Гарашанин, Илия (16.01.1812, Гараши, близ Крагуеваца ‒ 16.06.1874, Грацка)
Гараша́нин, Илия (16.01.1812, Гараши, близ Крагуеваца — 16.06.1874, Грацка) — сербский государственный и политический деятель. Родился в семье состоятельного торговца. В 1834—1837 служил таможенным чиновником, в 1837 стал командующим постоянным войском князя Милоша Обреновича. Занимал ответственные министерские посты в сербском правительстве уставобранителей: в 1843—1852 и 1858—1859 был министром внутренних дел; в 1852—1853 и 1861—1867 — премьер-министром и министром иностранных дел. Г. принимал активное участие в борьбе уставобранителей против династии Обреновичей. В 1844 он составил внешнеполитическую программу сербского государства «Начертание», которая подразумевала создание на Балканах единого южнославянского государства под эгидой Сербии. Будучи, по мысли Г., естественной покровительницей всех славян, находящихся под игом Турции, Сербия должна была стать центром всеславянского движения на Балканах и объединить Болгарию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Северную Албанию, Славонию, Хорватию и Далмацию. «Начертание» носило ярко выраженную антиавстрийскую и антирусскую направленность. Г. возглавил практическую работу агентов в балканских регионах по привлечению населения к объединению вокруг Сербии. В 1866—1867 Г. заключил ряд договоров и соглашений с Черногорией, Грецией и Румынией — т. н. Балканский союз.
Лит.: Никифоров К. В. Сербия в середине XIX в. Начало деятельности по объединению Сербских земель. М. 1995; Љушић Р. Књига о Начертанију. Београд. 1993; Чубриловић В. Историја политичке мисли у Србији XIX века. Београд. 1958. Е. П. Кудрявцева.