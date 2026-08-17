ГАРЕЛИН ЯКОВ ПЕТРОВИЧ

Ранние годы

Яков Петрович родился 16 октября 1820 г. в с. Иваново. Отец – бывший крестьянин, в дальнейшем – фабрикант Петр Мефодьевич Гарелин.

Г. обучался на дому. В 1844 г. Г. унаследовал мануфактуру по производству ситца, которая стала основой его будущей деятельности.

С 1845 г. – почетный гражданин. С 1848 г. – почетный член Совета Ярославского дома призрения. С 1851 г. – член Владимирского мануфактурного комитета. С 1853 г. – действительный член Кавказского отдела ИРГО, самого ИРГО. С 1855 г. – действительный член Юрьевского Общества сельского хозяйства.

Государственные и общественные дела

В 1857 г. Вознесенский посад Владимирской губернии избрал Г. своим головой на три года. С 1862 г. – мануфактур-советник. В 1863 г. вновь избран городским головой на три года. С 1867 г. – почетный мировой судья Шуйского судебного мирового округа. Так он избирался еще три срока.

В 1877 г. Г. возглавил Иваново-Вознесенск. В 1878 г. Г. оставил бизнес и перешел к общественным делам. Фабрика была сдана в аренду.

За девять лет нахождения его в должности городского головы город преобразился, был благоустроен и озеленен. Поставлены фонари, открыт парк и общественный сад. Началось строительство публичной библиотеки, реального и женского училищ. Позаботился Г. и о сооружении железной дороги.

Историк

Г. интересовался историей родного города. Ему принадлежит ряд статей краеведческого характера, которые посвящены различных веха истории Иваново-Вознесенска. Готовил работы по этнографии, истории, статистике.

Благотворитель

Г. жертвовал средства на различные нужды. В 1861 г. внес 8 тыс. руб. на сооружение больницы для мастеровых и рабочих, которая расположилась в Вознесенском посаде. В 1865 г. передал собственный дом под публичную библиотеку. Ей же были пожертвованы все книги из личной библиотеки Г., которая насчитывала 1500 экземпляров.

В 1886 г. Г. выделил для Румянцевского музея в Москве собрание историко-юридических актов, датированных XVII в. и посвященных истории Суздальской земли. Собрание насчитывало около 3 тыс. экземпляров. Географическое общество получило от Г. этнографический альбом.

Умер Г. 31 октября 1890 г. в городе, которому посвятил долгие годы своей службы. Г. предусмотрел в своем завещании передачу средств Иваново-Вознесенску. Из его капиталов были выделены 3 тыс. руб., которые положили под проценты. Два раза в год набежавшие проценты тратились на нужды беднейших жителей города, на деньги приобреталось мясо. Ночлежный приют получил 4 тыс. руб. Иваново-Вознесенску были переданы угодья в черте города и в сельской местности. Согласно завещанию городские власти должны были открыть училище, в котором бы преподавалось садоводство, огородничество и техническое рисование. На эти нужды было передано 40 тыс. руб.