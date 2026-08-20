ГАННОВЕРСКАЯ ДИНАСТИЯ
ГАННОВЕРСКАЯ ДИНАСТИЯ - британская королевская династия в 1714-1901 годы.
До 1837 года также правящая династия (курфюрсты, с 1815 года короли) Ганновера, находившегося с Великобританией в личной унии. Сменила династию Стюартов согласно Акту о престолонаследии, принятому парламентом в 1701 году, который закрыл путь на британский престол католикам, находившимся в родстве со Стюартами. Представители Ганноверской династии происходили от Елизаветы, дочери Якова I Стюарта, которая была замужем за Фридрихом I Пфальцским. Ганноверский курфюрст Георг Людвиг стал первым королём Ганноверской династии под именем Георга I. Ему наследовали: Георг II, Георг III, Георг IV, Вильгельм IV, Виктория. Сын Виктории и принца-консорта Альберта (представителя германской династии Саксен-Кобург-Гота) Эдуард VII стал первым британским королём Саксен-Кобург-Готской династии (с 1917 года Виндзорской династии).
Период царствования в Великобритании представителей Ганноверской династии условно подразделяется на Георгианскую эпоху (время нахождения на престоле первых королей этой династии, носивших имя Георг) и Викторианскую эпоху (время правления Виктории). При Ганноверской династии сложились британский парламентаризм и политическая демократия, произошли ослабление королевской власти, промышленная революция, начал бурно развиваться капитализм, была создана Британская империя, Великобритания превратилась в ведущую мировую державу.
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