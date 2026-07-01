ГАРМОНИКА
ГАРМОНИКА (от греческого άρμονιϰός - созвучный, стройный, гармоничный) - гармонь, клавишно-духовой музыкальный инструмент класса аэрофонов.
Источник звука - так называемые проскакивающие язычки, колеблющиеся под действием воздушной струи и управляемые кнопками, или клапанами (в некоторых видах - клавишами фортепианого типа). Первая Гармоника (настольная, с хроматическим звукорядом) построена в 1780 году петербургским органным мастером чешского происхождения Ф. Киршником. Самое широкое распространение получила ручная Гармоника, известная во множестве разновидностей. К Гармонике относятся также губная гармоника, фисгармония.
Первая ручная Гармоника сконструирована в 1822 году немецким мастером К.Ф. Бушманом. Корпус ручной Гармоники состоит из 2 частей, соединённых мéхами. Правая клавиатура в большинстве случаев предназначена для исполнения мелодии; язычки, управляемые с правой клавиатуры, располагаются парами, один звучит при сжатии мехов, другой - при растягивании. Если оба язычка настроены по-разному, нажатие одной какой-либо кнопки позволяет извлечь 2 разных звука при сжатии и растягивании мехов. Такая система была применена во многих разновидностях русских Гармониках, начиная с тульской. Более прогрессивна система, при которой оба язычка, составляющие пару, настроены в унисон: высота звука в таких Гармониках одинакова при сжатии и растягивании мехов. Эта система применена во многих разновидностях русских Гармониках (вологодская, хромка), в баяне и аккордеоне. На основе тульской Гармоники была построена первая русская Гармоника с хроматическим звукорядом системы Н.И. Белобородова. В 1891 году баварский мастер Г. Мирвальд сконструировал 3-рядную гармонику с полным хроматическим звукорядом.
В левой части корпуса помещаются кнопки, служащие для аккомпанемента. На инструменте с 2 кнопками можно извлечь лишь тонику и доминанту, с увеличением количества кнопок возможности аккомпанемента возрастают; дальнейшее развитие аккомпанемента шло по квинтовому кругу. В 1829 году венский мастер К. Демиан изобрёл способ извлечения готового аккорда для аккомпанемента нажатием одной кнопки.
С начала XIX века Гармоника широко распространилась в Германии, Австрии, Франции, Англии и других странах Европы. В России промышленное производство Гармоники началось в 1830-е годах в Туле. На протяжении приблизительно 100 лет в разных областях России было создано множество разновидностей Гармоники, отличающихся конструкцией и звукорядами: тульская, череповецкая, саратовская, вятская, ливенка (все - с однорядной правой клавиатурой); вологодская (2-рядная), елецкая (1-рядная русянка, 1-рядная рояльная, 2-рядная рояльная хроматическая), бологоевская (2- и 3-рядная), смоленская (3-рядная), новоржевская (4- и 5-рядная), касимовская (2-рядная), нижегородская тальянка (1-рядная), петербургская (2-, 3- и 4-рядная), хромка (2-рядная диатоническая). Каждая модель отражала особенности местного репертуара и исполнительскую специфику. В 1870-е годах в России появились так называемые городские Гармоники (в основе - 2- и 3-рядная «венка»), не имевшие ярко выраженных локальных признаков. В зонах влияния русской культуры на протяжении XIX-XX веков появились национальные разновидности Гармоники (у народов Северного Кавказа, Закавказья, Поволжья, Средней Азии). Наиболее совершенные инструменты типа Гармоника, располагающие хроматическим звукорядом и возможностью аккомпанемента во всех тональностях, - баян и аккордеон. В разных странах сохраняют популярность местные разновидности Гармоники, также концертина и бандонеон.