ГАРЛЕМСКАЯ ШКОЛА

ГАРЛЕМСКАЯ ШКОЛА - гарлемский ренессанс, движение в афроамериканском искусстве 1-й половины XX века.

Воз­ник­ло в Нью-Йор­ке (в районе Гар­лем ) на вол­не осоз­на­ния сво­их куль­тур­ных тра­ди­ций аф­роа­ме­ри­кан­ца­ми (ещё од­но название - «Нью-Нег­ро» вос­хо­дит к книге «The New Negro» А. Ло­ка, 1925 год). У ис­то­ков Гарлемской школы в изо­бра­зительном искусстве сто­ял А. Ду­глас, другими зна­чительными ху­дож­ни­ка­ми это­го на­прав­ле­ния бы­ли П. Хай­ден, изо­бра­жав­ший са­ти­рические сцен­ки из жиз­ни Гар­ле­ма, У.Е. Скотт и М.Г. Джон­сон; фо­то­граф Дж. ван дер Зее, бо­лее 50 лет сни­мав­ший порт­ре­ты оби­та­те­лей Гар­ле­ма. Пер­вая вы­став­ка Гарлемской школы со­стоя­лась в Нью-Йор­ке в 1928 году (ак­тив­ная вы­ста­воч­ная дея­тель­ность про­дол­жа­лась до 1966 года). В про­из­ве­де­ни­ях ху­дож­ни­ков Гарлемской школы не бы­ло сти­ли­стичекого един­ст­ва; ра­бо­ты ис­пол­не­ны в тра­диционной народной ма­не­ре, в сти­ле на­ив­но­го ис­кус­ст­ва, так­же с ис­поль­зо­ва­ни­ем при­ёмов аван­гар­ди­ст­ско­го искусства (аб­ст­ракт­ный экс­прес­сио­низм и др.). Основные про­из­ве­де­ния мас­те­ров Гарлемской школы на­хо­дят­ся в Национальном му­зее американского искусства Смит­со­нов­ско­го института в Ва­шинг­то­не.

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