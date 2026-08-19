ГАПОН Георгий Аполлонович

Лидер рабочего движения, священник.

Учился в Петербургской духовной академии. Несмотря на неудачу C. Зубатова в 1903-1904 гг. по инициативе Гапона с одобрения столичных властей в Санкт-Петербурге было создано Собрание русских фабрично-заводских рабочих . Это организация должна была добиваться компромисса между рабочими и предпринимателями, способствовать улучшению жизни работников. Гапон обладал хорошими ораторскими способностями и сумел привлечь в свою организацию тысячи рабочих. Гапон считал, что когда организация станет достаточно мощной, она может превратиться в самостоятельную политическую силу и предложить царю союз в проведении преобразований, основанных на христианских принципах - капиталисты при посредничестве монарха должны были поделиться своими богатствами и обеспечить более высокий уровень жизни рабочих. Гарантом такой политики должна была стать рабочая организация, выполняющая роль и партии, и профсоюза. Постепенно Гапон стал выступать за создание парламента , в котором рабочая фракция будет влиять на законодательство. Узнав об идеях Гапона, покровительствовавшие ему чиновники отказали Собранию в дальнейшей поддержке. Гапон стал инициатором демонстрации 9.1.1905, которая закончилась «кровавым воскресением». Гапон, находившийся в первых рядах демонстрантов, остался жив. Он выпустил воззвание, проклинавшее царя и его министров. Эмигрировал, сблизился с эсерами , создал революционную организацию Всероссийский рабочий союз, участвовал попытках организации восстаний в России. Нелегально вернувшись в Россию в ноябре 1905 г., установил контакты с властями, публично поддерживал политику С. Витте. Эсеры обвинили его в провокаторстве и убили.

Автор статьи: Шубин А.В.