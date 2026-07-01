ГАРЕДЖИ

ГАРЕДЖИ - комплекс пещерных монастырей , протянувшийся на 25 км на склонах хребта Гареджи, в 60 км к юго-востоку от Тбилиси; до XX века один из крупнейших на Кавказе религиозно-культурных центров.

Пустынь была основана в середине VI века прп. Давидом Гареджийским, одним из 13 сирийских отцов, пришедших в Грузию во главе с прп. Иоанном Зедазнийским по благословению прп. Симеона Столпника (Младшего) Дивногорца. Прибыв в Грузию, прп. Давид недолго обретался в природной пещере в отроге горы вблизи Тбилиси (позднее на этом месте был построен монастырь, известный как Мамадавити (მამადავითი - отец Давид), или Мтацминда (მთაწმინდა - Святая гора); ныне в центре Тбилиси). Но окончательным местом, пригодным, на взгляд монаха-аскета, для подвига и учреждения уклада жизни по сирийско-палестинскому иноческому уставу, стала «Гареджийская пустыня».

Аскетический характер подвижничества прп. Давида и его учеников, преподобных Додо и Лукиана Гареджийских, позволяет говорить о незначительном строительстве на раннем этапе истории Г. Поскольку монастырская жизнь в лавре св. Давида и в монастырях Натлисмцемели (ნათლისმცემელი - [Иоанна] Крестителя) и Додос Рка (დოდოს რჟა - рог Додо) не прерывалась, эти комплексы неоднократно перестраивались и обновлялись. Из наиболее древних, относящихся к VI-VIII векам памятников монастырского комплекса сохранились кельи и могилы преподобных Давида и Лукиана в лавре (VI век), усыпальница прп. Додо в его монастыре (VI век), келья и стела в Натлисмцемели (VI-VII века), усыпальницы и остатки церкви в Цамебули (წამებული - мученик, VI-VII веков), усыпальницы в Бертубани (ბერთუბანი - местность монахов, VI и X века), несколько малых комплексов, наиболее значительными из которых являются Тетри Удабно (თეთრი უდაბნო - белая пустыня, с сохранившимися в пещерной церкви росписями VI-VIII века) и Берта Мта (ბერთა მთა - гора монахов, где селились отшельники-пещерники, не позднее IX века). В суровых климатических условиях полупустыни в большинстве монастырей уже в ранний период сформировались системы водоснабжения с высеченными в скале желобами и резервуарами, некоторые (например, в лавре) действуют и в настоящее время.

Согласно преданию, после паломничества св. Давида в Иерусалим основанная им пустынь была наделена «третью иерусалимской благодати» (троекратное посещение Гареджи приравнивалось к паломничеству в Иерусалим), поэтому в Гареджи прибывали богомольцы со всего христианского Востока. Особенно почитались могилы преподобных Давида и Лукиана в лавре и св. Додо в Додос Рка. В лавре хранился принесенный св. Давидом из Иерусалима Камень Благодати (в настоящее время в Патриархии Грузии). Священным до настоящего времени считается источник в лавре, образовавшийся во впадине у подножия горного отрога, из которого по каплям сочится целебная вода. В Гареджи много эпиграфических памятников, в т. ч. с надписями, выполненными богомольцами на разных языках, и граффити (в монастырях на пути к лавре).

Новый этап в истории Гареджи (с середины IX века) связан с деятельностью прп. Илариона Грузина. Традиции пустынничества и аскетизма были заменены новыми принципами организации монастырского уклада. Вернувшийся в Гареджи после 7 лет пребывания в Святой земле и в Иорданской пустыне прп. Иларион расширил церковь VI века в честь Преображения Господня в лавре, обновил и украсил могилу прп. Давида, способствовал утверждению его почитания. Монастырский комплекс разросся, пополнилось церковное имущество, увеличилось число монахов, на востоке и западе от монастыря были основаны обители, в местечке Акура близ Телави построен женский монастырь.

К этому периоду относятся высеченные в скале, в верхней части южного крыла лавры, помещения, включающие малую церковь и трапезную, которые, по преданию, являлись обителью прп. Илариона.

С царствования Баграта IV (1027-1072 годы) Гареджи находился под покровительством правителей единого Грузинского царства, однако нашествия турок-сельджуков («великая туретчина», около 1080 года) затормозили развитие комплекса. В царствование Давида IV Строителя (1089-1125 годы), после присоединения к Грузинскому царству Эрети и Кахети (1104 год) и победы над турками, Гареджи окончательно перешел в царское владение, о чем свидетельствуют письменные источники и целая галерея фресковых изображений грузинских правителей в росписях главной церкви монастыря Натлисмцемели, последнее 10-летие XII века (Баграт IV, Давид IV, Димитрий I, Георгий III, царица Тамара, Давид Сослани и отрок Георгий Лаши); главного храма Бертубани, начало XIII века (царица Тамара, Георгий Лаши); главной церкви Колагири, конец XII века (многочисленный ряд представителей высшего духовенства и светской власти с обширными надписями); церковь Благовещения в монастыре Удабно, конец XIII века (Димитрий II Самопожертвователь, епископ Иоанн).

На рубеже XII-XIII веков Гареджи становится важнейшим духовным и культурно-просветительским центром. В этот период уже было 12 монастырей, что нашло отражение в названии комплекса «Двунадесятница Гареджийская». Впоследствии в комплекс вошли и др. окрестные монастыри и скиты; по результатам последних исследований их число превышает 20 (лавра, Натлисмцемели, Удабно, Бертубани, Тетри Удабно, Мравалцкаро (მრავალწყარო - множество источников), Шави Сенакеби (შავი სენაკები - черные кельи), Берта Мта, Цамебули, Чичхитури, Додос Рка, Веран Гареджа (ვერან გარეჯა - опустошенная Гареджа), Саберееби (საბერეები - там, где есть монахи), 4 комплекса Беребис Сери (ბერების სერი - холм монахов), Пирукугмари I и II, Патара Квабеби (პატარა კვაბები - малые пещеры), Диди Квабеби (დიდი კვაბები - большие пещеры), Колагири, Саторге, Коцахура и др.). В различных монастырях многогорья (Натлисмцемели, Додос Рка, Удабно, Бертубани, Колагири) были построены крупные храмы, небольшие часовни, здания жилого и подсобного назначений, связанные между собой системами коридоров, переходов (тоннелей) и лестниц и создававшие единый ансамбль. Интерьеры церквей и трапезных были украшены фресками. Законченный вид приняли гидротехнические сооружения. Археологические материалы XII-XIII веков подтверждают наличие в монастырях высокоразвитого керамического производства и кузнечного дела.

Нашествие монголов под предводительством Берке-хана в 1265 году привело к разорению и опустошению монастырей многогорья и их окрестностей. В 1-й половине XIV века, в царствование Георгия V Блистательного (1314-1346 годы), Гареджийское многогорье все еще представляло собой сильное в политическом и экономическом отношении объединение. Архимандриты Гареджи принимали участие в ведении царского совета и в управлении церковными делами страны. В конце XIV века неоднократные нашествия Тамерлана нарушали монастырскую жизнь. В 1424 году Александр I Великий передал монастыри Гареджи Грузинской Патриархии (Мцхетскому патриаршему престолу). После распада страны на отдельные царства и княжества забота о Гареджи перешла к царям Кахети. К этому периоду относится предпринятое царем кахов Александром II (1574-1605 годы) строительство в верхнем дворике лавры высокой башни, представлявшей собой один из наиболее интересных образцов грузинского зодчества. В 1616 году войско персидского шаха Аббаса I разорило монастыри и истребило братию. Позднее мощи св. мучеников (смотрите статью Гареджийские преподобномученики) были перенесены в усыпальницу монастыря Удабно, известную под названием Моцамети (მოწამეთა - мучеников).

Важную роль в восстановлении разоренных персами монастырей сыграли Теймураз I (1606-1648 годы) и Арчил II (1664-1675 годы). В конце XVII - 1-й трети XVIII веков некоторые монастыри Гареджи пережили новый расцвет, связанный с именем настоятеля лавры - Онуфрия (Мачутадзе) (1690-1732 годы), который за строительную деятельность в лавре, монастырях Натлисмцемели и Бертубани был признан «вторым строителем» Гареджи. Очевидно, в период его настоятельства и при материальной помощи Ираклия I (1688-1703 годы) лавра приняла окончательный вид: были построены церкви свт. Николая, Успения Пресвятой Богородицы и мч. Марины; расширена, обновлена и украшена иконостасом и росписями церковь святого Иоанна Богослова (XII-XIII века); завершено строительство высокой ограды с башенками по углам и украшенных рельефами и надписями главных ворот (1695 год), обновлена или возведена заново основная часть сохранившихся до наших дней церквей, келий и подсобных помещений на расположенных ярусами двориках. В монастырях Натлисмцемели и Додос Рка были построены более просторные трапезные, обновлены и снабжены новыми иконостасами монастырские храмы, сооружены кельи.

Гареджийский монастырский комплекс неоднократно подвергался нападениям (в основном, лакцев) в XVII-XIX веках. Монастыри подвергались грабежам и разорению, священнослужителей брали в плен, мучили, убивали. Среди мучеников, имевших отношение к монастырю, известны Козман († 1630 год), Шио Новый, Давид, Гавриил и Павел (1696-1700 годы), Геронтий, Серапион, Герман, Виссарион, Михаил (Микаэл) и Симеон (Свимеон) († 1851 год), Гавриил Мцире († 1802 год). С небольшими перерывами монастырское служение продолжалось в нескольких монастырях: лавре, Натлисмцемели и Додос Рка. Главной задачей стало строительство и обновление единой системы сторожевых и сигнальных башен.

Один из этапов монастырской жизни Гареджи связан с именами последних грузинских царей - Ираклия II (1762-1798 годы) и его сына Георгия XII (1798-1800 годы), об особом отношении которого к Гареджи свидетельствуют его келья в лавре и восстановленная им церковь Успения Пресвятой Богородицы.

В 1811 году, после присоединения Грузии к России, была упразднена автокефалия Грузинской Церкви; монастырские владения и церковное имущество перешли в ведение государственного казначейства. В 1816 году настоятель Гареджи Иларион обновил притвор в церкви Преображения в лавре. Судя по сохранившимся надгробным камням в лавре и Натлисмцемели, здесь погребали как местных иноков, так и светских лиц. В лавре были захоронены и отцы, принявшие мученическую смерть во время набега лезгин в 1851 году. Этот период отмечен увеличением интереса русских богомольцев и любителей древностей к монастырям Г. (Г. Гордеев, А. Муравьёв).

В 20-х годах XX века, после установления в Грузии советской власти, в действовавших монастырях Гареджи (лавре и Натлисмцемели) жизнь замерла окончательно; в соответствии с новым административным делением граница между Грузией и Азербайджаном пролегла через монастыри Удабно и Чичхитури, а Бертубани отошел Азербайджану. С конца 40-х годов XX века на территории комплекса был размещен военный полигон, в результате чего пострадали или были полностью разрушены высеченные в скале церкви, молельни, уникальные фрески и памятники эпиграфики. В 90-х годах XX века в лавре св. Давида и Натлисмцемели было возобновлено монастырское служение.

Исторические источники:

მველი ჟართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის მეგლები. V-X სს. / რედ. ილ. აბულამე. თბილისი, 1963. Т. 1

ცხორება წმიდისა ღმერთშემოსილისა მამისა ჩუენისა დავით გარესჯელისა მეუდაბნოესი. მვ. ჟართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის მეგლები. თბილისი, 1971. Т. 3

მველი ჟართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის მეგლები, მეტაფრასული რედაჟციები, XI-XIII სს. / რედ. ილ. აბულამე. თბილისი, 1973. Т. 3

Martin-Hisard B. La Pérégrination du moine géorgien Hilarion au Ixe siècle // Bedi Kartlisa. 1981. Т. 39. P. 101-138

ღირსი გაბრიელ მცირე, ღვთივსულიერნი თხრობანი სულთა ღვთისმოყვარეთა ფრიად სარგებელნი. გარეჯელ მამათა ცხოვრება/გამოსაცემად მოამზადა ზ. სხირტლამემ. თბილისი, 2002;

სხირტლამე ზ. საბერეების ფრესკული წარწერები. თბილისი, 1985

გარეჯის ეპიგრაფიკული მეგლები // (გარეჯის საგანმური, II) / გამოსაცემად მოამზადეს დ. კლდიაშვილმა და ზ. სხირტლამემ. თბილისი, 1999. Т. 1.

Дополнительная литература:

ალეჟსი-მესხიშვილი ტ. მოკლე აღწერა საჟართუელოს მონასტერთა, საჟართველოს სასულიერო მახარებელი, 1864, № 8, 9

მღვდელ-მონაზონი კალისტრატე, წმინდა დავით გარესჯელის უდაბნო. თბილისი, 1884

ეპისკოპოსი კირიონი. ამბავი დავით გარესჯის საკვირველთმომჟმედის ჟვისა ტფილისი, 1899

Чубинашвили Г. К. Пещерные мон-ри Давид-Гареджи. Тбилиси, 1948

მენაბდე ლ. მველი ჟრთული მწერლობის კერები. თბილისი, 1962; t. 1

ჟავთარია მ. დავით გარეჯის ლიტერატურული სკოლა, თბილისი, 1965

ლომინამე ბ. ჟართული ფეოდალური ურთიერთობის ისტორიიდან, სენიორიები, I. თბილისი, 1966

დოლაჟიმე მ. ილარიონ ჟართველის ცხოვრების მველი რედაჟციები. თბილისი, 1974

გაფრინდაშვილი გ. გარეჯი. თბილისი, 1987

ისტორიულ პირთა პორტრეტები გარეჯის მრავალმთის ჟოლაგირის მონასტერში. თბილისი, 2000.

Иллюстрация:

Монастырь Саберееби. Архив БРЭ.

© Православная энциклопедия