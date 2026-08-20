ГАРИБАЛЬДИ ДЖУЗЕППЕ

ГАРИБАЛЬДИ ДЖУЗЕППЕ (итал. Giuseppe Garibaldi) - национальный герой Италии, генерал, один из лидеров революционно-демократического крыла Рисорджименто.

Из се­мьи мо­ря­ка. С ран­них лет пла­вал юн­гой и мат­ро­сом на тор­го­вых су­дах по Сре­ди­зем­но­му и Чёр­но­му мо­рям.

Зна­ком­ст­во в 1833 году с итальянским пат­рио­том и ре­во­лю­цио­не­ром Дж. Мад­зи­ни и его по­сле­до­ва­те­ля­ми про­бу­ди­ло инте­рес Гарибальди к об­щественным про­бле­мам, сде­ла­ло его при­вер­жен­цем идей со­ци­аль­ной спра­вед­ли­во­сти и национального объ­е­ди­не­ния Ита­лии. Гарибальди всту­пил в тай­ную организацию Мад­зи­ни «Мо­ло­дая Ита­лия», це­лью ко­то­рой бы­ло объ­е­ди­не­ние и ос­во­бо­ж­де­ние Ита­лии от иностранного вла­ды­че­ст­ва. В 1834 году пы­тал­ся под­го­то­вить вос­ста­ние на сар­дин­ском фло­те. Чу­дом из­бе­жал аре­ста, бе­жал из стра­ны. 3 июня 1834 года за­оч­но был при­го­во­рён Ге­ну­эз­ским су­дом к смерт­ной каз­ни.

В 1836-1848 годах на­хо­дил­ся в Южной Аме­ри­ке, сра­жал­ся за не­за­ви­си­мость рес­пуб­лик, со­з­дан­ных пов­стан­ца­ми в бразильской провинции Риу-Гран­ди-ду-Сул и в Уруг­вае. Был ра­нен, два­ж­ды под­вер­гал­ся тю­рем­но­му за­клю­че­нию. Вы­иг­рав ряд сра­же­ний, Гарибальди за­вое­вал ши­ро­кую из­вест­ность в Аме­ри­ке и Ев­ро­пе и ре­пу­та­цию «ге­роя двух ми­ров».

В раз­гар Ре­во­лю­ции 1848 году в Ита­лии Гарибальди с груп­пой со­рат­ни­ков вер­нул­ся на ро­ди­ну и во гла­ве от­ря­да во­лон­тё­ров уча­ст­во­вал в борь­бе за свер­же­ние австрийского гос­под­ства (см. Ав­ст­ро-италь­ян­ская вой­на 1848-1849 годов ). В фев­ра­ле – ию­ле 1849 года был од­ним из ру­ко­во­ди­те­лей Римской рес­пуб­ли­ки, иг­рал ве­ду­щую роль в ор­га­ни­за­ции обо­ро­ны го­ро­да. 2 июля 1849 года во гла­ве 4-ты­сяч­но­го от­ря­да вы­сту­пил на по­мощь оса­ж­дён­ной австрийской ар­ми­ей Ве­не­ции. От­ряд Гарибальди по­нёс тя­жё­лые по­те­ри и был рас­фор­ми­ро­ван. Сам Гарибальди вы­ехал в Сар­дин­ское ко­ро­лев­ст­во, где был аре­сто­ван и вы­слан из стра­ны.

В 1849-1854 годах, на­хо­дясь в из­гна­нии, по­се­тил Гиб­рал­тар, Тан­жер, Ли­вер­пуль, Нью-Йорк, пла­вал на тор­го­вых су­дах. В 1854 году по­се­лил­ся в Ниц­це, а с 1857 года жил на о. Ка­пре­ра, близ о. Сар­ди­ния. В 1857 году стал ви­це-пре­зи­ден­том Национального общества, ста­вив­ше­го це­лью борь­бу за не­за­ви­си­мость и объ­е­ди­не­ние Ита­лии под эги­дой Са­вой­ской ди­на­стии. В зва­нии генерал-май­о­ра при­нял уча­стие в ав­ст­ро-ита­ло-фран­цуз­ской вой­не 1859 года. Ко­ман­до­вал во­лон­тёр­ской бри­га­дой аль­пий­ских стрел­ков, про­вёл ряд ус­пеш­ных опе­ра­ций на се­ве­ре Ита­лии. По окон­чании вой­ны ак­тив­но вклю­чил­ся в борь­бу с австрийскими си­ла­ми и мо­нар­хическими ре­жи­ма­ми в Центральной Ита­лии.

Важ­ным эта­пом в борь­бе за объ­е­ди­не­ние Ита­лии ста­ла во­енная экс­пе­ди­ция Гарибальди на юг стра­ны в 1860 году. 11 мая 1860 года Гарибальди, ко­ман­дуя «Ты­ся­чей», по­мог вос­став­шим жи­те­лям о. Си­ци­лия ос­во­бо­дить­ся от вла­сти не­апо­ли­тан­ских Бур­бо­нов. Об­ла­дая ши­ро­ки­ми пол­но­мо­чия­ми, Гарибальди осу­ще­ст­вил ряд пре­об­ра­зо­ва­ний на Си­ци­лии в ин­те­ре­сах кре­сть­ян. В августе 1860 года во гла­ве 20-ты­сяч­ной ар­мии Гарибальди вы­са­дил­ся на юге Не­апо­ли­тан­ско­го ко­ро­лев­ст­ва, за­нял ряд го­ро­дов, вклю­чая Не­аполь. В бит­ве при Воль­тур­но (1 октября 1860 года) его ар­мия на­нес­ла ре­шаю­щее по­ра­же­ние вой­скам про­тив­ни­ка. По ре­зуль­та­там ре­фе­рен­ду­ма, про­ве­дён­но­го 21 октября1860 года, Не­апо­ли­тан­ское государство и Си­ци­лия при­сое­ди­ни­лись к Итальянскому ко­ро­лев­ст­ву.

В 1862 году Гарибальди, в со­гла­сии с пла­на­ми Мад­зи­ни и во­пре­ки же­ла­нию пре­мьер-министра У. Ра­тац­ци, пред­при­нял по­ход на Рим, стре­мясь до­бить­ся его при­сое­ди­не­ния к итальянскому государству. В сра­же­нии при Ас­про­мон­те 29 августа 1862 года ра­нен, по­пал в плен, но вско­ре был ос­во­бо­ж­дён.

В 1866 году Гарибальди уча­ст­во­вал в вой­не про­тив Ав­ст­рии , в ре­зуль­та­те ко­то­рой к Ита­лии бы­ла при­со­е­ди­не­на Ве­не­ция. Осе­нью 1867 года он пред­при­нял оче­ред­ную по­пыт­ку ос­во­бо­дить Рим, но в бит­ве при Мен­та­не 3 ноября 1867 года его от­ря­ды бы­ли раз­би­ты, а сам он на ко­рот­кое вре­мя пле­нён. На сто­ро­не Фран­ции Гарибальди уча­ст­во­вал в фран­ко-прус­ской вой­не 1870-1871 годов (воз­глав­лял от­ря­ды доб­ро­воль­цев в со­ста­ве Во­гез­ской ар­мии).

В по­сле­дую­щие го­ды Гарибальди вёл ак­тив­ную по­ли­тическую дея­тель­ность, бо­рол­ся за ог­рани­че­ние пол­но­мо­чий ко­ро­ля и ре­лигиозных кон­гре­га­ций, тре­бо­вал вве­де­ния обя­за­тель­но­го бес­плат­но­го школь­но­го об­ра­зо­ва­ния, де­цен­тра­ли­за­ции ме­ст­но­го управ­ле­ния, про­грес­сив­но­го на­ло­го­об­ло­же­ния, сво­бо­ды пе­ча­ти и со­б­ра­ний, все­об­ще­го из­би­рательного пра­ва. По­зи­ция Гарибальди в это вре­мя не от­ли­ча­лась по­сле­до­ва­тель­но­стью. За­яв­ляя о при­вер­жен­но­сти рес­пуб­ли­кан­ско­му строю, Гарибальди не от­вер­гал мо­нар­хию, бу­ду­чи про­тив­ни­ком ре­ли­гии, меч­тал о ве­ре без догм и куль­та.

В кон­це жиз­ни Гарибальди за­нял­ся литературной дея­тель­но­стью, пи­сал сти­хи, ро­ма­ны, ме­муа­ры.