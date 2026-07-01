ГАРИ-КАМАРБАНД

ГАРИ-КАМАРБАНД - эта­лон­ная сто­ян­ка эпо­хи ме­зо­ли­та и не­оли­та (X-V тысячелетие до нашей эры) в Южном При­кас­пии (провинция Ма­зен­де­ран, Иран).

От­кры­та и рас­ко­па­на американским учё­ным К. Ку­ном в 1949 году. Для ран­не­го ме­зо­ли­та ( слои 27-22) ха­рак­тер­ны гео­мет­рические мик­ро­ли­ты (круп­ные тра­пе­ции) - вкла­ды­ши для ме­та­тель­ных ору­дий; в ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та на джей­ра­на, ди­ко­го бы­ка, оле­ня, птиц. В сред­нем ме­зо­ли­те (слои 21-18) пре­кра­ща­ет­ся из­го­тов­ле­ние вкла­ды­ше­вых ору­дий, по­яв­ля­ют­ся шли­фо­ван­ные ка­мен­ные под­вес­ки; ис­сле­до­ва­но по­гре­бе­ние де­воч­ки 12 лет, по­сы­пан­ное ох­рой. В позд­нем ме­зо­ли­те (слои 17-11, VII тысячелетие) вновь поя­ви­лись мик­ро­ли­ты (сег­мен­ты и вы­тя­ну­тые тре­уголь­ни­ки), есть ко­ну­сы из гли­ны; сре­ди до­бы­чи рез­ко пре­об­ла­да­ют джей­ра­ны. В пе­ри­од до­ке­ра­мического не­оли­та (слои 10-8) най­ден пер­вый вкла­дыш сер­па. В нео­ли­тических сло­ях (7-1) они со­став­ля­ли около 20% ору­дий, около 25% кос­тей при­над­ле­жа­ли мо­ло­дым ко­зам и ов­цам, поч­ти нет джей­ра­нов, что го­во­рит об ин­тен­сив­ном со­би­ра­тель­ст­ве зла­ков и на­ча­ле ско­то­вод­ст­ва. В сло­ях 7-4 (VI тысячелетие) поя­ви­лись гру­бая ке­ра­ми­ка и шли­фо­ван­ные то­по­ры, позд­нее встре­ча­ет­ся и ке­ра­ми­ка, сви­де­тель­ст­вую­щая о кон­так­тах с осед­ло-зем­ле­дельческими куль­ту­ра­ми Ира­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)