ГАРДИАН
ГАРДИАН - ежедневная газета в Великобритании.
Основана в 1821 году в городе Манчестер под названием «Манчестер гардиан» («Manchester Guardian»). Первоначально еженедельная газета, с 1855 года ежедневная утренняя газета, с 1959 года именуется «Гардиан». Издатель - объединение «Guardian Media Group». Тираж 341 тысяч экземпляров (2005 год). С 1964 года штаб-квартира находится в Лондоне. Издаётся в Лондоне и Манчестере, распространяется по всей Великобритании и частично за рубежом. Поддерживает Лейбористскую партию, ориентируется на либеральную интеллигенцию. В 1993 году «Guardian Media Group» приобрело старейшую воскресную газету «The Observer», которая стала «воскресным двойником» «Гардиан». С 2005 года газета выходит в уменьшенном формате, что позволило увеличить её тираж. Электронная версия «Гардиан» - «Guardian Unlimited» имеет 11 млн посетителей в месяц по всему миру, в том числе 2,2 млн в Великобритании (2005 год). В 2005 году это интернет-издание получило премию Международной академии цифровых наук и искусств как лучшая электронная газета мира.
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