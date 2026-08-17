ГАРФИЛД ДЖЕЙМС АБРАМ

ГАРФИЛД ДЖЕЙМС АБРАМ - государственный и политический деятель, 20-й президент США .

Из се­мьи фер­ме­ра. Ра­бо­тал учи­те­лем и ад­во­ка­том. Уча­ст­ник Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов (в 1863 году при­свое­но зва­ние генерал-май­о­ра). В 1863-1880 годы член Кон­грес­са. В 1880 году из­бран се­на­то­ром от шта­та Огайо. В том же го­ду вы­иг­рал пре­зи­дент­ские вы­бо­ры (бал­ло­ти­ро­вал­ся от Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии США). 17.03.1881 года всту­пил в долж­ность. Умер по­сле тя­жё­ло­го ра­не­ния, по­лу­чен­но­го 02.07.1881 года в ре­зуль­та­те по­ку­ше­ния на его жизнь ад­во­ка­та Ш. Ги­то, ам­би­ци­оз­но­го и пси­хи­че­ски не­урав­но­ве­шен­но­го че­ло­ве­ка.

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