ГАННОВЕР (ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ГАННОВЕР - историческая область в северо-западной Германии.
В раннем Средневековье территория Ганновера была частью Саксонии, после раздела которой (1181 год) осталась за саксонским герцогом как часть области Брауншвейг (с середины XIII века - герцогство Брауншвейгское). Территориальное ядро Ганновера принадлежало Каленбергской ветви дома Вельфов. С 1636 года Ганновера перешёл во владение князей из Брауншвейг-Люнебургской ветви той же династии. Герцог Эрнст Август (1676-1698 годы) получил в 1692 году титул курфюрста, его владения стали официально именоваться Курбрауншвейг, или Курганновер. В 1705 году к Ганноверу было присоединено герцогство Целле. Курфюрст Георг Людвиг (1698-1727 годы), будучи связан родственными узами с династией Стюартов, по Акту о престолонаследии 1701 года в 1714 году взошёл на английский престол под именем Георга I и основал Ганноверскую династию. С этого времени Ганновер и Великобритания были связаны персональной унией, управление им осуществляли королевские штатгальтеры и Тайный совет.
В 1712-1719 годах к Ганноверу были присоединены герцогства Бремен и Верден, купленные у Дании. В 1757-1758 и в 1803-1813 годы Ганновер оккупирован Францией, в 1801 и 1805 годы - Пруссией, в 1807-1813 годы юг Ганновера присоединён Наполеоном I к Вестфальскому королевству.
Независимость Ганновера была восстановлена в 1813 году, на Венском конгрессе 1814-1815 годов он был превращён в королевство, его территория увеличилась за счёт Восточной Фрисландии, Хильдесхайма, Лингена, Липпена и Гослара. В 1833 году под влиянием Июльской революции 1830 года во Франции в Ганновер была введена конституция. В 1837 году англо-ганноверская уния прекратилась, король Г. Эрнст Август (1837-1851 годы) отменил конституцию, что стало причиной широкого общегерманского конституционного движения. Во время Революции 1848-1849 годов в Германии в Ганновере был проведён ряд реформ, но при короле Георге V (1851-1866 годы) многие из них отменены. В ходе австро-прусской войны 1866 года Ганновер был занят прусскими войсками и в сентябре 1866 года объявлен провинцией Пруссии, имущество королей Ганновера было конфисковано прусским правительством (образован так называемый Фонд Вельфов). В 1866 году в Ганновере возникла сепаратистская Германско-ганноверская партия («партия Вельфов»), имевшая в рейхстаге несколько депутатских мест и просуществовавшая до 1933 года (в 1947 году возродилась под названием Германская партия). После 1945 года Ганновер был включён в британскую зону оккупации Германии, 23.08.1946 года создана земля Ганновер, 23.11.1946 года Ганновер стал частью земли Нижняя Саксония.
Иллюстрация:
Ганновер. Новая ратуша. 1900-1913 годы. Архив БРЭ.