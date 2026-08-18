ГАНОС

ГАНОС (греческое Γάν(ν)ος; ῾Ιερὸν ̀ρδβλθυοτεΟρος) - святая гора во Фракии (945 м), к северу от античного и средневекового городка Ганос (современный Газикёй, Турция) на побережье Мраморного моря.

Центр развития византийских монашеских общин. Ранняя история Ганоса неизвестна. В рассказе о мученичестве епископа Никона Таорминского при императоре Деции из Константинопольского синаксаря упоминается монастырьрь на Ганосе с игуменом в сане епископа во главе, но эти сведения легендарны. Известно, что в X-XI веках на горе находилось несколько монастырей, которые, подобно монастырям Афона, были объединены под управление прота. В 1030 году сюда по приказу императора Романа III Аргира был отправлен в ссылку яковитский патриарх Антиохии Иоанн VII бар Абдун; в 1064-1067 годах здесь находился в ссылке яковитский митрополит Игнатий Мелитинский. На рубеже XI-XII веков протом Ганоса был византийский богослов Иоанн Фурн, сотрудник и помощник Евфимия Зигабена, участвовавший в 1112 году в Константинополе в диспуте об объединении Церквей с папским послом архиепископа Пьетро Гроссолано. Возможно, в середине XII века некоторое время протом Ганоса был Георгий Торник, митрополит Эфесский. Монастыри Ганоса сильно пострадали во время нашествий болгар в 1199 году и латинян в 1203 году.

В XIII веке монашеский центр приходит в упадок. В начале XIV века Ганос был разграблен каталанцами. Тем не менее еще около 1260 года на Ганосе основал мон-рь монах Афанасий, будущий патриарх Константинопольский. В начале XIV века на Ганос был пострижен и провел ряд лет святой Максим Кавсокаливит. Период некоторого расцвета гора пережила также в XVII веке, когда было основано несколько новых монастырей. Монашеский центр Ганоса прекратил существование в 1923-1924 годах в связи с эвакуацией гречекого населения с территории Турции. К этому моменту на Ганосе существовало 5 монастырей: святой Анны, святого Иоанна Богослова, Успения Богородицы, святого Георгия Ксенита, святого Георгия Агридиана.

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