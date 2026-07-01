Гарашанин, Илия (16.01.1812, Гараши, близ Крагуеваца ‒ 16.06.1874, Грацка)

Гараша́нин, Илия (16.01.1812, Гараши, близ Крагуеваца — 16.06.1874, Грацка) — сербский государственный и политический деятель. Родился в семье состоятельного торговца. В 1834—1837 служил таможенным чиновником, в 1837 стал командующим постоянным войском князя Милоша Обреновича. Занимал ответственные министерские посты в сербском правительстве уставобранителей: в 1843—1852 и 1858—1859 был министром внутренних дел; в 1852—1853 и 1861—1867 — премьер-министром и министром иностранных дел. Г. принимал активное участие в борьбе уставобранителей против династии Обреновичей. В 1844 он составил внешнеполитическую программу сербского государства «Начертание», которая подразумевала создание на Балканах единого южнославянского государ­ства под эгидой Сербии. Будучи, по мысли Г., естественной покровительницей всех славян, находящихся под игом Турции, Сербия должна была стать центром всеславянского движения на Балканах и объединить Болгарию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Северную Албанию, Славонию, Хорватию и Далмацию. «Начертание» носило ярко выраженную антиавстрийскую и антирусскую направленность. Г. возглавил практическую работу агентов в балканских регионах по привлечению населения к объединению вокруг Сербии. В 1866—1867 Г. заключил ряд договоров и соглашений с Черногорией, Грецией и Румынией — т. н. Балканский союз.

Лит.: Никифоров К. В. Сербия в середине XIX в. Начало деятельности по объединению Сербских земель. М. 1995; Љушић Р. Књига о Начертанију. Београд. 1993; Чубриловић В. Историја политичке мисли у Србији XIX века. Београд. 1958. Е. П. Кудрявцева.