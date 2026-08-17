ГАРАГАЙ
ГАРАГАЙ - монументальный комплекс 2-й половины II тысячелетия до нашей эры в долине Римак на центральном побережье Перу (ныне на территории города Лима).
Систематические раскопки перуанских археологов с 1974 года. Построен в середине II тысячелетия до нашей эры, после оставления центра Ла-Флорида (1-я половина II тысячелетия). Состоит из центральной платформы (385×125×23 м) и 2 отдельно стоящих более низких боковых, окаймлявших незастроенную площадь. Подобно другим П-образным в плане центрам ориентирован на северо-восток. Массив главной платформы из глины и булыжников облицован камнем, на вершину ведёт лестница, фланкированная внизу стенами, хорошая сохранность глиняных ступеней свидетельствует, что ими не пользовалось много людей. На вершине - несколько раз перестраивавшийся углублённый квадратный (24×24 м) зал, судя по следам деревянных столбов, перекрытый. На стенах предпоследнего этапа - глиняные полихромные рельефные изображения мифологических существ в виде пауков с антропоморфными чертами и клыками ягуара. В круглых углублениях на полу - расписные глиняные клыкастые фигурки, одна из них с прикреплёнными колючками кактуса сан-педро, сок которого имеет наркотические свойства, и бусами из эквадорских раковин Spondylus. Керамика открытых форм с прочерченным и расписным декором. Гарагай был, видимо, центром долины с рассеянным населением из нескольких тысяч земледельцев и рыбаков. Оставление Гарагая около 900 года, возможно, произошло вследствие разрушительного цунами.
Иллюстрация:
Гарагай. Полихромный рельеф. Архив БРЭ.
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