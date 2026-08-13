ГАННОН (лат. Hanno)

Предводитель антибаркидской партии в Карфагене во времена Ганнибала .

Ганнон был командующим карфагенских сил в Африке во время I Пунической войны . В 241 г. до н.э. возглавил карфагенский флот, который должен был доставить продовольствие и подкрепление Гамилькару Барке на Сицилию, но потерпел поражение в битве при Эгатских островах. Принимал участие в подавлении восстания наемников после конца войны, но был вынужден уступить место командующего Гамилькару, что усугубило их взаимную вражду. Ганнон стоял за мирное сосуществование с Римом, он был противником освоения Испании и сторонником укрепления позиций Карфагена в Африке; свое прозвище «Великий» он получил за победы над африканскими врагами Карфагена. Некоторые исследователи видят в нем защитника интересов аристократии против растущего влияния купцов. Во время событий, приведших к началу II Пунической войны, Ганнон предлагал карфагенянам отойти от Сагунта и выдать Ганнибала римлянам (219 г. до н.э.), после битвы при Каннах (214 г. до н.э.) Ганнон также призывал к миру. После битвы при Заме (202 г. до н.э.) входил в состав карфагенской делегации, ведшей переговоры о мире.