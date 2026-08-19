ГАО ШИ
ГАО ШИ (второе имя - Дафу) - китайский поэт.
Родился в бедной семье. В зрелом возрасте начал служебную карьеру, занимал посты императорского советника, генерал-губернатора области и др. Был другом поэтов Ли Бо и Ду Фу. Сохранилось более 200 стихотворений, вошедших в собрание сочинений «Гао чанши цзи». Поэзию Гао Ши отличает широкий тематический диапазон, но наибольшее значение имеют воспевавшие героизм защитников границы «стихотворения о пограничной заставе» («бяньсай ши»), которые составляли отдельный жанр танской поэзии. Важное место в поэтическом наследии Гао Ши занимают произведения с явно выраженной публицистической окраской [стихотворение «На мотив песни ласточки» («Янь гэ син») и др.].
Сочинения:
Чистый поток: Поэзия эпохи Тан (VII-X вв.). СПб., 2001. С. 131-134.
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