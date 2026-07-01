ГАРИ-КАМАРБАНД
ГАРИ-КАМАРБАНД - эталонная стоянка эпохи мезолита и неолита (X-V тысячелетие до нашей эры) в Южном Прикаспии (провинция Мазендеран, Иран).
Открыта и раскопана американским учёным К. Куном в 1949 году. Для раннего мезолита (слои 27-22) характерны геометрические микролиты (крупные трапеции) - вкладыши для метательных орудий; в основе хозяйства - охота на джейрана, дикого быка, оленя, птиц. В среднем мезолите (слои 21-18) прекращается изготовление вкладышевых орудий, появляются шлифованные каменные подвески; исследовано погребение девочки 12 лет, посыпанное охрой. В позднем мезолите (слои 17-11, VII тысячелетие) вновь появились микролиты (сегменты и вытянутые треугольники), есть конусы из глины; среди добычи резко преобладают джейраны. В период докерамического неолита (слои 10-8) найден первый вкладыш серпа. В неолитических слоях (7-1) они составляли около 20% орудий, около 25% костей принадлежали молодым козам и овцам, почти нет джейранов, что говорит об интенсивном собирательстве злаков и начале скотоводства. В слоях 7-4 (VI тысячелетие) появились грубая керамика и шлифованные топоры, позднее встречается и керамика, свидетельствующая о контактах с оседло-земледельческими культурами Ирана.