине XIX века М.И. Глинка практически и В.Ф. Одоевский теоретически разработали новые принципы Гармонизации распевов с учётом их национального своеобразия. Стремление раскрепостить фактуру, насытить все голоса мелодическим движением отличает гармонизацию П.И. Чайковского (цикл «Всенощное бдение» 52 с подзаголовком «Опыт гармонизации богослужебных песнопений»), синтез приёмов церковного и народного пения осуществил Н.А. Римский-Корсаков (в своих переложениях использовал неполные аккорды, гармонически варьировал повторяющиеся попевки). В русской духовной музыке конце XIX - начале XX веков шли интенсивные поиски Гармонизации распевов с учётом достижений музыкальной медиевистики, вводились ранее невостребованные гармонические средства, приёмы «хоровой инструментовки», выводящие композиторское творчество (в частности, представителей московской Синодальной школы - А.Д. Кастальского, А.Т. Гречанинова, П.Г. Чеснокова, А.В. Никольского, С.В. Рахманинова) за пределы понятия «гармонизация».
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