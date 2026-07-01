ГАРМОНИКА

ГАРМОНИКА (от греческого άρμονιϰός - со­звуч­ный, строй­ный, гар­мо­нич­ный) - гармонь, клавишно-духовой музыкальный инструмент класса аэрофонов.

Ис­точ­ник зву­ка - так называемые про­ска­ки­ваю­щие языч­ки, ко­леб­лю­щие­ся под дей­ст­ви­ем воз­душ­ной струи и уп­рав­ляе­мые кноп­ка­ми, или кла­па­на­ми (в не­ко­то­рых ви­дах - кла­ви­ша­ми фортепианого ти­па). Пер­вая Гармоника (на­столь­ная, с хро­ма­тическим зву­ко­ря­дом) по­ст­рое­на в 1780 году пе­тербургским ор­ган­ным мас­те­ром чешского про­ис­хо­ж­де­ния Ф. Кирш­ни­ком. Са­мое ши­ро­кое рас­про­ст­ра­не­ние по­лу­чи­ла руч­ная Гармоника, из­ве­ст­ная во мно­же­ст­ве раз­но­вид­но­стей. К Гармонике от­но­сят­ся так­же губ­ная гар­мо­ни­ка, фис­гар­мо­ния.

Пер­вая руч­ная Гармоника скон­ст­руи­ро­ва­на в 1822 году немецким ма­сте­ром К.Ф. Буш­ма­ном. Кор­пус руч­ной Гармоники со­сто­ит из 2 час­тей, со­еди­нён­ных мéхами. Пра­вая кла­виа­ту­ра в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев пред­на­зна­че­на для ис­пол­не­ния ме­ло­дии ; языч­ки, уп­рав­ляе­мые с пра­вой кла­ви­а­ту­ры, рас­по­ла­га­ют­ся па­ра­ми, один зву­чит при сжа­тии ме­хов, дру­гой - при рас­тя­ги­ва­нии. Ес­ли оба языч­ка на­строе­ны по-раз­но­му, на­жа­тие од­ной какой-либо кноп­ки по­зво­ля­ет из­влечь 2 раз­ных зву­ка при сжа­тии и рас­тя­ги­ва­нии ме­хов. Та­кая сис­те­ма бы­ла при­ме­не­на во мно­гих раз­но­вид­но­стях русских Гармониках, на­чи­ная с туль­ской. Бо­лее про­грес­сив­на сис­те­ма, при ко­то­рой оба языч­ка, со­став­ляю­щие па­ру, на­строе­ны в уни­сон: вы­со­та зву­ка в та­ких Гармониках оди­на­ко­ва при сжа­тии и рас­тя­ги­ва­нии ме­хов. Эта сис­те­ма при­ме­не­на во мно­гих раз­но­вид­но­стях русских Гармониках (во­ло­год­ская, хром­ка), в бая­не и ак­кор­део­не. На ос­но­ве туль­ской Гармоники бы­ла по­строе­на пер­вая русская Гармоника с хро­ма­ти­че­ским зву­ко­ря­дом сис­те­мы Н.И. Бе­ло­бо­ро­до­ва. В 1891 году ба­вар­ский мас­тер Г. Мир­вальд скон­ст­руи­ро­вал 3-ряд­ную гар­мо­ни­ку с пол­ным хро­ма­ти­че­ским зву­ко­ря­дом.

В ле­вой час­ти кор­пу­са по­ме­ща­ют­ся кноп­ки, слу­жа­щие для ак­ком­па­не­мен­та. На ин­ст­ру­мен­те с 2 кноп­ка­ми мож­но из­влечь лишь то­ни­ку и до­ми­нан­ту , с уве­ли­че­ни­ем ко­ли­че­ст­ва кно­пок воз­мож­но­сти ак­ком­па­не­мен­та воз­рас­та­ют; даль­ней­шее раз­ви­тие ак­ком­па­не­мен­та шло по квин­то­во­му кру­гу. В 1829 году вен­ский мас­тер К. Де­ми­ан изо­брёл спо­соб из­вле­че­ния го­то­во­го ак­кор­да для ак­ком­па­не­мен­та на­жа­ти­ем од­ной кноп­ки.

С начала XIX века Гармоника ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лась в Гер­ма­нии, Ав­ст­рии, Фран­ции, Ан­г­лии и других стра­нах Ев­ро­пы. В Рос­сии промышленное про­изводство Гармоники на­ча­лось в 1830-е годах в Ту­ле. На про­тя­же­нии при­бли­зи­тель­но 100 лет в раз­ных об­лас­тях Рос­сии бы­ло соз­да­но мно­же­ст­во раз­но­вид­но­стей Гармоники, от­ли­чаю­щих­ся кон­ст­рук­ци­ей и зву­ко­ря­да­ми: туль­ская, че­ре­по­вец­кая, са­ра­тов­ская, вят­ская, ли­вен­ка (все - с од­но­ряд­ной пра­вой кла­виа­ту­рой); во­ло­год­ская (2-ряд­ная), елец­кая (1-ряд­ная ру­сян­ка, 1-ряд­ная ро­яль­ная, 2-ряд­ная ро­яль­ная хро­ма­ти­че­ская), бо­ло­го­ев­ская (2- и 3-ряд­ная), смо­лен­ская (3-ряд­ная), но­во­ржев­ская (4- и 5-ряд­ная), ка­си­мов­ская (2-ряд­ная), ни­же­го­род­ская таль­ян­ка (1-ряд­ная), пе­тер­бург­ская (2-, 3- и 4-ряд­ная), хром­ка (2-ряд­ная диа­то­ни­че­ская). Ка­ж­дая мо­дель от­ра­жа­ла осо­бен­но­сти ме­ст­но­го ре­пер­туа­ра и ис­пол­ни­тель­скую спе­ци­фи­ку. В 1870-е годах в Рос­сии по­яви­лись так называемые го­род­ские Гармоники (в ос­но­ве - 2- и 3-ряд­ная «вен­ка»), не имев­шие яр­ко вы­ра­жен­ных ло­каль­ных при­зна­ков. В зо­нах влия­ния русской куль­ту­ры на про­тя­же­нии XIX-XX веков поя­ви­лись национальные раз­но­вид­но­сти Гармоники (у на­ро­дов Северного Кав­ка­за, За­кав­ка­зья, По­вол­жья, Средней Азии). Наи­бо­лее со­вер­шен­ные ин­ст­ру­мен­ты ти­па Гармоника, рас­по­ла­гаю­щие хро­ма­тическим зву­ко­ря­дом и воз­мож­но­стью ак­ком­па­не­мен­та во всех то­наль­но­стях, - ба­ян и ак­кор­де­он. В раз­ных стра­нах со­хра­ня­ют по­пу­ляр­ность ме­ст­ные раз­но­вид­но­сти Гармоники, также кон­цер­ти­на и бан­до­не­он.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)