Гаркави, Авраам Яковлевич (17[29].10.1839, Новогрудок, Минская губ. ‒ 15.03.1919, Петроград)

Гарка́ви, Авраам Яковлевич (17[29].10.1839, Новогрудок, Минская губ. — 15.03.1919, Петроград) — русский гебраист и востоковед. Из семьи раввина. Потомственный дворянин (1901), действительный статский советник.

Окончил Восточный факультет Санкт-Петербургского университета (1867). С 1872 и до смерти работал в Публичной библиотеке Санкт-Петербурга, с 1876 возглавлял отдел еврейской литературы и восточных рукописей Императорской публичной библиотеки. В своих сочинениях анализировал вопросы происхождения семито-хамитских и индоевропейских народов. Его научные исследования охватили историю Древнего Востока, еврейской литературы и этнографии, караимов, хазар, евреев в России, Польше и Литве, взаимосвязи еврейской и славянской культур. В связи с историей, культурой и языком еврейского народа изучал ассириологию и египтологию. Наи­больший интерес Г. вызывали древние еврейские и арабские рукописи т. н. коллекции Фирковича, хранившейся в Отделе рукописей библиотеки. Разбор, классификация, составление каталогов и частичная публикация рукописей на русском языке и на языке оригинала стали значимым вкладом в российское и европейское востоковедение. В частности, опубликовал знаменитое письмо хазарского кагана Иосифа к Хасдаю ибн Шапруту.

За научные заслуги награжден орденами Владимира 4-й степени, Анны 2-й и 3-й степени, Станислава 2-й, 3-й и 4-й степени. Участвовал в издании Еврейской энциклопедии.

Соч.: Об языке евреев, живших в древнее время на Руси, и о славянских словах, встречаемых у еврей­ских писателей. СПб., 1865; Сказания еврейских писателей о хазарах и Хазарском царстве. СПб., 1874; Исторические очерки караимства (Из этюдов о еврейских сектах). Вып. 1—2. СПб., 1897—1902; Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. СПб., 1870.

Лит.: Краткая еврейская энциклопедия. Иерусалим, 1982; Маггид Д. Г. А. Я. Гаркави (1835—1919) // Еврейская мысль. Петроград, 1922; Сахаров И. В. Иудей в рядах россий­ского дворянства: Авраам Яковлевич Гаркави // История еврей­ской диаспоры в Восточной Европе. М., 2012. С. 23—31. А. Э. Ларионов, А. А. Немировский.