ГАРЛЕМ

ГАРЛЕМ - часть города Нью-Йорк , населена главным образом афроамериканцами; расположена на северо-востоке острова Манхэттен.

В 1658 году ни­дерландские по­се­лен­цы на­зва­ли своё по­се­ле­ние Нью-Хар­лем в честь города Хар­лем в Ни­дер­лан­дах. В 1731 году оно во­шло в со­став Нью-Йор­ка. В начале XX века Гарлем - по­пу­ляр­ное ме­сто жи­тель­ст­ва им­ми­гран­тов (нем­цев, италь­ян­цев, ев­ре­ев, вы­ход­цев из Восточной Ев­ро­пы). На­чи­ная с 1910 года квар­та­лы ме­ж­ду 135-й ули­цей и 5-й аве­ню бы­ли ку­п­ле­ны аф­ро­аме­ри­кан­ски­ми ри­эл­то­ра­ми, по­сле че­го на­ча­лось их мас­со­вое за­се­ле­ние чер­но­ко­жи­ми аме­ри­кан­ца­ми, а са­мо по­ня­тие «Гарлем» ста­ло иметь сим­во­лическое зна­че­ние.

Гарлем внёс за­мет­ный вклад в раз­ви­тие куль­ту­ры США (смотрите Гар­лем­ская шко­ла ): в изо­бра­зительное искусство (А. Ду­глас), та­нец, му­зы­ку ( джаз и блюз), литературу (Дж. Джон­сон, Ч. Чес­натт, Дж. Ту­мер, Л. Хьюз, Дж. Фос­сет, П.Л. Дан­бар, К. Мак­кей). Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чил гар­лем­ский те­атр «Апол­ло». Гарлем - один из цен­тров дви­жения аф­ро­аме­ри­кан­цев за гражданское рав­но­пра­вие. В Гарлеме раз­во­ра­чи­ва­лась дея­тель­ность У.Э.Б. Дю­буа, ос­но­вав­ше­го в 1909 году Национальную ас­со­циа­цию со­дей­ст­вия про­грес­су цвет­но­го на­се­ле­ния, М.М. Гар­ви, вы­сту­пав­ше­го за воз­врат аф­ро­аме­ри­кан­цев в Аф­ри­ку. Наи­бо­лее круп­ные вы­сту­п­ле­ния аф­ро­аме­ри­кан­цев в Гарлеме про­изош­ли в 1935 году, а так­же в 1950-1960-х годах в знак про­тес­та про­тив ра­со­вой сег­ре­га­ции (осо­бен­но вес­ной 1968 года в свя­зи с убий­ст­вом М.Л. Кин­га ).

Иллюстрация:

Гарлем. Театр «Апол­ло». Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)