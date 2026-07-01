Гарибальди (ит. Garibaldi), Анита (Анна Мария ди Жезус Рибейру да Силва) (30.08.1821, Мориньюс, Бразилия ‒ 04.08.1849, близ Равенны)

Гариба́льди (ит. Garibaldi), Ани́та (Анна Мария ди Жезус Рибейру да Силва) (30.08.1821, Мориньюс, Бразилия — 04.08.1849, близ Равенны) — участница национально-освободительной борьбы в Южн. Америке и Италии, жена Дж. Гарибальди.

Родилась в бедной семье. В 1839 встретилась с Дж. Гарибальди, когда тот участвовал в освободительной войне южноамериканской республики Риу-Гранди, принимала активное участие в сражениях за ее независимость. В 1841 пара переехала в столицу Уругвая Монтевидео, где Дж. Гарибальди принял командование уругвайским флотом и создал «Итальянский легион» для войны против аргентинского диктатора Хуана Мануэля де Росаса. Участвовала в боях. Анита и Джузеппе поженились 26 марта 1842 в Монтевидео. Гарибальди вернулись в Италию, чтобы принять участие в революции 1848—1849. Сражалась в отряде Гарибальди при обороне Римской республики 1849. Умерла в возрасте 27 лет во время похода гарибальдийцев в Венецию после падения Рима. В браке с Гарибальди Анита родила сыновей Менотти (1840—1903) и Риччотти (1846—1924), а также дочерей Розиту (1843—1845) и Терезиту (1845—1903).

Лит.: Markun P. Anita Garibaldi: Uma Heroína Brasileira. Sao Paulo, 1999; Sierra J. A. Anita Garibaldi: Guerrillera en América del Sur, Heroína de la Unidad Italiana. Milano, 2003; Valerio А. Anita Garibaldi: A Biography. London, 2000. А. С. Намазова.