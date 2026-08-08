ГАРГИЛИЙ МАРЦИАЛ КВИНТ

ГАРГИЛИЙ МАРЦИАЛ КВИНТ (лат. Qiuntus Gargilius Martialis) - римский писатель, автор сочинения о сельском хозяйстве, ветеринарии и лекарственных растениях.

О жизни Гаргилия Марциала из литературных источников нам ничего не известно, однако, из латинской надписи III в. мы знаем, что некий Гаргилий Марциал жил в Мавретании Цезарейской в городе Аузия, сражался с местными племенами, нападавшими на римлян, и погиб в одной из таких схваток (CIL 8, 9047). Отождествление героя надписи с писателем, однако, признается не всеми исследователями.

Полностью его сочинение не дошло, сохранились только отдельные части в виде выписок, сделанных в средние века и включенных в состав других сочинений или сборников. Два раздела – «Об овощах» (De oleribus) и «О фруктах» (De pomis) – повествуют о лечебных свойствах растений; они были изданы как IV книга «Медицины Плиния» под заглавием «Лекарства из овощей и фруктов» (Medicinae ex oleribus et pomis). Еще одна большая вписка посвящена ветеринарии и называется «Лечение скота» (Curae boum).

Источниками Гаргилия Марциала были Плиний Старший, Диоскурид, Гален , Цельс , Колумелла . Отмечают, что Гаргилий Марциал разбирался в предмете лучше Плиния, и его сочинение более надежно с практической точки зрения.

Сочинения :

Gargilius Martialis. Les remèdes tirés des légumes et des fruits / Text établi, traduit et commenté par Brigitte Maire. Paris, 2002.