ГАРИ РОМЕН
ГАРИ РОМЕН (псевдоним, другой псевдоним Эмиль Ажар, Ajar; настоящее имя и фамилия Роман Кацев) - французский писатель, дипломат.
Из семьи еврейских актёров, в 1918 году бежавшей из России; своим настоящим отцом считал И.И. Мозжухина. Получил юридическое образование в Ницце, с 1940 года участвовал в Движении Сопротивления. В 1945-1961 годы состоял на дипломатической службе в Болгарии, Швейцарии, США и других странах. Автор психологических романов, разноплановых по стилю и тематике: «Европейское воспитание» («Education européenne», 1945 год, русский перевод 2004 года), «Небесные корни» («Les racines du ciel», 1956 год), «Обещание на рассвете» (1963 год), «Леди Л.» («Lady L.», 1963 год; экранизация П. Устинова, 1965 год), «Белая собака» («Chien blanc», 1970 год), «Жизнь впереди» («La vie devant soi», 1975 год; экранизация М. Мизрахи, 1977 год), «Свет женщины» («Clair de femme», 1977 год; экранизация К. Коста-Гавраса, 1979 год) и др.
Многие романы Гари переведены на русский язык. Из-за мистификаций с псевдонимами Гари оказался единственным автором, дважды получившим Гонкуровскую премию (1956, 1975 годы).
Покончил жизнь самоубийством.