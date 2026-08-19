ГАРЛЕМ
ГАРЛЕМ - часть города Нью-Йорк, населена главным образом афроамериканцами; расположена на северо-востоке острова Манхэттен.
В 1658 году нидерландские поселенцы назвали своё поселение Нью-Харлем в честь города Харлем в Нидерландах. В 1731 году оно вошло в состав Нью-Йорка. В начале XX века Гарлем - популярное место жительства иммигрантов (немцев, итальянцев, евреев, выходцев из Восточной Европы). Начиная с 1910 года кварталы между 135-й улицей и 5-й авеню были куплены афроамериканскими риэлторами, после чего началось их массовое заселение чернокожими американцами, а само понятие «Гарлем» стало иметь символическое значение.
Гарлем внёс заметный вклад в развитие культуры США (смотрите Гарлемская школа): в изобразительное искусство (А. Дуглас), танец, музыку (джаз и блюз), литературу (Дж. Джонсон, Ч. Чеснатт, Дж. Тумер, Л. Хьюз, Дж. Фоссет, П.Л. Данбар, К. Маккей). Широкую известность получил гарлемский театр «Аполло». Гарлем - один из центров движения афроамериканцев за гражданское равноправие. В Гарлеме разворачивалась деятельность У.Э.Б. Дюбуа, основавшего в 1909 году Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения, М.М. Гарви, выступавшего за возврат афроамериканцев в Африку. Наиболее крупные выступления афроамериканцев в Гарлеме произошли в 1935 году, а также в 1950-1960-х годах в знак протеста против расовой сегрегации (особенно весной 1968 года в связи с убийством М.Л. Кинга).
Иллюстрация:
Гарлем. Театр «Аполло». Архив БРЭ.
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