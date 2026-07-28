ГАРЬКАВЫЙ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ

Илья Иванович Гарькавый родился 19 (по новому стилю — 31) июля 1888 года в селе Мусиенково (ныне — Магдалиновский район Днепропетровской области Украины) в крестьянской семье. Трудовую деятельность начал в качестве учителя сельской школы.

Жена — Эмилия Лазаревна Ортенберг-Гарькавая (1895-1944), была арестована 6 мая 1937 года по обвинению в недоносительстве о контрреволюционной деятельности мужа и приговорена к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. Скончалась в лагере АЛЖИР 7 марта 1944 года. Являлась сестрой жены командарма 1-го ранга И. Э. Якира, также репрессированного.

С началом Первой мировой войны Гарькавый был призван на службу в Русскую императорскую армию. В 1916 году он окончил Одесское военное училище и был направлен на фронт в качестве командира роты. Дослужился до звания поручика. После Февральской революции Гарькавый был избран членом полкового комитета, а затем возглавил Кишинёвский городской Совет солдатских депутатов. При его непосредственном участии формировались отряды Красной Гвардии в Тирасполе.

В 1918 году Гарькавый добровольцем поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Участвовал в Гражданской войне, будучи комендантом района Особой армии Одесского военного округа, помощником военрука Воронежского губернского военного комиссариата, начальником административного отдела штаба 9-й армии, начальником штаба — начальником 45-й стрелковой дивизии. Принимал участие в боях против германо-австрийских войск на Украине, войск А. И. Деникина и С. В. Петлюры , а также в советско-польской войне .

После окончания Гражданской войны Гарькавый в течение трёх лет занимал должность начальника штаба войск Украины и Крыма. Впоследствии он служил командиром стрелковой дивизии, командиром 8-го стрелкового корпуса заместителем члена Реввоенсовета Кавказского военного округа, начальником Киевского гарнизона, помощником командующего Киевским военным округом. В 1928 году Гарькавый был назначен на должность начальника командного управления Главного управления РККА. С 1930 года он служил командиром 14-го стрелкового корпуса, заместителем командующего Ленинградским военным округом, а в 1935 году был назначен командующим Уральским военным округом. Обязанности командующего округом совмещал с обязанностями члена Военного совета при народном комиссаре обороны СССР. Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР.

11 марта 1937 года Гарькавый был арестован по обвинению в участии в троцкистском заговоре и контрреволюционной военно-фашистской террористической организации. 1 июля 1937 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила его к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор был приведён в исполнение в тот же день. Прах Гарькавого был захоронен в братской могиле на Донском кладбище Москвы. 12 декабря 1956 года определением Военной коллегии Верховного Суда СССР он был посмертно реабилитирован.