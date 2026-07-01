Гардизи, Абу Саид Абд ал-Хайй ибн Заххак ибн Махмуд (XI в.)
Гарди́зи, Абу Саи́д Абд ал-Хайй ибн Заххак ибн Махмуд (XI в.) — персидский историк, автор сочинения «Украшение известий» (Зайн ал-ахбар), написанного в царствование газневидского султана Абд ар-Рашида (1049—1052). Сочинение Г. посвящено истории персидских царей, Мухаммада и халифов до 1032, а также истории Хорасана от арабского завоевания до 1041. В заключительные главы труда включен подробный рассказ о тюрках, к которым Г. относил многие народы Вост. Европы, в том числе хазар, булгар, буртасов, славян, русов и алан. Сопоставление известий Г. с аналогичными известиями арабских писателей IX—X вв. показало, что сведения Г. о восточноевропейских народах восходили к источникам 2-й половины IX в. ъ
Ист.: Тарих-и Гардизи /Абд ал-Хайй Хабиби. Тегеран, 1968.
Лит.: Бартольд В. В. Сочинения. М., 1973. Т. VIII. С. 23—62; Göckenjan H., Zimonyi I. Orientalische Berichte über die Völker Osteuropas und Zentralasiens im Mittelalter: Die Ğayhānī-Tradition (Ibn Rusta, Gardīzī, udūd al-Ālam, al-Bakrī und al-Marwazī). Wiesbaden, 2001. И. Г. Коновалова.