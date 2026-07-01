ГАРЕЛИНЫ
ГАРЕЛИНЫ - российские предприниматели в области текстильного производства, деятели культуры.
Из крестьян. Родоначальник - Иван Матвеевич (годы жизни неизвестны), в 1751 году открыл в селе Иваново Шуйского уезда Владимирской губернии мастерскую по набивке ситцев. Его сын Мефодий Иванович (умер в 1825 году) на своей мануфактуре по примеру О.Р. Сокова (1743-1801 годы) начал выработку ситцев с рисунком на белом фоне (до этого изготавливались главным образом кубовые - синие - ситцы). Его сыновья - Пётр Мефодиевич (1788-1844 годы) и Никон Мефодиевич (1800-1857 годы) впервые в Иванове в 1832 году установили на своём предприятии паровой двигатель, в 1837 году они приобрели у графов Шереметевых землю под своими фабриками.
Сын П.М. Гарелина - Яков Петрович (1820-1890 годы), коммерции советник. Коллекционер (собирал, в частности, историко-юридические акты XVI-XVII веков). Краевед, автор книги «Древняя Суздальская область и обитавшие в ней народы» (1862 год), составитель книги «Город Иваново-Вознесенск, или Бывшее село Иваново и Вознесенский посад (Владимирской губернии)» (части 1-2, 1884-1885 годы). В начале 1870-х годов передал предприятие в аренду своему родственнику П.Н. Грязнову (с 1893 года паевое Товарищество Покровской ситцеплаточной набивной мануфактуры; к 1914 году одно из крупнейших в стране производителей ситцев и бумажных платков; ныне в составе ОАО «Самтекс», образованном на базе комбината им. Ф.Н. Самойлова).
Н.М. Гарелин в 1843 году основал ситценабивную фабрику, в 1848 году при содействии Л.Г. Кнопа выстроил бумагопрядильню на 29 тысяч веретён. Его старший сын - Иван Никонович (около 1827 - около 1880 годов), в 1854 году выделился и в 1855 году купил ручную ситценабивную мануфактуру в Иванове, в 1873 году построил ткацкую, в 1879 году - отбельную фабрики. В 1883 году предприятия вошли в состав учреждённого Товарищества мануфактур Ивана Гарелина с сыновьями. Расцвета фирма достигла под управлением его сына Александра Ивановича (1849-1915 годы), мануфактур-советника (1898 год). В 1915 году Товарищество включало ткацкую фабрику и ситцепечатную фабрику; рабочих - 4,5 тысяч; производилось около 2,5 млн кусков различных тканей (продукция удостоена золотых медалей на Всероссийской художественно-промышленной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде, Всемирной выставке 1900 года в Париже и других наград). Фирма была одним из наиболее крупных производителей ситца в стране (с 1927 года Ивановская ткацко-отделочная фабрика имени рабочего Ф. Зиновьева; с 1992 года АО «Зиновьевская мануфактура», или АО «ЗиМа»).
Младшие дети Н.М. Гарелина - Сергей Никонович (около 1833 - 1884 годы), Мефодий Никонович (около 1836 - 1909 годы) и Фёдор Никонович (около 1843 - 1884 годы), почетные граждане, купцы 1-й гильдии, вскоре после смерти отца на базе семейной собственности основали торговый дом «Никона Гарелина сыновья», начали механическое производство суровых хлопчатобумажных тканей на своём предприятии (в 1913 году в бумагопрядильном производстве - 42 тысяч веретён, в ткацком - 857 станков, в ситцепечатном и красильном - 12 печатных машин; 3,6 тысяч рабочих; с 1935 года прядильно-ткацкая фабрика имени О. А. Варенцовой; ныне в составе ОАО «Самтекс»).
Сын Ф.Н. Гарелина - Николай Фёдорович (1883-1928 годы), историк, филолог, библиограф, искусствовед; учился на физико-математическом (1901-1905 годы) и историко-филологическом (1911 год; оставил в знак протеста против политики министра народного образования Л.А. Кассо) факультетах Московского университета, в 1905-1909 годы - в Лейпцигском университете. Некоторое время работал в семейной фирме. После Октябрьской революции 1917 года служил в Отделе по делам музеев и охране памятников старины Наркомпроса. С мая 1918 года в библиотеке Румянцевского музея (с 1925 года Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина): учёный секретарь (1920-1926 годы), исполняющий обязанности заместителя директора по библиотечной работе (с 1926 года). Участвовал в реорганизации библиотеки, внёс существенный вклад в комплектование её фондов, планировал издания библиотеки. Одновременно в 1922-1928 годы учёный секретарь библиологичного отдела Государственной академии художественных наук. Преподавал историю письменности, древней и ранней книги, библиографию в Институте библиотековедения. Автор статей по книжному делу в 1-м издании Большой советской энциклопедии, а также ряда исторических и библиографических научных работ: «Русское научное издательство в начале XIX века» (опубликовано в издании «Книга в России», часть 2, 1925 год), «Современная немецкая книга» (опубликовано в издании «Среди коллекционеров», 1924 год, № 3/4), «Немецкие книги о книгах» (опубликовано в издании «Книга о книгах», 1924 год, № 1-3) и др.