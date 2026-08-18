ГАРДНЕР ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
ГАРДНЕР ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ - исследователь русской церковной музыки, композитор.
В 1920 году эмигрировал из России, в 1928 году окончил православный богословский факультет Белградского университета. С 1938 года архимандрит в Вене, в 1942-1944 годы епископ Потсдамский, викарий Берлинской и Германской епархии (решением Архиерейского собора РПЦЗ уволен с должности викария и запрещён в служении). В 1950 году, согласно его прошению, Синод вынес решение о снятии с него архиерейского сана и монашества. С 1954 года читал курс русской православной литургической музыки в Мюнхенском университете. С 1967 года сотрудничал с Комиссией восточно- и южнославянских исследований Баварской АН.
Как учёный-медиевист продолжал традиции дореволюционной русской музыкально-исторической школы, главным образом Д.В. Разумовского и В.М. Металлова. Внёс существенный вклад в осмысление и систематизацию данных по истории русского церковного пения, в исследование демественного распева, звуковысотности знаменной нотации, церковнопевческой терминологии. Основной труд - «Богослужебное пение русской православной церкви», одно из самых авторитетных руководств по русскому церковному пению, написанных в XX веке. Автор около 120 произведений и переложений духовной музыки.
Сочинения:
Ein handschriftliches Lehrbuch der altrussischen Neumenschrift. Münch., 1963-1972. Tl 1-3 (mit E. Koschmieder);
Das Problem des altrussischen demestischen Kirchengesanges und seiner linienlosen Notation. Münch., 1967 (Slavistische Beiträ ge, 25);
А. Ф. Львов. [Нью Йорк], 1970;
Богослужебное пение Русской Православной Церкви. Jordanville; N. Y., 1978-1982. Т. 1-2. 3-е изд. М., 2004.