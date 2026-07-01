Ганза, Ганзейский союз (нем. Hanse)

Га́нза, Ганзе́йский союз (нем. Hanse) — крупнейшее объединение северо-немецких городов во главе с Любеком, позд-нее — мощная торгово-политическая конгломерация, которая боролась за торгово-политиче­скую гегемонию на Балтий-ском море. Название от средне-нижненемецкого «Hansa» — «союз, товарищество».

Возникла в Германии в XII в. и формально просуществовала до 1669, хотя уже с конца XV в. начался упадок Г. К началу XV в. Г. объединяла около 160 городов Сев. и Центральной Германии, а также ряд западнославянских городов. Возникшие в ходе немецкой колонизации так называемые вендские города — Любек, Росток, Висмар и др. — быстро пре-вратились в процветающие торговые центры. Для обеспечения безопасности и своих интересов на Балтике было образо-вано «Товарищество посещающих Готланд купцов Римской империи». С конца XII и до конца XIII в. оно представляло ин-тересы купцов внутри Германии и за ее пределами. Помимо о. Готланд (г. Висбю) ганзейские фактории появились в разных городах: Новгороде (1184), Ревеле (1191), Кальмаре (1220) и др.

К началу XIII в. немецкие купцы проникли в земли ливов и прусов, финансово поддерживали и предоставляли флот кре-стоносцам. С начала XII в. велась торговля с Норвегией по принципу «Хлеб за рыбу», с центром в Бергене (1276 — первое поселение Г. в Бергене, 1316 — Г. фактория Немецкий мост). С середины XIII в. все «вендские города» поддерживали тор-говые связи с Данией. С начала XIII в. проникли во Фландрию, где получили обширные привилегии; в 1200 — в Англию (в 1266—1267 учреждены Гамбургская и Любекская ганзы в Лондоне).

К концу XIII в. сформировалась ганзейская торговая система, сутью которой было посредничество. Основная масса грузов сходилась в Любеке, откуда доставлялась в Гамбург и затем через устье Эльбы к морю. Г. осуществляла товарообмен между двумя экономическими зонами и сумела поставить их в зависимость от себя. Г. проводила строжайшую регламен-тацию торговой деятельности.

Одновременно происходило складывание ганзейской организации и борьба Г. за свои интересы. Был заключен ряд дого-воров, определяющих отношения между городами

Г.: договор между Любеком и Гамбургом об установлении равных прав для своих жителей и о разрешении взаимных претензий мирным способом (1230), договора об обоюдном обеспечении без-опасности торговых путей и единых мерах наказания разбойников (1241, 1255). В 1259 был заключен союз Любека с Ро-стоком и Висмаром, с 1264 — объявлено о равенстве их граждан по частно-правовым вопросам, а в 1265 была введена практика ежегодных встреч союзников для обсуждения общих дел. В 1293 Любек был признан высшей апелляционной ин-станцией, а в 1299 состоялся съезд в Любеке, где было решено отказаться от использования общей купеческой печати и предоставить каждому городу право использовать свою собственную печать. Висбю утратил позиции, а «Готландское то-варищество» прекратило свое существование. С 1304 «вендские города» находились в ленной зависимости от датской ко-роны, что нарушило их единство (восстановлено в 1339). В 1380 был заключен новый оборонительный договор Любека с «вендскими городами». Деление Г. на три части («трети») — вендско-нижнесаксонскую, вестфальско-прусскую и лифляндско-готландскую — впервые зафиксировано в уставе Брюггской конторы (1347), а в 1361—1374 учреждено и в других ганзейских конторах. Введены общие правила при сохранении за каждой из третей определенной доли самостоятельности. В 1356 состоялась встреча в Любеке представителей всех ганзейских третей — первый общеганзейский съезд (ганзетаг). Он созывался раз в 2—3 года и определял генеральную линию Г., решения ганзетага были обязательны для всех членов союза. С 1358 по-явлилось определение «города немецкой Ганзы» (stede van der Dudeschen Hense). Ключевые позиции в Г. занимали «венд-ские города» во главе с Любеком. В 1379 был создан Вендский монетный союз, но полная унификация монетной системы не получилась. В основе кодекса морского права Г. лежало старейшее морское право Гамбурга 1292, дополненное постанов-лениями газентагов.

Штральзунский мир между Данией и 23 Г. городами, заключенный 24 мая 1370, передал Г. на 15 лет сконские крепости Сканер, Фальстербю, Мальме и Хельсингборг, т. е. контроль над проливами. Г. продолжила расширять область деятельно-сти, включая Западную Францию, Португалию, Венецию и Исландию, сохраняет торговую монополию в Балтий-ском-Североморском регионе. Отстаивая свои интересы, Г. неоднократно сталкивалась с Данией, английскими (1388) и голландскими купцами, находи-лась в противостоянии с территориальными князьями (Ростокский земский мир 1283, мир 1307). Распространенной практи-кой для Г. была торговая блокада: Брюгге (1280—1282, 1307), Норвегии (1284–1285), Фландрии (1358—1360, 1388). Г. также прибегала к открытым военным действиям: война с Данией (начало XIII в., 1362—1370), с пиратами (каперами, 1393—1401), с Голландией (1438—1441), Англией (1470—1474).

Во 2-й половине XIV в. обострились внутриганзейские противоречия, углубилась межгородская рознь, хотя полного дол-говременного единства Г. не знала никогда. Города обладали разным административно правовым положением, разной экономической структурой (соотношение ремесла и торговли). Большинство ганзейских городов руководствовались лю-бекским правом (см. Любекское город­ское право), но также магдебургским (см. Магдебургское городское право) и кульм-ским правом (Восточно-Эльб­ский регион). В городах Г. преобладала власть торговой патрицианской олигархии, что при-вело к «цеховым революциям» в Бремене (1365), Кельне (1370, 1396), Брауншвейге (1374), Гамбурге (1375), Любеке (1374, 1380) и др.

В XV в. углубились противоречия между третями (выход Кельна из Г. в 1468); выросло общее недовольство стапельной системой (Голландия); немецкие конкуренты (например, Фуггеры) проникли в область господства Г. С конца XV в. начался период все углубляющегося кризиса Г.

Ист.: Hanserezesse. Leipzig, 1870—1897; Hansisches Urkundenbuch. Leipzig, 1876—1939.

Лит.: Подаляк Н. Г. Ганзейско-дат­ское соперничество и политика Ганзы второй половины XIV в.: пути и методы реализа-ции // Средние века. Вып. 63. М., 2002. С. 195—209; Прокопьев А. Ю. Магдебург, «Саксонская треть» и Ганза во второй по-ловине XV — начале XVI в. // Средние века. Вып. 55. М., 1992. С. 168—184; Рыбина Е. А. Новгород и Ганза. М., 2009; Хо-рошкевич А. Л. Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Ганзой в XIV—XV веках (Состав ввоза и вывоза). М., 1958; Cordes A. Spätmittelalterlicher Gesellschaftshandel im Hanseraum. Köln, 1998; Die Hanse und der deutsche Osten. Lüneburg, 1990; Die preussischen Hansestadte und ihre Stellung im Nord- und Ostseeraum des Mittelalters. Torun, 1998; Friedland K. Die Hanse. Stuttgart, 1991; Genossenschaftliche Strukturen in der Hanse. Köln, 1999; Lloyd T. H. England and the German Hanse, 1157—1611. Cambridge, 1991. Подаляк Н. Могутня Ганза. Комерцiйний простiр, мiське життя i дипломатiя XII—XVII столiтъ. Киïв, 2009. А. А. Анисимова.