ГАНЗЕН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Российский художник-маринист, коллекционер.

Биография и творчество

Внук И.К. Айвазовского. Образование получил в родном городе, окончил Ришельевскую гимназию и юридический факультет Новороссийского университета. После этого уехал в Германию для учебы в местных академиях изящных искусств. В 1903 г. принял участие в выставке в Берлине. Затем продолжает учебу у французских живописцев А. Робера-Флери и Ж. Лефевра в Париже. Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. пишет картины на темы морских сражений. В 1909 г. совершил поездку на Кавказ и в Крым. В 1910 г. открыл собственную художественную галерею, которая по его замыслу должна была стать художественным музеем г. Одессы. Многие русские художники оказывают ему помощь в начинании. В апреле 1914 г. женился на вдове Олимпиаде Владимировне Мурузи. В 1914 г. вместе с супругой переезжает в Санкт-Петербург, где пишет полотна с батальными сценами, но часто гостит в имении Роман-Эли в Крыму, где продолжает создавать пейзажи и гравюры. Его работы пользовались популярностью, использовались в печати, в 1915 г. его назначили на службу в морское министерство, он занимал пост художника Главного морского штаба России. В феврале 1917 г. его кандидатура была выдвинута на присуждение звания академика, но из-за революционных событий голосование так и не состоялось. В январе 1920 г. вместе с супругой покинул Россию, они прибыли в Королевство сербов, хорватов и словенцев. В 1922 г. Ганзен поселился в Дубровнике, виллу он назвал в честь своей жены «Олимпия». Продолжал заниматься живописью, рисовал пейзажи окрестностей Дубровника. Его работы выставлялись в Европе, в Аргентине и Бразилии, а в 1929 г. в Париже прошла его персональная выставка, имевшая большой резонанс. На его последней выставке в Белграде в 1936 г. были выставлены полотна, посвященные истории флота Далмации. Похоронен на православном кладбище г. Дубровник. Супруга пережила его, но после кончины в 1945 г. была похоронена вместе с мужем.