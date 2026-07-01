ГАНЗЕН ПЁТР ГОТФРИДОВИЧ
ГАНЗЕН ПЁТР ГОТФРИДОВИЧ (настоящее имя и фамилия Петер Эмануэль Хансен, Hansen) - датский и русский литератор, переводчик.
Окончил реальное училище в Копенгагене. В 1871-1917 годы жил в России (в 1871-1881 годы агент телеграфной компании в Омске и Иркутске, в 1881 году переехал в Санкт-Петербург). Переводил на датский язык роман И.А. Гончарова «Обыкновенная история» (1877 год), прозу Л.Н. Толстого (с 1885 года). Вместе с женой А.В. Ганзен (Васильевой) переводил на русский язык произведения скандинавских авторов: Х.К. Андерсена, Г. Брандеса, Б.М. Бьёрнсона, Г. Ибсена, К. Гамсуна, С. Кьеркегора, А. Стриндберга и др. Издатель литературных альманахов «Северный сборник» (1907-1911 годы) и «Фьорды» (1909-1914 годы). Автор ряда литературоведческих, этнографических и социально-экономических работ.
Сочинения:
Общественная самопомощь в Дании, Норвегии и Швеции. СПб., 1898 год;
Трудовая помощь в скандинавских государствах. СПб., 1900 год;
Опыт оздоровления деревни. СПб., 1902 год.
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