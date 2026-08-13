ГАРДЕН МЭРИ

ГАРДЕН МЭРИ - американская пе­ви­ца (со­пра­но).

С 1896 года учи­лась в Па­ри­же у М. Мар­ке­зи , Л. Фю­же­ра, Ж. Буи, М. Ше­ва­лье. Де­бю­ти­ро­ва­ла в пар­тии Луи­зы (од­но­именная опе­ра Г. Шар­пан­тье) в те­ат­ре «Опе­ра-Ко­мик» (1900 год), пе­ла так­же в «Гранд-Опе­ра» в Па­ри­же, «Ко­вент-Гар­ден» в Лон­до­не, в Мон­те-Кар­ло. Вер­ши­на её карь­е­ры - пар­тия Ме­ли­сан­ды в пре­мье­ре опе­ры «Пел­ле­ас и Мели­сан­да» К. Де­бюс­си (1902 год, Париж). В 1907 году впер­вые вы­сту­пи­ла в Нью-Йор­ке на сце­не «Ман­хэт­тен опе­ра-ха­ус» в пар­тии Та­ис (од­но­именная опе­ра Ж. Масс­не), в 1908 году там же испол­ни­ла пар­тию Ме­ли­сан­ды. В 1910-1934 годы со­ли­ст­ка Чи­каг­ской опер­ной ком­па­нии, в се­зон 1921-1922 года её ди­рек­тор; при со­дей­ст­вии Гарден здесь со­стоя­лась пре­мье­ра опе­ры «Лю­бовь к трём апель­си­нам» С.С. Про­кофь­е­ва (1921 год). Га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Ев­ро­пе и США, вы­сту­па­ла в пар­ти­ях: Кар­мен, Тос­ка, Са­ло­мея (в од­ноименных опе­рах Ж. Би­зе, Дж. Пуч­чи­ни, Р. Штрау­са), бы­ла пер­вой ис­пол­ни­тель­ни­цей в ря­де современных опер (пар­тия Ка­тюши в «Вос­кре­се­нии» Ф. Аль­фа­но, и др.). С 1935 года пре­по­да­ва­ла в Чи­ка­го, бы­ла кон­суль­тан­том при по­ста­нов­ке филь­мов-опер в Гол­ли­ву­де. В 1939 году вер­ну­лась в Шот­лан­дию. На­гра­ж­де­на ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1921 год).

Сочинения:

Mary Garden’s story. N. Y., 1951 (with L. Biancolli).

Иллюстрация:

М. Гар­ден в пар­тии Ме­ли­сан­ды («Пел­ле­ас и Ме­ли­санд­а» К. Де­бюс­си). Архив БРЭ.

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