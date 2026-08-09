ГАРБОРГ АРНЕ ЭВЕНСЕН

ГАРБОРГ АРНЕ ЭВЕНСЕН - норвежский писатель.

Пи­сал на лан­смо­ле - но­во­нор­веж­ском языке, ста­нов­ле­нию ко­то­ро­го по­свя­ще­на его ра­бо­та «Но­во­нор­веж­ское лин­гвис­ти­че­ское и на­цио­наль­ное дви­же­ние» («Den ny-norske sprog og natio­nalitets­bevægelse», 1877 год). Окон­чил учи­тель­скую се­ми­на­рию (1870 год), учил­ся в Университете ко­ро­ля Фре­де­ри­ка в Кри­стиа­нии (1873-1875 годы); со­труд­ни­чал в круп­ней­ших норвежских га­зе­тах . Пер­вое ху­дожественное сочинение Гарборга - ро­ман «Воль­но­ду­мец» («Ein Fritenkjar», 1881 год); наи­бо­лее из­вес­тен ро­ман «Кре­сть­яне-сту­ден­ты» («Bondestudentar», 1883 год, русский перевод 1911 года) о не­га­тив­ном влия­нии ци­ви­ли­за­ции на пат­ри­ар­халь­ный кре­сть­ян­ский ук­лад.

Сре­ди других со­чи­не­ний: ро­ман о взаи­мо­от­но­ше­нии по­лов «Муж­чи­ны» («Mannfolk», 1880 год, русский перевод 1911 года); со­ци­аль­но-кри­тические ро­ма­ны «У ма­мы» («Hos mama», 1890 год, русский перевод 1905 года), «Ус­та­лые лю­ди» («Trætte mænd», 1891 год, русский перевод 1895 года). В ря­де со­чи­не­ний Гарборга про­яв­ля­ют­ся нео­ро­ман­тические тен­ден­ции: по­эма «Ха­уг­тус­са» («Haugtussa», 1895 год), где Гарборг об­ра­ща­ет­ся к народным по­верь­ям, и др.

В по­зд­них ро­ма­нах Гарборга уси­ли­ва­ют­ся чер­ты мис­ти­циз­ма: «По­те­рян­ный отец» («Den burtkomne faderen», 1899 год, русский перевод 1911 года) и «Вер­нув­ший­ся сын» («Heimkomin son», 1908 год, русский перевод 1911 года).

Сочинения:

Собр. соч. М., 1911-1912. Т. 1-7;

Skrifter i samling. Oslo, 2001. Bd 1-12;

Ста­тьи о Тол­стом. М., 2002.

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