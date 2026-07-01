ГАНЗЕН ПЁТР ГОТФРИДОВИЧ

ГАНЗЕН ПЁТР ГОТФРИДОВИЧ (настоящее имя и фамилия Пе­тер Эма­ну­эль Хан­сен, Hansen) - датский и русский литератор, переводчик.

Окон­чил ре­аль­ное училище в Ко­пен­га­ге­не. В 1871-1917 годы жил в Рос­сии (в 1871-1881 годы агент те­ле­граф­ной ком­па­нии в Ом­ске и Ир­кут­ске, в 1881 году пе­ре­ехал в Санкт-Пе­тер­бург). Пе­ре­во­дил на датский язык ро­ман И.А. Гон­ча­ро­ва «Обык­но­вен­ная ис­то­рия» (1877 год), про­зу Л.Н. Тол­сто­го (с 1885 года). Вме­сте с же­ной А.В. Ган­зен (Ва­силь­е­вой) пе­ре­во­дил на русский язык про­из­ве­де­ния скандинавских ав­то­ров: Х.К. Ан­дер­се­на, Г. Бран­де­са, Б.М. Бьёрн­со­на, Г. Иб­се­на, К. Гам­су­на, С. Кьер­ке­го­ра, А. Стринд­бер­га и др. Из­да­тель литературных аль­ма­на­хов «Се­вер­ный сбор­ник» (1907-1911 годы) и «Фьор­ды» (1909-1914 годы). Ав­тор ря­да ли­те­ра­ту­ро­ведческих, эт­но­гра­фических и со­ци­аль­но-эко­но­мических ра­бот.

Сочинения:

Об­ще­ст­вен­ная са­мо­по­мощь в Да­нии, Нор­ве­гии и Шве­ции. СПб., 1898 год;

Тру­до­вая по­мощь в скан­ди­нав­ских го­су­дар­ст­вах. СПб., 1900 год;

Опыт оз­до­ров­ле­ния де­рев­ни. СПб., 1902 год.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)