ГАРЕЛИНЫ

ГАРЕЛИНЫ - российские предприниматели в области текстильного производства, деятели культуры.

Из кре­сть­ян. Ро­до­на­чаль­ник - Иван Мат­вее­вич (го­ды жиз­ни не­известны), в 1751 году от­крыл в селе Ива­но­во Шуй­ско­го уезда Вла­ди­мир­ской губернии мас­тер­скую по на­бив­ке сит­цев. Его сын Ме­фо­дий Ива­но­вич (умер в 1825 году) на сво­ей ма­ну­фак­ту­ре по при­ме­ру О.Р. Со­ко­ва (1743-1801 годы) на­чал вы­ра­бот­ку сит­цев с ри­сун­ком на бе­лом фо­не (до это­го из­го­тав­ли­ва­лись главным образом ку­бо­вые - си­ние - сит­цы). Его сыновья - Пётр Ме­фо­дие­вич (1788-1844 годы) и Ни­кон Мефо­дие­вич (1800-1857 годы) впер­вые в Ива­но­ве в 1832 году ус­та­но­ви­ли на сво­ём пред­при­ятии па­ро­вой дви­га­тель, в 1837 году они при­об­ре­ли у графов Ше­ре­ме­те­вых зем­лю под свои­ми фаб­ри­ка­ми.

Сын П.М. Га­ре­ли­на - Яков Пет­ро­вич (1820-1890 годы), ком­мер­ции со­вет­ник. Кол­лек­цио­нер (со­би­рал, в ча­ст­но­сти, ис­то­ри­ко-юри­дические ак­ты XVI-XVII веков). Крае­вед, ав­тор книги «Древ­няя Суз­даль­ская об­ласть и оби­тав­шие в ней на­ро­ды» (1862 год), со­ста­ви­тель книги «Го­род Ива­но­во-Воз­не­сенск, или Быв­шее се­ло Ива­но­во и Воз­не­сен­ский по­сад (Вла­ди­мир­ской гу­бер­нии)» (части 1-2, 1884-1885 годы). В начале 1870-х годов пе­ре­дал пред­при­ятие в арен­ду сво­ему род­ст­вен­ни­ку П.Н. Гряз­но­ву (с 1893 года пае­вое Товарищество По­кров­ской сит­це­пла­точ­ной на­бив­ной ма­ну­фак­ту­ры; к 1914 году од­но из круп­ней­ших в стра­не про­из­во­ди­те­лей сит­цев и бу­маж­ных плат­ков; ны­не в со­ста­ве ОАО «Сам­текс», об­ра­зо­ван­ном на ба­зе ком­би­на­та им. Ф.Н. Са­мой­ло­ва).

Н.М. Га­ре­лин в 1843 году ос­но­вал сит­це­на­бив­ную фаб­ри­ку, в 1848 году при со­дей­ст­вии Л.Г. Кно­па вы­стро­ил бу­маго­пря­диль­ню на 29 тысяч ве­ре­тён. Его стар­ший сын - Иван Ни­ко­но­вич (около 1827 - около 1880 годов), в 1854 году вы­де­лил­ся и в 1855 году ку­пил руч­ную сит­це­на­бив­ную ма­ну­фак­ту­ру в Ива­но­ве, в 1873 году по­стро­ил ткац­кую, в 1879 году - от­бель­ную фаб­ри­ки. В 1883 году пред­при­ятия вошли в состав учреж­дён­но­го Товарищества ма­ну­фак­тур Ива­на Га­ре­ли­на с сы­новь­я­ми. Рас­цве­та фир­ма до­стиг­ла под управ­ле­ни­ем его сы­на Алексан­д­ра Ива­но­ви­ча (1849-1915 годы), ма­ну­фак­тур-со­вет­ни­ка (1898 год). В 1915 году То­ва­ри­щество вклю­ча­ло ткац­кую фаб­ри­ку и сит­це­пе­чат­ную фаб­ри­ку; ра­бо­чих - 4,5 тысяч; про­из­во­ди­лось около 2,5 млн кус­ков различных тка­ней (про­дук­ция удо­стое­на зо­ло­тых ме­да­лей на Все­российской ху­дожественно-промышленной вы­став­ке 1896 года в Ниж­нем Нов­го­ро­де, Все­мир­ной вы­став­ке 1900 года в Па­ри­же и других на­град). Фир­ма бы­ла од­ним из наи­бо­лее круп­ных про­из­во­ди­те­лей сит­ца в стра­не (с 1927 года Ива­нов­ская ткац­ко-от­де­лоч­ная фаб­ри­ка имени ра­бо­че­го Ф. Зи­новь­е­ва; с 1992 года АО «Зи­новь­ев­ская ма­ну­фак­ту­ра», или АО «Зи­Ма»).

Млад­шие де­ти Н.М. Га­ре­ли­на - Сер­гей Ни­ко­но­вич (около 1833 - 1884 годы), Ме­фо­дий Ни­ко­но­вич (около 1836 - 1909 годы) и Фё­дор Ни­ко­но­вич (около 1843 - 1884 годы), почетные гра­ж­да­не, куп­цы 1-й гиль­дии, вско­ре по­сле смер­ти от­ца на ба­зе се­мей­ной соб­ст­вен­но­сти ос­но­ва­ли тор­го­вый дом «Ни­ко­на Га­ре­ли­на сы­но­вья», на­ча­ли ме­ха­ническое про­изводство су­ро­вых хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней на сво­ём пред­при­ятии (в 1913 году в бу­ма­гоп­ря­диль­ном про­изводстве - 42 тысяч ве­ре­тён, в ткац­ком - 857 стан­ков, в сит­це­пе­чат­ном и кра­силь­ном - 12 пе­чат­ных ма­шин; 3,6 тысяч ра­бо­чих; с 1935 года пря­диль­но-ткац­кая фаб­ри­ка имени О. А. Ва­рен­цо­вой; ны­не в со­ста­ве ОАО «Сам­текс»).

Сын Ф.Н. Га­ре­ли­на - Ни­ко­лай Фё­до­ро­вич (1883-1928 годы), ис­то­рик, фи­ло­лог, биб­лио­граф, ис­кус­ст­во­вед; учил­ся на фи­зи­ко-ма­те­ма­тическом (1901-1905 годы) и ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом (1911 год; ос­та­вил в знак про­тес­та про­тив по­ли­ти­ки министра народного об­ра­зо­ва­ния Л.А. Кас­со ) факультетах Московского университета, в 1905-1909 годы - в Лейп­циг­ском университете. Не­ко­то­рое вре­мя ра­бо­тал в се­мей­ной фир­ме. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года слу­жил в От­де­ле по де­лам му­зе­ев и ох­ра­не па­мят­ни­ков ста­ри­ны Нар­ком­про­са. С мая 1918 года в биб­лио­те­ке Ру­мян­цев­ско­го му­зея (с 1925 года Государственная библиотека СССР имени В.И. Ле­ни­на): учё­ный сек­ре­тарь (1920-1926 годы), исполняющий обязанности заместителя ди­рек­то­ра по биб­лио­теч­ной ра­бо­те (с 1926 года). Уча­ст­во­вал в ре­ор­га­ни­за­ции би­блио­те­ки, внёс су­ще­ст­вен­ный вклад в ком­плек­то­ва­ние её фон­дов, пла­ни­ро­вал из­да­ния биб­лио­те­ки. Од­но­вре­мен­но в 1922-1928 годы учё­ный сек­ре­тарь биб­лио­ло­гичного от­де­ла Государственной ака­де­мии ху­дожественных на­ук. Пре­по­да­вал ис­то­рию пись­мен­но­сти, древ­ней и ран­ней кни­ги, биб­лио­гра­фию в Институте биб­лио­те­ко­ве­де­ния. Ав­тор ста­тей по книж­но­му де­лу в 1-м издании Боль­шой со­вет­ской эн­цик­ло­пе­дии, а так­же ря­да ис­то­рических и биб­лио­гра­фических на­уч­ных ра­бот: «Рус­ское на­уч­ное из­да­тель­ст­во в на­ча­ле XIX века» (опубликовано в издании «Кни­га в Рос­сии», часть 2, 1925 год), «Со­вре­мен­ная не­мец­кая кни­га» (опубликовано в издании «Сре­ди кол­лек­цио­не­ров», 1924 год, № 3/4), «Не­мец­кие кни­ги о кни­гах» (опубликовано в издании «Кни­га о кни­гах», 1924 год, № 1-3) и др.

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