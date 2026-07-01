Гаошань (кит. «горцы», «горный народ»)

Гаоша́нь (кит. «горцы», «горный народ») — название группы племен австронезийской языковой семьи (ами, атаял, паиван, бурун и другие), населяющих горные восточные районы Тайваня. В более широком смысле употребляется в качестве названия для всех коренных жителей острова, включая представителей равнинных племен — пинту. Общая численность — ок. 548 тыс. человек (2016), что составляет примерно 2,3 % от населения Тайваня. Из 26 известных языков аборигенов ост-рова 10 на настоящий момент являются вымершими, еще 5 находятся на грани исчезновения. Около 70 % коренного насе-ления исповедуют различные направления христианства (пресвитерианство, католицизм), сохраняются традиционные анимистические верования, а также перенятые у китайцев-хань даосизм, конфуциан­ство и буддизм. Интересы коренного населения представляет Совет аборигенных народов (создан в 1996 как Совет по делам аборигенных народов, переимено-ван в 2002). К 2014 16 племен получили официальный статус отдельных этнических групп.

Переселение предков Г. на Тайвань относят к VI—III вв. до н. э. Предположительно, с Тайваня носители австронезийских языков мигрировали на Филиппины, в Индонезию, Полинезию и на острова Океании. Основными занятиями являлись охота, собирательство и рыболов­ство, к IV в. распространяются местные железные орудия (до этого ввозившиеся с материка), к VII в. часть населения переходит к земледелию и оседлому скотоводству. В равнинной части острова активно шли про-цессы имущественного расслоения, существовало частное землевладение.

В 1624 юго-запад Тайваня был захвачен Нидерландской Ост-Индской компанией, подчинившей значительную часть ост-рова. Началась христианизация местного населения. В 1626 на севере появились испанцы, полностью вытесненные к 1642 объединенными силами голландцев и аборигенов. В 1662 голландцев выбил с Тайваня Чжэн Чэнгун, превративший остров в базу для сопротивления захватившим континентальный Китай маньчжурам. Это привело к первой волне массовой хань-ской миграции на Тайвань, продолжившейся и после завоевания острова империей Цин в 1683. Маньчжуры стремились ассимилировать коренное население, также вытесняя его из равнинной части острова в труднодоступные горные районы. В 1895 Тайвань перешел под власть Японии, сохранявшуюся до 1945. Племена Г. оказали японцам наиболее продолжи-тельное сопротивление.

В 1949 потерпевшее поражение от коммунистов правительство Гоминьдана (Китайской Республики) сделало своим цен-тром Тайвань, что способствовало еще одной крупной волне китайской миграции на остров. До 1970—1980-х власти про-должали активную ассимиляцию коренного населения, которая оказалась успешной в равнинной части острова. Горные племена сохранили традиционную культуру и обычаи.

Лит.: Blundell D. Taiwan: Linguistics, History and Prehistory. Taipei, 2000; Brown M. J. Is Taiwan Chinese? The Impact of Cul-ture, Power, and Migration on Changing Identities. Berkeley, 2004; Cauquelin J. Aborigines of Taiwan: The Puyama, from Headhunting to the Modern World. London, 2004; History, Culture and Ethnicity: Selected Papers from the International Confer-ence on the Formosan Indigenous Peoples. Taipei, 2006. А. А. Майзлиш.