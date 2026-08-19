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ГАО-ЦЗУ
ГАО-ЦЗУ (буквально - Высокочтимый Предок-Основатель) - посмертное («храмовое») имя нескольких императоров Китая.
1) Лю Бана - основателя династии Западной Хань (206 годдо нашей эры - 8 год нашей эры), правил в 206-195 годах до нашей эры;
2) Ли Юаня - основателя династии Тан (618-907 годы), правил в 618-626 годах;
3) Ши Цзинтана - основателя династии Поздняя Цзинь (936-947 годы), правил в 936-942 годах;
4) Лю Чжиюаня - основателя династии Поздняя Хань, правил в 947-950 годах (свергнут Го Вэем, основателем династии Поздняя Чжоу).
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