Ганземан (Ханземан, нем. Hansemann), Давид (12.07.1790, Финкенвердер (совр. Гамбург) ‒ 04.08.1864, Шлангенбад)

Га́нземан (Ханземан, нем. Han­semann), Дави́д (12.07.1790, Финкенвердер (совр. Гамбург) — 04.08.1864, Шлангенбад) — прусский экономист, либеральный политик, банкир.

Г. выражал интересы промышленно развитой Рейнской области Пруссии, выступал за новую систему налогообложения и решение социального вопроса экономическим путем, стоял у истоков железнодорожного строительства, в котором видел основу для германского единства. В 1828 приступил к разработке реформы прусского банковского дела, в 1848—1851 — глава Прусского банка. С 1852 всецело посвятил себя реализации новых финансовых проектов, отвечавших вызовам индустриализации. Г. выступил как создатель прусского акционерно-кредитного общества (Diskonto Gesellschaft), которое обеспечивало оптимальное движение капиталов в рамках развития немецкой промышленности, а в 1852—1856 обрело новый формат и превратилось по сути в крупномасштабный кредитный банк. В 1862—1864 Г. основал первое прусское ипотечное общество. Главная составляющая либерального учения Г. — принцип свободы. Он связывал его с собственностью, развитой промышленностью, утверждением среднего класса и стремился всегда к практической реализации всех своих замыслов. Его либерализм исходил не из теории естественного права или логики правового развития, а из требований жизни. В политиче­ском плане Г. был сторонником кон­ституции, монархического принципа, цензового избирательного права, не поддерживал преимущества дворян и исключительных позиций бюрократии. В годы революции 1848—1849 недолгое время входил в состав прусского либерального министер­ства в качестве министра финансов, был противником имперской конституции, поскольку та не обеспечивала экономический приоритет Пруссии в германском мире. В 1863 приехал в Петербург, чтобы разработать для российского правительства финансовый план строительства и национализации в стране сети железных дорог; хотя план не был принят, Общество дисконта предоставило заем для строительства в России железных дорог в размере 5 млн талеров и разместило эти ценные бумаги на германском рынке. Г. часто шел на компромисс во взаимодействии с государственными структурами, создавая максимально выгодные условия для развития предпринимательства.

Соч.: Banknoten-System für Deutsche Bundesstaaten. Kassel, 1857; Die deutsche Verfassung vom 28. März 1849. Mit Anmerkungen. Berlin, 1849; Die Eisenbahnen und deren Aktionäre in ihrem Verhältnisse zum Staat. Leipzig, 1837; Die politischen Tagesfragen, mit Rucksicht auf den Rheinischen Landtag. Aachen, Leipzig, 1846; Preußen und Frankreich. Staatswirtschaftlich und politisch, unter vorzüglicher Berücksichtigung der Rheinprovinz. Leipzig, 1834; Über Preussens Lage und Politik am Ende des Jahres 1830 // Rheinische Briefe und Akten zur Geschichte der politischen Bewegung 1830—1850 / Gesammelt u. hrsg. von J. Hansen. Bd. 1: 1830—1845. Essen, 1919. S. 11—81.

Лит.: Ростиславлева Н. В. Герман­ские либералы первой половины XIX века. М., 2010; Ее же. Либерал Давид Ганземан — поборник един­ства Германии и свободного предпринимательства (середина XIX века) // Новая и новейшая история. 2010. № 6. С. 192—206; Bergengrün A. David Hansemann. Berlin, 1901; Däbritz W. David Hansemann und Adolph von Hansemann. Krefeld, 1954; Rehmann E. David Hansemann als Repräsentant der preußischen Bourgeoisie. Berlin, 1981. Н. В. Ростиславлева.