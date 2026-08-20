ГАННОВЕРСКАЯ ДИНАСТИЯ

ГАННОВЕРСКАЯ ДИНАСТИЯ​ - британская ко­ро­лев­ская ди­на­стия в 1714-1901 годы.

До 1837 года так­же пра­вящая ди­на­стия (кур­фюр­сты, с 1815 года ко­ро­ли) Ган­но­ве­ра, на­хо­див­ше­го­ся с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей в лич­ной унии. Сме­ни­ла ди­на­стию Стю­ар­тов со­глас­но Ак­ту о пре­сто­ло­нас­ле­дии, при­ня­то­му пар­ла­мен­том в 1701 году, ко­то­рый за­крыл путь на британский пре­стол ка­то­ли­кам, на­хо­див­шим­ся в род­ст­ве со Стю­ар­та­ми. Пред­ста­ви­те­ли Ган­но­ве­рской династии про­ис­хо­ди­ли от Ели­за­ве­ты, до­че­ри Яко­ва I Стю­ар­та, ко­то­рая бы­ла за­му­жем за Фрид­ри­хом I Пфальц­ским. Ган­но­вер­ский кур­фюрст Ге­орг Люд­виг стал пер­вым ко­ро­лём Ган­но­ве­рской династии под име­нем Ге­ор­га I . Ему на­сле­до­ва­ли: Ге­орг II , Ге­орг III , Ге­орг IV , Виль­гельм IV, Вик­то­рия. Сын Вик­то­рии и прин­ца-кон­сор­та Аль­бер­та (пред­ста­ви­те­ля германской ди­на­стии Сак­сен-Ко­бург-Го­та) Эду­ард VII стал пер­вым британским ко­ро­лём Сак­сен-Ко­бург-Гот­ской ди­на­стии (с 1917 года Винд­зор­ской ди­на­стии).

Пе­ри­од цар­ст­во­ва­ния в Ве­ли­ко­бри­та­нии пред­ста­ви­те­лей Ган­но­ве­рской династии ус­лов­но под­раз­де­ля­ет­ся на Ге­ор­ги­ан­скую эпо­ху (вре­мя на­хо­ж­де­ния на пре­сто­ле пер­вых ко­ро­лей этой ди­на­стии, но­сив­ших имя Георг) и Вик­то­ри­ан­скую эпо­ху (вре­мя прав­ле­ния Вик­то­рии). При Ган­но­ве­рской династии сло­жили­сь британский пар­ла­мен­та­ризм и по­ли­тическая де­мо­кра­тия, про­изош­ли ос­лаб­ле­ние ко­ро­лев­ской вла­сти, промышленная ре­во­лю­ция, на­чал бур­но раз­ви­вать­ся ка­пи­та­лизм, бы­ла соз­да­на Бри­тан­ская им­пе­рия, Ве­ли­ко­бри­та­ния пре­вра­ти­лась в ве­ду­щую ми­ро­вую дер­жа­ву.

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