ГАРДИНЕР СЭМЮЭЛ РОСОН
ГАРДИНЕР СЭМЮЭЛ РОСОН - британский историк.
Образование получил в Винчестерском колледже и Оксфордском университете. С 1871 года преподавал в Королевском колледже в Лондоне (профессор с 1876 года). Внёс крупный вклад в изучение Английской революции XVII века. Гардинер сформулировал концепцию так называемой пуританской революции, согласно которой революция в Англии была лишена социально-экономической основы и носила религозно-конституционный характер. В вопросах методологии разделял идеи Л. фон Ранке, стремился к объективизму. Задуманный фундаментальный труд, посвящённый английской истории от восшествия на престол Якова I Стюарта до Реставрации, завершить не успел, довёл исследование лишь до начала гражданской войны в 1642 году («History of England from the accession of James I to the outbreak of the Civil War, 1603-1642», 1883-1884. Vol. 1–10). Гардинер также издавал документы по истории Английской революции XVII века («Constitutional documents of the Puritan revolution, 1625-1660», 2nd ed., 1899), в 1891-1897 годах был главным редактором журнала «English Historical Review».
Сочинения:
Prince Charles and the Spanish marriage, 1617-1623. L., 1869. Vol. 1-2;
History of the Great Civil War (1642-1649). L., 1886-1891. Vol. 1-3. L., 1987. Vol. 1-4;
Пуритане и Стюарты. 1603-1660 гг. СПб., 1896;
History of the commonwealth and protectorate, 1649-1656. L., 1903. Vol. 1-4.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)