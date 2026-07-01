ГАРИ РОМЕН

ГАРИ РОМЕН (псевдоним, другой псевдоним Эмиль Ажар, Ajar; настоящее имя и фамилия Ро­ман Ка­цев) - французский писатель, дипломат .

Из се­мьи еврейских ак­тё­ров, в 1918 году бе­жав­шей из Рос­сии; сво­им на­стоя­щим от­цом счи­тал И.И. Моз­жу­хи­на. По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в Ниц­це, с 1940 года уча­ст­во­вал в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния . В 1945-1961 годы со­сто­ял на ди­пло­ма­тической служ­бе в Бол­га­рии, Швей­ца­рии, США и других стра­нах. Ав­тор пси­хо­ло­гических ро­ма­нов, раз­но­пла­но­вых по сти­лю и те­ма­ти­ке: «Ев­ро­пей­ское вос­пи­та­ние» («Education euro­péenne», 1945 год, русский перевод 2004 года), «Не­бес­ные кор­ни» («Les racines du ciel», 1956 год), «Обе­ща­ние на рас­све­те» (1963 год), «Ле­ди Л.» («Lady L.», 1963 год; эк­ра­ни­за­ция П. Ус­ти­но­ва, 1965 год), «Бе­лая со­ба­ка» («Chi­en blanc», 1970 год), «Жизнь впе­ре­ди» («La vie devant soi», 1975 год; эк­ра­ни­за­ция М. Миз­ра­хи, 1977 год), «Свет жен­щи­ны» («Clair de femme», 1977 год; эк­ра­ни­за­ция К. Кос­та-Гав­ра­са, 1979 год) и др.

Многие ро­ма­ны Гари пе­ре­ве­де­ны на русский язык. Из-за мис­ти­фи­ка­ций с псев­до­ни­ма­ми Гари ока­зал­ся един­ст­вен­ным ав­то­ром, два­ж­ды по­лу­чив­шим Гон­ку­ров­скую пре­мию (1956, 1975 годы).

По­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом.

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