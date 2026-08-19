ГАННОН МОРЕПЛАВАТЕЛЬ (лат. Hanno)

Карфагенский путешественник, совершивший плавание вдоль берегов Африки.

Ганнон был сыном Гамилькара Магона и внуком Магона Великого. Ок. 480 г. до н.э. Ганнон совершил плавание вдоль западного берега Африки, стремясь распространить господство карфагенян на этот регион и основать новые колонии. Он вышел из Карфагена на 60 кораблях с 30 000 спутниками, достиг Марокко, основал там 5 городов, включая Рабат и Агадир, однако, по словам Плиния Старшего , основанные им поселения быстро пришли в запустение. На мысе Солунт им был построен храм богу моря Йамм (греч. Посейдон). Ганнон достиг современных Гамбии и Сьерра-Леоне и, возможно, видел вулкан Камерун. В своем рассказе о плавании Ганнон обращает внимание не только на географию местности, но и на этнографические и естественнонаучные детали: он описывает эфиопов, троглодитов, рассказывает о крупных человекообразных обезьянах. Как далеко на юг он продвинулся, сказать невозможно; Плиний Старший утверждает, что он обогнул Африку и достиг Аравийского полуострова. Особую сложность для экспедиции Ганнона из-за направления ветров представляло обратное плавание, скорее всего, карфагенянам уже тогда было известно лавирование. Его путешествие было описано в надписи, высеченной на стене храма Ваала в Карфагене, этот сохранился в переводе на древнегреческий ( «Перипл Ганнона» ).

Иллюстрация :

Маршрут экспедиции Ганнона.