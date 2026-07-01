ГАРМОНИЗАЦИЯ (МУЗЫКА)

ГАРМОНИЗАЦИЯ​ - в музыке , выявление ладофункциональной сущности тонов мелодии и её сопровождение соответствующими аккордами.

Гармонизация дан­но­го го­ло­са (со­пра­но, ба­са, так­же од­но­го из сред­них го­ло­сов - те­но­ра или аль­та) - тра­диционный ме­тод обу­че­ния прак­тической гар­мо­нии. Рас­про­стра­нён­ные в ев­ропейской профессиональной му­зы­ке XVIII-XIX веков. Гармонизация народных-пе­сен­ных ме­ло­дий спо­соб­ст­во­ва­ли вза­им­но­му обо­га­ще­нию национальных куль­тур (сре­ди ав­то­ров Гармонизации - Й. Гайдн, Л. ван Бет­хо­вен , М.И. Глин­ка , М.А. Ба­ла­ки­рев, П.И. Чай­ков­ский , Н.А. Рим­ский-Кор­са­ков, А.К. Ля­дов), од­на­ко свое­об­ра­зие фольк­лор­но­го ис­точ­ни­ка в них не­ред­ко ни­ве­ли­ро­ва­лось, мно­го­голос­ная ткань лишь час­тич­но со­хра­ня­ла на­цио­наль­но-ха­рак­тер­ные обо­ро­ты, при­во­ди­лась в со­от­вет­ст­вие пра­ви­лам школь­ной гар­мо­нии (из­бе­га­лись па­рал­ле­лиз­мы квинт и т. п.). В ча­ст­но­сти, для русского народного пе­ния не­ха­рак­тер­но че­ты­рёх­го­ло­сие, пре­об­ла­даю­щее в об­ра­бот­ках XIX века. В ус­ло­ви­ях ла­до­то­наль­ной и ак­кор­до­вой мно­го­знач­но­сти гар­мо­нических сис­тем XX-XXI веков воз­мож­ны су­ще­ст­вен­но различные ва­ри­ан­ты Гармонизации од­ной и той же ме­ло­дии.

В русском цер­ков­ном пе­нии Гармонизация - фор­ма мно­го­го­лос­ной об­ра­бот­ки мо­но­дических рас­пе­вов (зна­мен­но­го, пу­те­во­го, де­ме­ст­вен­но­го, ки­ев­ско­го, гре­че­ско­го, бол­гар­ско­го и др.). Пар­тес­ные Гармонизации (смотрите Пар­тес­ное пе­ние ) рас­про­ст­ра­ни­лись во 2-й половине XVII века, бы­ли рас­счи­та­ны главным образом на 4-го­лос­ный (ди­скан­ты, аль­ты, те­но­ра, ба­сы), ре­же 8-го­лос­ный хор (так­же встре­ча­ют­ся Гармонизации на 3, 5, 6 го­ло­сов). Об­раз­цы пре­имущественного ано­ним­но­го твор­че­ст­ва Гармонизации со­хра­ни­лись в ви­де отдельных пар­тий (так называемых по­го­лос­ни­ков), ре­же хо­ро­вых пар­ти­тур (ме­ло­дия пер­во­ис­точ­ни­ка по­ме­ща­лась в те­но­ро­вой пар­тии). Ха­рак­те­рен сме­шан­ный мно­го­го­лос­ный склад: ак­кор­до­вая фак­ту­ра, под­чи­няю­щая­ся пра­ви­лам клас­сической гар­мо­нии (ко­то­рые в XVII веке пе­ре­жи­ва­ли вре­мя свое­го ста­нов­ле­ния), со сле­да­ми ге­те­ро­фо­нии (пря­мое дви­же­ние го­ло­сов, па­рал­ле­лиз­мы). В конце XVII-XVIII веков бы­ли соз­да­ны пар­тес­ные Гармонизации пес­но­пе­ний основных пев­че­ских книг: Оби­хо­да, Ок­тои­ха , Ир­мо­ло­гия, Празд­ни­ков, Трио­ди, Трез­во­нов. Мно­го­го­лос­ные «пе­ре­ло­же­ния» рас­пе­вов в 1-й половине XIX века соз­да­ва­лись ис­клю­чи­тель­но в При­двор­ной певческой ка­пел­ле (Д.С. Борт­нян­ским, П.И. Тур­ча­ни­но­вым, А.Ф. Льво­вым и др.), ме­ло­дии под­вер­га­лись из­ме­не­нию и со­кра­ще­нию, круг га­мо­нических средств был ис­кус­ст­вен­но су­жен, фак­ту­ра пре­дель­но уп­ро­ще­на (вплоть до дуб­ли­ро­ва­ния ме­ло­дии в тер­цию и сек­сту). Во 2-й половине XIX века М.И. Глин­ка прак­ти­че­ски и В.Ф. Одо­ев­ский тео­ре­ти­че­ски раз­ра­бо­та­ли но­вые прин­ци­пы Гармонизации рас­пе­вов с учё­том их национального свое­об­ра­зия. Стрем­ле­ние рас­кре­пос­тить фак­ту­ру, на­сы­тить все го­ло­са ме­ло­дическим дви­же­ни­ем от­ли­ча­ет гар­мо­ни­за­цию П.И. Чай­ков­ско­го (цикл «Все­нощ­ное бде­ние» 52 с под­за­го­лов­ком «Опыт гар­мо­ни­за­ции бо­го­слу­жеб­ных пес­но­пе­ний»), син­тез приё­мов цер­ков­но­го и народного пе­ния осу­ще­ст­вил Н.А. Рим­ский-Кор­са­ков (в сво­их пе­ре­ло­же­ни­ях ис­поль­зо­вал не­пол­ные ак­кор­ды, гар­мо­ни­че­ски варь­и­ро­вал пов­то­ряю­щие­ся по­пев­ки). В русской ду­хов­ной му­зы­ке конце XIX - начале XX веков шли ин­тен­сив­ные по­ис­ки Гармонизации рас­пе­вов с учё­том до­сти­же­ний музыкальной ме­ди­е­вис­ти­ки, вво­ди­лись ра­нее не­во­ст­ре­бо­ван­ные гар­мо­нические сред­ст­ва, при­ё­мы «хо­ро­вой ин­стру­мен­тов­ки», вы­во­дя­щие ком­по­зи­тор­ское твор­че­ст­во (в ча­ст­но­сти, пред­ста­ви­те­лей московской Си­но­даль­ной шко­лы - А.Д. Кас­таль­ско­го, А.Т. Гре­ча­ни­но­ва, П.Г. Чес­но­ко­ва, А.В. Ни­коль­ско­го, С.В. Рах­ма­ни­но­ва ) за пре­де­лы по­ня­тия «гар­мо­ни­за­ция».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)