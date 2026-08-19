ГАРДАРИКИ

ГАРДАРИКИ - топоним, обозначавший Древнерусское государство в древне-скандинавских источниках начиная с последней четверти XII века.

По­ня­тие «Гардарики» воз­ник­ло на ос­но­ве бо­лее древ­не­го тер­ми­на «Garðar» - «Стра­на ук­ре­п­ле­ний», поя­вив­ше­го­ся в ре­зуль­та­те про­ник­но­ве­ния скан­ди­на­вов из Ла­до­ги в глубь славянской тер­ри­то­рии, где они встре­ча­ли мно­го­численные ук­ре­п­лён­ные по­се­ле­ния, на­зы­вае­мые ме­ст­ны­ми жи­теля­ми го­ро­да­ми, и упот­реб­ляв­ше­го­ся по от­но­ше­нию к Древне-русскому государству в конце X - конце XII веков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)