ГАРДИНЕР СЭМЮЭЛ РОСОН

ГАРДИНЕР СЭМЮЭЛ РОСОН - британский историк.

Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Вин­че­стер­ском кол­лед­же и Окс­форд­ском университете . С 1871 года пре­по­да­вал в Ко­ро­лев­ском кол­лед­же в Лон­до­не (профессор с 1876 года). Внёс круп­ный вклад в изу­че­ние Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII века . Гардинер сфор­му­ли­ро­вал кон­цеп­цию так называемой пу­ри­тан­ской ре­во­лю­ции, со­глас­но ко­то­рой ре­во­лю­ция в Анг­лии бы­ла ли­ше­на со­циаль­но-эко­но­мической ос­но­вы и но­си­ла ре­лигозно-кон­сти­туционный ха­рак­тер. В во­про­сах ме­то­до­ло­гии раз­де­лял идеи Л. фон Ран­ке, стре­мил­ся к объ­ек­ти­виз­му. За­ду­ман­ный фун­даментальный труд, по­свя­щён­ный английской ис­то­рии от вос­ше­ст­вия на пре­стол Яко­ва I Стю­ар­та до Рес­тав­ра­ции, за­вер­шить не ус­пел, до­вёл ис­сле­до­ва­ние лишь до на­ча­ла гражданской вой­ны в 1642 году («History of Eng­land from the accession of James I to the outbreak of the Civil War, 1603-1642», 1883-1884. Vol. 1–10). Гардинер так­же из­да­вал до­ку­мен­ты по ис­то­рии Английской ре­во­лю­ции XVII века («Constitutional documents of the Puri­tan revolu­tion, 1625-1660», 2nd ed., 1899), в 1891-1897 годах был главным ре­дак­то­ром журнала «English Historical Review».

Сочинения:

Prince Charles and the Spanish marriage, 1617-1623. L., 1869. Vol. 1-2;

History of the Great Civil War (1642-1649). L., 1886-1891. Vol. 1-3. L., 1987. Vol. 1-4;

Пу­ри­та­не и Стю­ар­ты. 1603-1660 гг. СПб., 1896;

History of the commonwealth and protectorate, 1649-1656. L., 1903. Vol. 1-4.

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