Ганнон (лат. Hanno) (III ‒ начало II в. до н. э.)

Ганно́н (лат. Hanno) (III — начало II в. до н. э.) — карфагенский политик эпохи Пунических войн, глава проримской аристократической группировки, главный противник антиримской группировки Баркидов, представитель землевладельческой знати, не заинтересованной в заморской экспансии. В конце 2-й Пунической войны, являясь правителем Ливии, расширил африканские владения Карфагена, но своей алчностью и притеснениями вызвал Ливийскую войну — восстание против Карфагена. Безуспешно препятствовал завоеванию Баркидами Испании (237—219) и вступлению Карфагена во 2-ю Пуническую войну. После поражения заключил мир с Римом. В по­следующие годы возглавлял борьбу с Баркидами и их сторонниками, опираясь на помощь римлян.

Лит: Warmington B. H. Carthage. London, 1960. А. Л. Смышляев.