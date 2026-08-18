ГАО СИНЦЗЯНЬ

ГАО СИНЦЗЯНЬ​ - китайский прозаик, драматург , критик, режиссёр.

Окон­чил Пе­кин­ский институт иностранных язы­ков (1962 год). Литературный де­бют - эс­се «Ба Цзинь в Па­ри­же» («Ба Цзинь цзай Ба­ли», 1978 год). С 1981 года режиссер Пе­кин­ско­го народного те­ат­ра. С конца 1980-х годов жи­вёт во Фран­ции. Из­вест­ность Гао Синцзянь при­нес­ли пье­сы «Ос­та­нов­ка» («Чэ чжань», 1983 год), «Аб­со­лют­ный сиг­нал» («Цзю­эдуй ды синь­хао», 1982 год), «Ди­карь» («Е жэнь», 1985 год). Пье­са «Иной бе­рег» («Би ань», 1986 год) бы­ла за­пре­ще­на к по­ста­нов­ке.

Ав­тор сборников по­вес­тей и рас­ска­зов «Го­луб­ка крас­ные губ­ки» («Ю чжи гэц­зы цзяо хун­чур», 1984 год) и «Удоч­ка для мое­го де­да» («Гэй во ла­ое май юй­гань», 1986 год); ро­ма­нов «Го­ра ду­ха» («Лин шань», 1989 год) и «Биб­лия од­но­го че­ло­ве­ка» («Игэ жэнь ды шэнь­цзин», 1998 год); ли­те­ра­ту­ро­ведческих ра­бот - «Ис­сле­до­ва­ние приё­мов мо­дер­ни­ст­ско­го ро­ма­на» («Сянь­дай сяо­шо цзи­цяо чу­тань», 1981 год) и др. В про­из­ве­дени­ях Гао Синцзянь от­ра­зи­лось влия­ние ев­ропейского мо­дер­низ­ма и аван­гар­диз­ма; в их цен­тре - фи­лософские про­бле­мы, те­ма ду­хов­ных ис­ка­ний. Пе­ре­ве­де­ны на многие язы­ки ми­ра. Но­бе­лев­ская премия (2000 год).

Сочинения:

Ба юэ сюэ. Тай­бэй, 2000;

Обос­но­ва­ние ли­те­ра­ту­ры: Но­бе­лев­ская лек­ция 2000 / Пер. с кит. [и по­слесл.] Д. Н. Вос­кре­сен­ско­го // Ино­стран­ная ли­те­ра­ту­ра. 2001. № 5;

Мэйю чжуи. Тай­бэй, 2001.

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