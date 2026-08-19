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ГАРДАРИКИ
ГАРДАРИКИ - топоним, обозначавший Древнерусское государство в древне-скандинавских источниках начиная с последней четверти XII века.
Понятие «Гардарики» возникло на основе более древнего термина «Garðar» - «Страна укреплений», появившегося в результате проникновения скандинавов из Ладоги в глубь славянской территории, где они встречали многочисленные укреплённые поселения, называемые местными жителями городами, и употреблявшегося по отношению к Древне-русскому государству в конце X - конце XII веков.
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