ГАРДЕН МЭРИ
ГАРДЕН МЭРИ - американская певица (сопрано).
С 1896 года училась в Париже у М. Маркези, Л. Фюжера, Ж. Буи, М. Шевалье. Дебютировала в партии Луизы (одноименная опера Г. Шарпантье) в театре «Опера-Комик» (1900 год), пела также в «Гранд-Опера» в Париже, «Ковент-Гарден» в Лондоне, в Монте-Карло. Вершина её карьеры - партия Мелисанды в премьере оперы «Пеллеас и Мелисанда» К. Дебюсси (1902 год, Париж). В 1907 году впервые выступила в Нью-Йорке на сцене «Манхэттен опера-хаус» в партии Таис (одноименная опера Ж. Массне), в 1908 году там же исполнила партию Мелисанды. В 1910-1934 годы солистка Чикагской оперной компании, в сезон 1921-1922 года её директор; при содействии Гарден здесь состоялась премьера оперы «Любовь к трём апельсинам» С.С. Прокофьева (1921 год). Гастролировала в Европе и США, выступала в партиях: Кармен, Тоска, Саломея (в одноименных операх Ж. Бизе, Дж. Пуччини, Р. Штрауса), была первой исполнительницей в ряде современных опер (партия Катюши в «Воскресении» Ф. Альфано, и др.). С 1935 года преподавала в Чикаго, была консультантом при постановке фильмов-опер в Голливуде. В 1939 году вернулась в Шотландию. Награждена орденом Почётного легиона (1921 год).
Сочинения:
Mary Garden’s story. N. Y., 1951 (with L. Biancolli).
Иллюстрация:
М. Гарден в партии Мелисанды («Пеллеас и Мелисанда» К. Дебюсси). Архив БРЭ.