Гардинер (англ. Gardiner), Сэмюэль Росон (04.03.1829 ‒ 24.02.1902)

Га́рдинер (англ. Gardiner), Сэмюэль Росон (04.03.1829 — 24.02.1902) — английский историк, автор фундаментальных трудов по истории Английской революции середины XVII в.

Родился в Ропли (Гемпшир) в семье потомков дочери О. Кромвеля Бриджет. Образование получил в Уичестере и Крайст-Черч колледже Оксфордского университета. С юности решил изучать историю Англии XVII в. С 1872 — читал лекции по истории, с 1877 — профессор новой истории в Королевском колледже Лондонского университета. 1885—1894 — профессор Оксфордского университета. 1891—1901 — редактор журнала «Английское историческое обозрение». Г. – ав-тор многотомной «Истории Англии», в которой изложил либеральную концепцию т. н. пуританской революции, которая пересмотрела тезис о «великом мятеже». Основная идея которой заключалась в том, что революция в Англии носила рели-гиозно-конституционный характер, лишенный социально-экономической основы. Причины революции Г. видел в челове-ческом факторе. Отсюда особое внимание уделял тщательному анализу личностным чертам монархов, министров и пол-ководцев XVII в. Подверг пересмотру негативную характеристику О. Кромвеля. Последователь Л. Ранке, в методологии стремился к объективизму. 18-томный труд, посвященный истории Англии от восшествия Якова I Стюарта до Реставра-ции, не был завершен им полностью. В ходе работы над «Историей» собрал обширный документальный материал в личных и государственных архивах Британии и Европы. Изданные Г. документы по истории революции и сегодня сохраняют свое значение.

Соч.: History of England from the accession of James I to the outbreak of the Civil war 1603—1642. V. 1—10. London, 1883—1884; History of the Great Civil War (1642—1649). V. 1—14. London, 1886—1891; History of the Commonwealth and Protectorate, 1649—1660. V. 1—4. London, 1909.

Лит.: Nixon M. Samuel Rawson Gardiner and the Idea of History // Victorian Studies. Vol. 55, № 1 (2012). М. П. Айзенштат.