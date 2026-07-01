Гарантийный акт 1815 (Акт относительно признания и гарантии постоянного нейтралитета Швейцарии и неприкосно-венности ее территории)

Гаранти́йный акт 1815 (Акт относительно признания и гарантии постоянного нейтралитета Швейцарии и неприкосновенности ее территории) — международное соглашение, подписанное 20 ноября 1815 в Париже представителями Австрии, Великобритании, Португалии, Пруссии, России и Франции. Соглашение подтверждало и конкретизировало решения Венского конгресса 1814—1815, касающиеся нейтралитета Швейцарии. Вместе с Заключительным актом Венского конгресса, а также приложениями к нему: № 90 Декларация держав о делах Гельветического Союза (от 20 марта 1815), а также № 91 Акт приступления Швейцарского Союза к декларации, данной державами на Конгрессе Венском 8[20] марта 1815 (от 27 мая 1815), Г. а. сформировал международную правовую основу политики нейтралитета, которую Швейцария сохраняет уже более 200 лет.

Лит.: Мартенс Ф. Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. Т. IV. Ч. 1. СПб., 1878. С. 31—35. В. С. Дударев.