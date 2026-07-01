ГАРЛЕМСКАЯ ШКОЛА
ГАРЛЕМСКАЯ ШКОЛА - гарлемский ренессанс, движение в афроамериканском искусстве 1-й половины XX века.
Возникло в Нью-Йорке (в районе Гарлем) на волне осознания своих культурных традиций афроамериканцами (ещё одно название - «Нью-Негро» восходит к книге «The New Negro» А. Лока, 1925 год). У истоков Гарлемской школы в изобразительном искусстве стоял А. Дуглас, другими значительными художниками этого направления были П. Хайден, изображавший сатирические сценки из жизни Гарлема, У.Е. Скотт и М.Г. Джонсон; фотограф Дж. ван дер Зее, более 50 лет снимавший портреты обитателей Гарлема. Первая выставка Гарлемской школы состоялась в Нью-Йорке в 1928 году (активная выставочная деятельность продолжалась до 1966 года). В произведениях художников Гарлемской школы не было стилистичекого единства; работы исполнены в традиционной народной манере, в стиле наивного искусства, также с использованием приёмов авангардистского искусства (абстрактный экспрессионизм и др.). Основные произведения мастеров Гарлемской школы находятся в Национальном музее американского искусства Смитсоновского института в Вашингтоне.
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