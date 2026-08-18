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ГАРГУЛЬЯ
ГАРГУЛЬЯ (французское gargouille - жёлоб водосточной трубы) - в готической архитектуре водослив в виде фантастического животного, птицы, демона и других существ.
Вытянутая полая шея служит для отвода воды от стены храма или светского здания, а струя воды выбрасывается через раскрытую пасть. Появившись во Франции, Гаргулья (первоначально каменные, позднее - жестяные) распространились во всей архитектуре готики.
Иллюстрация:
Гаргулья собора в Ульме. Камень. Конец XIV - начала XV веков. Архив БРЭ.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)
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