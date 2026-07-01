Ганнон (лат. Hanno) Мореплаватель

Ганно́н (лат. Hanno) Мореплаватель — карфагенский флотоводец, предпринявший в V в. до н. э. экспедицию вдоль западного побережья Африки. По свидетельствам античных авторов — Диодора, Полибия, Юстина, Саллюстия и др., а также по данным археологических раскопок, это могло произойти между 480 и 450 до н. э. Описание плавания, «Перипл», дошло в древнегреческой переработке пунического текста. Судя по нему, флот Г. состоял из 60 больших судов (по 50 гребцов на каждом). Целью экспедиции было основание карфагенских колоний на океанском побережье Африки. Вероятно, экспедиции удалось продвинуться до гористого побережья совр. Сьерра-Леоне и, войдя в огромный залив (Гвинейский залив), дойти до вулканического массива Камерун. В одном из описаний плавания Г. рассказывается, что экспедиция затем вошла в залив, названный мореплавателем Южным Рогом (вероятно, совр. Габонский залив). В результате экспедиции Г. карфагеняне в V в. до н. э. утвердились на северо-западе Африки, лишив Гадес монопольного положения в торговле с племенами этого региона.

Лит.: Шифман И. Ш. Финикийские мореходы. М., 1965; Циркин Ю. Б. Карфаген и его культура. М., 1986; Hands A. R. The Consolidation of Carthaginian Power in Fifth Century B.C. Africa in Classical Antiquity. Ibadan, 1969. А. Л. Смышляев.