ГАРДИНГ УОРРЕН
ГАРДИНГ УОРРЕН - государственный деятель, 29-й президент США.
Из семьи учителя. Окончил колледж Огайо в городе Иберия. С конца 1980-х годов соиздатель газеты «Marion Daily Star» в городе Мэрион (штат Огайо). С 1899 года член сената Огайо, в 1903-1904 годы вице-губернатор. В 1915-1921 годы сенатор от штата Огайо. В 1920 году избран президентом США (баллотировался от Республиканской партии США). На выборах выступал под лозунгом «возврата к нормальной жизни» (отхода от реформистской политики Т.В. Вильсона), впервые в политической практике США широко использовал возможности прессы, радио и Голливуда.
Вступил в должность президента в марте 1921 года. Президентство Гардинга ознаменовалось невиданно широкой коррупцией в его окружении («банда из Огайо»), разгулом преступности, связанной в первую очередь с бутлегерством. На международной арене правительство Гардинга проводило политику экспансии на Дальнем Востоке и в Латинской Америке, отказалось допустить советских представителей на Вашингтонскую конференцию 1921-1922 годов. Умер от сердечного приступа во время «Вояжа понимания» - серии выступлений в целях опровергнуть выдвинутые против него обвинения в коррупции. В изданной в 1930 году книге агента ФБР Г. Минса «Странная смерть президента Гардинга» было высказано предположение, что Гардинг был отравлен во избежание политического скандала.
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